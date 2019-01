Jelentősen csökkenti a kormány a taokeretet

A kormány 2019-ben jelentősen csökkenti az úgynevezett látványsportágak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, jégkorong, vízilabda) taotámogatási keretét. A Magyar Közlöny december 27-én megjelent számában az szerepel, hogy a hat sportág között összesen ötvenmilliárd forintot osztanak szét, s a folyósításban, elszámolásban is lesznek szigorítások.

A csökkentés mértéke annak ismeretében szigorúnak mondható, hogy 2017-ben 93,6, 2016-ban pedig, amikor a legtöbbet szántak ily módon a sportra a büdzséből, 113,2 milliárd volt a taokeret (a 2018-as adatok még nem ismertek). Ám a bevezetés évé­ben, 2011-ben csupán 38,4 milliárd volt ez az összeg, 2012-ben és 2013-ban pedig nem haladta meg a hatvanmilliárdot (58,6, illetve 59,9). A következő években a látványos növekedés elsősorban a létesítményfejlesztések nagy számával indokolható. A jelenlegi döntésből így akár azt a szándékot is kiolvashatjuk, hogy a kormány új létesítmények építését – legalábbis ebből a forrásból, ebben a formában – nem támogatja.

Idekívánkozik, hogy komoly, több tíz milliárd forintos fejlesztésekre ezen a területen már nincs is égető szükség, a működési kiadások fedezésére pedig az ötvenmil­liárd is elég lehet. Ne feledjük, a sportcélú taotámogatási rendszert eredeti szándéka szerint különben is az utánpótlásműhelyek működésének támogatására hívták életre.

Előre borítékolható, hogy a sportági szakszövetségek zúgolódni fognak a keretösszeg visszavágása miatt. Érdeklődésünkre a Magyar Labdarúgó-szövetségtől azt a választ kaptuk, hogy a részletek ismerete híján egyelőre nem kívánják kommentálni a döntést. Másfelől viszont úgy tudjuk, az érintett szövetségek az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős államtitkárságnál próbálnak lobbizni a csökkentés mértékének mérséklése érdekében.

További változtatás, hogy a jövőben a létesítmények fenntartását is be lehet venni a taokörbe, valamint 2019-től a tao összegyűjtésére közvetítőt igénybe venni, helyesebben a közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni már nem lehet. Sokáig nincs idő rágódni az új helyzeten, mert a szakszövetségeknek már január 15-ig be kell nyújta­niuk ez évi fejlesztési programjukat az Emminek.

Központi rendezések A Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolítá­sáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Kft. megalapításáról is döntött a kormány. Hárommillió forint jegyzett tőkével és ötvenmillió forint tőketartalékkal létrehozott cég veszi át a hazai rendezésű világversenyek szervezését, részben már ettől az évtől. Az első esemény április 21–28. között Budapesten az asztaliteniszezők egyéni világbajnoksága lesz, amelynek a BNV területén lévő két csarnok ad otthont, s az sem mellékes, hogy a kiemelkedő ázsiai érdeklődés miatt a sportág vb-je a világ hatodik legnézettebb sporteseménye.