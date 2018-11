Kék-sárga futballparadicsom a Felvidéken

Átadták Dunaszerdahelyen a Mol-akadémiát, a DAC 1904 káprázatos edzőközpontját

Pénteken Dunaszerdahelyen – Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében – átadták a Mol-akadémiát, Szlovákia legszebb, legmodernebb labdarúgó-edzőközpontját. A már most is mintegy 300 utánpótláskorú futballistapalántát nevelő, 14 millió eurós költséggel épült intézmény tulajdonosa a szlovák bajnokságban második helyen álló szerdahelyi klub, a DAC 1904, a felvidéki magyarság emblematikus egyesülete.

„Mindenki lehetetlennek vélte mindaddig, amíg valaki meg nem csinálta.” Ezzel a Nelson Mandela-idézettel kezdte a pazar, 18 hektáron elterülő, hét természetes és három műfüves pályával rendelkező komplexum bemutatását Világi Oszkár, a DAC 1904 tulajdonosa, aki annak idején egy DAC-sta­dionra néző lakótelepi házban látta meg a napvilágot, és öntudatra ébredésétől kezdve fanatikus szurkolója a kék-sárga csapatnak.

Világi attól kezdve, hogy jogvégzett fiatalemberként a szlovákiai gazdasági életbe vetette magát, egy sokáig megvalósíthatatlannak tűnő, de négy évvel ezelőtt valóra vált álmot dédelgetett: imádott klubjának tulajdonosa s ezzel párhuzamosan megmentője szeretett volna lenni. Megmentője, mert a kétezres években többször is szélhámos tulajdonosok kezébe került a DAC, s végül az időközben a Mol legszűkebb vezetőségébe avanzsált, s a szlovák olajipari cégben, a Slovnaftban (amely a Mol leányvállalata) vezérigazgatói pozí­ciót betöltő üzletembernek kellett megvennie az egyletet ahhoz, hogy a DAC elinduljon a felfelé vezető úton.

Ennek az útnak kiemelkedő mérföldköve a tegnapi akadémiaavató. „Itt egy cukorgyár működött valaha, majd szemét borította be, gyom verte fel ezt a 18 hektárt, ahol most az akadémia hét futballpályája s a 8000 négyzetméteres épület áll – mondta Világi.

– Három és fél éve merült fel először az akadémia gondolata, s akkor senki sem hitt benne rajtam kívül. Ma pedig Szlovákia legszebb, legmodernebb edzőközpontjában beszélgetünk.”

A főépület – amelyben a hipermodern erősítőterem, az egyéb kiszolgálólétesítmények, tanulószobák kaptak helyet – az élvonalbeli nagy csapatnak is otthont ad, a Kalmár Zsolt, Vida Krisztofer és Vida Máté személyé­ben három magyarországi futballistát a soraiban tudó együttes ezeken a pályákon gyakorol majd, sőt gyakorol már hónapok óta.

„A DAC-nak nevelünk itt játékosokat, nemcsak Szerdahelyről, hanem az egész régióból, Győrből, Győr környékéről is” – magyarázta a tulajdonos, aki azt sem mulasztotta el megjegyezni, hogy idővel a magyar válogatott csapatok is meríthetnek a Mol-akadémiá­ról kikerülő növendékek közül.

A 14 millió eurós költséggel épült akadémia felerészben a klub saját forrásaiból – bankhitel plusz saját tőke – épült, a Bethlen Gábor Alapítvány 300 millió forinttal, az MLSZ 2,1 milliárd forinttal, a Szlovák Labdarúgó-szövetség pedig félmillió euróval szállt be.

„A szlovák szövetség eleinte elzárkózott, aztán nagy nehezen adott 500 ezer eurót, mintegy 160 millió forintot, de nyugodtan adhatott volna többet is, hiszen mi ugyanúgy nevelünk labdarúgókat a szlovák futballnak, mint a magyarnak, sőt…” – említette Világi, aki azt is kiemelte, hogy nem a világtól elzárt, bentlakásos, belterjes akadémia lesz a klub játékosneveldéje, a srácok – sőt a lányok is, hiszen az akadémiában működő 14 csapatból kettőt a gyengébb nem képviselői alkotnak – nyugodtan kijárhatnak a városba. – Nem szeretnénk az így is tetemes kiadásainkat pszichológus-, sőt pszichiáterhad szerződtetésével is növelni – tréfálkozott a tulajdonos.

Kárpát-medencei avató. Az akadémia felavatásához az ünnepi hátteret a Kárpát-medencei magyarság két emblematikus klubjának, a Fortuna-liga második helyezettjének, a házigazda DAC 1904-nek és a román élvonal hetedik helyén álló sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-nak a gálameccse adta. A 6000 néző előtt lejátszott mérkőzésen a vendégek nyertek 3-2-re.