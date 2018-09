Kádár nem talált szavakat

A Finnország-Magyarország (1-0) Nemzetek Ligája-labdarúgó mérkőzés után Tamperében a csalódottság volt az uralkodó érzés a magyar táborban, de mind a szövetségi kapitány, mind a játékosok hangsúlyozták: kedden a görögök ellen javítani kell, és javítani is fognak.

Marco Rossi, a vereséggel bemutatkozó szövetségi kapitány így értékelt:

– Szomorú vagyok, akár az összes magyar szurkoló, főleg, akik elkísérték a csapatot ilyen messzire. Álmosan kezdtünk, két olyan helyzetben is eladtuk a labdát, amelyiknél az egyikből gólt is kaptunk. Győzelemmel akartuk indítani ezt a sorozatot, voltak is jó lehetőségeink, de a befejezéseknél nem voltunk eléggé pontosak. De mit sem ér a sok helyzet, ha nem tudjuk berúgni azokat. Ők is rúgtak két kapufát, tehát itt is, ott is adódtak helyzetek. Játékosaink kitették a szívüket a pályára, persze hibákat is követtek el, s ezeket ki kell javítanunk a görög meccsig hátra lévő három napban. Fejlődnünk kell a helyzetkihasználásban, a pontosságban.

– Az első és az utolsó tíz percben követtünk el óriási hibákat, ezek döntötték el a meccset, hiába volt óriási a küzdeni akarás. A széleken szerettünk volna a finn védelem mögé kerülni, a középpályáról beívelt labdák nem sokat értek. Sokat kell javulnunk a visszarendeződésben. Az ötvédős rendszerhez összehangolt játék kell, nem volt időnk, hogy begyakoroljuk az automatizmusokat, ezért négy védővel játszottunk, amihez a magyar játékosok hozzászoktak. De a hibák, amelyeket elkövettünk, függetlenek a játékrendszertől. Az első negyedóra után azért mégiscsak tudtunk irányítani, az ellenfél hátrébb húzódott, és elkezdett kontrákra játszani. Ismétlem, a hibák számát kell csökkenteni.

– A mai mérkőzést nem lenne szabad kidobni a kukába, mert voltak pozitív részek, mozzanatok is a hibák mellett, ezekre kell építeni. Az egy dolog, hogy ma kikaptunk, de a csapat harcolt. Van az úgy, hogy az ember veszít, ilyenkor alázatosnak kell lennünk, és tovább kell dolgoznunk. A játékos és az edző is követett el hibákat, de meg kell próbálni építkezni a pozitívumokból. Statisztikailag számos tényezőben mi voltunk a jobbak, de sajnos az eredményben ez nem mutatkozott meg.

A játékosok közül elsőnek Kovács István szólalt meg:

– A szövetségi kapitány megkérdezte tőlünk a meccs után, miért nem tartottuk be az utasítást, miért nem futottunk le az alapvonalig a labdákkal, és miért a félpályától ívelgettünk előre, amikor már két csatárral játszottunk. A bekapott gól, ami az én hibám volt, megváltoztatta a meccs lefolyását, onnantól a finnek beállhattak a kontrajátékra, amit jól is játszanak. Ettől függetlenül a helyzeteink megvoltak, amit nagyon szerettünk volna, de azokat nem sikerült értékesíteni. A mezőnyben nem játszottunk rosszul, de a végén a kvalitás hiányzott, meg az utolsó passzok, az utolsó lövések.

– Nem jó vereséggel kezdeni, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, ha a görögöket nem győzzük le hazai pályán, akkor mégis mit oldunk meg?! A klubcsapatunknál, a Vidiben komoly fegyverünk, hogyha hátrányba kerülünk, arra is tudunk reagálni, most is ez kellene. Ez itt sem lehet probléma. Annak ellenére, hogy vereséggel indult ez az edzői stáb, meg kell adni a bizalmat, mert van elképzelése, amit már bizonyított több csapatnál is. És reméljük, hogy mi is rászolgálunk az ő bizalmukra.

– Megpróbáltam túltenni magamat a nagy hibámon, igyekeztem helyzetbe hozni a társaimat, többször sikerült is, sajnos, nem tudtuk értékesíteni azokat. Ettől függetlenül tény, hogy sorsdöntő volt a labdaeladásom. Annak idején Sepp Herberger, a németek szövetségi kapitánya azt mondta, nincs olyan, hogy meccs után, csak meccs előtt. Mennyire igaza volt!

Stieber Zoltán sem volt túl boldog.

– Nem lőttünk gólt, ez az alapvetés, hiába voltak helyzeteink. Kedden jön a következő lehetőség, amit meg kell ragadnunk. Talán abba kapaszkodhatunk, hogy a jobb kvalitású csapatok ellen nekünk is jobban megy. Az viszont óriási hátrány, hogy zárt kapuk mögött, szurkolók nélkül kell játszanunk.

Gulácsi Péter sem tudta leplezni csalódottságát.

– Csalódottak vagyunk, mert győzni akartunk. Az első negyedórában meggondolatlanok voltunk, pedig előre megbeszéltük, hogy a középpályás labdavesztésekre nagyon ügyeljünk, mégis egy ilyenből kaptuk a gólt. Negyed óra után rendeződtek a sorok, uraltuk a félidő második felét. Nemzetközi szinten, ha egy csapatnak ennyi helyzete van, ezekből illik gólt szerezni. Szerintem játékban, ha lehet ilyet mondani, egy fokkal jobban nézett ki, amit csináltunk, mint az előző meccseken, erre lehet építeni. A görögök ellen élesebbnek kell lenni elöl, hátul pedig zártabbnak.

Kádár Tamást, akit a gólnál Teemu Pukki faképnél hagyott, szintén megpróbáltuk megszólaltatni, de ő elnézést kért, és inkább hallgatott…