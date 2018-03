Keretet hirdetett az M4 Sport a labdarúgó-világbajnokságra

Száz nappal az oroszországi labdarúgó-világbajnokság előtt bejelentette vb-keretét az M4 Sport. Az esemény rangjának megfelelő csapatot állított össze a tornát közvetítő csatorna.

A 11 rendező városból 5 kommentátor közvetíti a mérkőzéseket. A csapatot olyan rutinos, sokak által jól ismert kommentátorok erősítik majd, mint Hajdú B. István, Knézy Jenő, Ujvári Máté és Varga Ákos. A keret ötödik tagjának a csatorna egy „saját nevelést” is nevezetett az eseményre. Lukács Viktornak ez lesz az első igazán nagy labdarúgó-világeseménye, de az utóbbi években több kiemelt mérkőzésen is bizonyította, hogy nemcsak a jövő, hanem a jelen is az övé.

Az oroszországi stáb mellett a hazai stúdióból jelentkező műsorvezetői gárdát is jól ismerik a csatorna nézői. Mérei Andrea hétről-hétre a Bajnokok Ligája háziasszonya, Molnár Mátyás és Tihany Viktor az NBI-es mérkőzések és az összefoglalóik, a Góóól! és Góóól!2 házigazdái. Berkesi Judit ezúttal nem a helyszínről szállítja a legfontosabb információkat, hanem műsorvezetőként foglal helyet a stúdióban.

„A két évvel ezelőtti Európa-bajnokság is bebizonyította, hogy a magyar emberek imádják a labdarúgást. Ezúttal a honfitársaink nélkül rendezik meg az év futballeseményét, de tisztában vagyunk vele, hogy abban az egy hónapban az egész ország az M4 Sportra figyel majd. Ennek megfelelően alakítottuk ki a műsorvezetői és kommentátori csapatot is. Rutinos szakemberek, valamint pályájuk elején járó, ígéretes jövő elé néző, saját nevelésű kollégák hozzák majd közelebb a nézőkhöz a történéseket” – fogalmazott Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.

Hozzátette, hogy több olyan technikai és információs megoldást terveznek a világbajnokságra, amire korábban Magyarországon még nem volt példa.

Minden mérkőzés látható lesz majd az M4 Sporton és a párhuzamosan megrendezésre kerülő mérkőzéseket is élőben közvetíti a közmédia. A nézők naponta friss összefoglalókkal kezdhetik és zárhatják a napot az M4 Sporton.

A nyári világbajnokság eseményeivel a közmédia minden csatornája kiemelten foglalkozik majd. Az m4sport.hu pedig folyamatosan exkluzív érdekességekkel, statisztikákkal, egyedi tartalmakkal készül az online felület látogatói számára.

A felhasználók a világ egyik legjobb statisztikai cégének segítségével a játékosok mozgásáról, labdaérintéséről, lövéseiről is élőben találnak majd információt, így kiderül például, merre helyezkedett Lionel Messi, hányszor került helyzetbe Cristiano Ronaldo, vagy éppen ki passzolt legtöbbször Neymarnak. Akkor is érdemes lesz a közmédia sportcsatornájának honlapjára kattintaniuk, ha már a csapatok érkezését, pályabejárását és bemelegítését is megszakítás nélkül szeretnék végignézni.

Az M4 Sport stábja, a 2018-as labdarúgó-világbajnokságon:

Kommentátorok:

– Hajdú B. István

– Knézy Jenő

– Varga Ákos

– Ujvári Máté

– Lukács Viktor

Műsorvezetők:

– Berkesi Judit

– Mérei Andrea

– Molnár Mátyás

– Tihany Viktor

Labdarúgó-világbajnokság június 14. és július 15. között, élőben az M4 Sporton!