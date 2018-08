Kastélyszakasz, király etap

„Monarchikus” részvétel a 12. Székelyföld kerékpáros körversenyen

Tizenkettedik alkalommal rajtol el ma Sepsiszentgyörgyön a Székelyföld kerékpáros körverseny. Románia egyetlen paralimpiai bajnoka, az országos szövetség elnöke, a Novák Károly Eduárd által életre lehelt sportág egyre nagyobb tekintélynek örvend közös pályánk, a Kárpát-medence keleti szegletében.

Bár tegnap este még csak a csapatok bemutatásának, azt követően pedig az 5,3 kilométeres, kialakított pályán rendezett prológnak tapsolhattak az érdeklődők a háromszéki főváros központjában, az első nagy győzelemről máris beszámolhatunk. A székely kerékpáros „tour” létrehozásának tizenegy éve után ugyanis először sikerült túllépni a települések hagyományosnak mondható rivalizálásán, idén öt megyei jogú székelyföldi város – Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós és Kézdivásárhely – is besorolt a verseny szervezői közé.

Tizenhárom csapat nevezett, több mint 120 versenyző, öt közülük – a Team Novák (Csíkszereda), a Kőbánya Cycling Team (Magyarország), a Destil-Parkhotel Valkenburg (holland), az Apple Team (kazah) és az MSTina Focus (romániai) – kontinentális minősítésű együttes. Rajtuk kívül két magyarországi – a Kontent DKSI és az Epronex-Bike Hungary –, három romániai, két osztrák és egy olasz együttes, illetve Moldávia válogatottja indul a 14 ezer euró összdíjazású versenyen. Mintha a hajdani Monarchia bajnokságát rendeznék…

A körverseny szellemi atyja a csíkszeredai Novák Károly Eduárd, akit reményteljes gyorskorcsolyázóból egyetlen pillanat alatt „fokozott le” a sors 1996 januárjában. Autóbaleset következtében elveszítette az egyik lábfejét, ám nem adta fel, újra „kitalálta” magát, 2012-ben Londonban paralimpiai bajnoki címet nyert, majd 2013-ban a románia kerékpársport vezetőjévé választották. Általa vált lassan megszokott látvánnyá a versenybringás a székelyföldi utakon.

– Kezdetben a környezetem is viccesen viszonyult a jelenséghez, az emberek röhögtek rajtam, valahányszor megláttak bringásnak öltözve. Utcai verekedések is előfordultak az autósok és köztem az útbirtoklási jogokért. Ma már ritkán dudálnak rám, megszokták a csapatom látványát, tisztelnek bennünket – mesélte Novák, akinek nevét immár saját, 2001-ben alapított csapata is hirdeti.

A verseny természetesen szerepel a szövetség hivatalos versenyprogramjában, amelynek idei központi rendezvényét, a román körversenyt az Eurosport öt napon át közvetíti. A székely „tour” a világ nyilvánosságától ugyan távolabb, de egyre növekvő érdeklődés mellett zajlik augusztus 7–11. között, jelentősen megváltozott körülmények között: többnapos lesz, átalakított szakaszokkal. A prológot követő, összesen 744 kilométert felölelő öt etapot Kovászna és Hargita megye között arányosan osztották el. Idén is megmaradt az első szakasznak számító kastélyetap, amely érinti Háromszék legismertebb kastélyait és kúriát.

Aztán a mezőny Sepsiszentgyörgyről Csíkszereda felé veszi az irányt, átgurul Gyergyószentmiklóson, majd a Libán-tetőn át beereszkedik Székelyudvarhelyre. Ez a szakasz a folyóetap elnevezést kapta, miután a mezőny sokáig az Olt és a Maros völgyét követve végül a Küküllő völgye mentén érkezik meg a székely anyavárosba. A szakemberek jóslata szerint a negyedik szakasz, az augusztus 10-i király etap alaposan megrostálja majd a mezőnyt, miután Udvarhelyről indulva háromszor is meg kell másznia a Hargitát, mielőtt befutna Csíkszeredára. Az utolsó, augusztus 11-i szakaszt hagyományosan két részre osztották: előbb egy 10 kilométeres hegyi futamot rendeznek Csíkszentkirály és Büdösfürdő között, a második rész a Csíki-medencében zajlik, az utolsó hatvan kilométert pedig Csíkszereda utcáin tekerik végig a versenyzők.

– Tizenkét év után válaszúthoz érkezett a körverseny, ezen a szinten már nem szabad tovább csinálni – jelentette ki a szervezőbizottság vezetője, Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester.

– Minden feltétel adott arra, hogy a via­dal szintet lépjen, jövőre egy divízióval feljebb nevezzük a székelyföldi megméretést. Most bármilyen klub indulhatott, jövőre azonban csak kontinentális csapatok jelentkezhetnek, a pénzdíj is magasabb lesz.

Mit mondhatnánk: királynak ígérkezik…