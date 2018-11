Jégvarázs Salt Lake Cityben

Rövid pályás gyorskorcsolyázóink három aranyat nyertek

Rövid pályás gyorskorcsolyázóink már egy hete Calgaryban is szenzációsan szerepeltek a 2018/19-es világkupa-sorozat nyitóállomásán – két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek, és el ne feledjük férfiváltónk világcsúcsát –, de a múlt hét végén Salt Lake Cityben még erre is rátettek egy lapáttal.

Most azzal értek el egyfajta rekordot, hogy három számban győztek, ami válogatottunknak még soha nem sikerült, továbbá korábban nem volt olyan női versenyzőnk, akinek a nyakába vk-aranyat akasztottak – most pedig már kettő is van.

Calgaryban a férfiaknál Liu Shaoang nyerte meg az 1000 métert, most Salt Lake Cityben Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang ezúttal 500 méteren harmadikként zárt, a közép-európai idő szerint tegnap hajnalban véget ért viadalon a műsor végén pedig férfi- és vegyesváltónk is a dobogó tetejére állhatott.

A Calgaryban debütált vegyesváltó döntője elképesztő izgalmakat hozott; a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Jász­apáti Petra, Bácskai Sára Luca összetételben futó kvartettünk a második-harmadik-negyedik hely valamelyikén korcsolyázott, aztán jött az utolsó váltás, és eszünkbe juthatott a calgaryi vk-viadal, ahol a férfiváltó fináléjában Liu Shaolin az utolsó körben előzte meg a holland Sjinkie Knegtet. Nos, a koreográfia ugyanez volt, de Knegt számára még fájdalmasabb lett a befejezés: versenyzőnk az utolsó centiken tréfálta meg, kinyújtotta a lábát, és 7 ezredmásodperccel (!) előzte meg. „Nem terveztem ilyen izgalmasra a befutót – fogalmazott Liu Shaolin a magyar szövetség honlapján. – De ha már a múlt héten levadásztam Knegtet, gondoltam, megpróbálom újra. A befejező emberek királya címre török!”

És itt még nem volt vége! A Liu testvérek éppen csak átvették az aranyérmeket, nekigyürkőzhettek a férfiváltó fináléjának. Az edzők változtattak a csapat összetételén: Burján Csaba maradt a csapatban, ám Krueger Cole helyett ismét Varnyú Alex kapott lehetőséget. A vetélytársak viszont semmiféle lehetőséget nem kaptak, hiszen a magyar csapat rajt-cél győzelmet aratott. „Mondtam, hogy nem kényelmesít el minket az olimpiai arany, ezentúl is azért küzdünk majd, hogy minél több érmet szerezzünk a versenyeken” – jegyezte meg Liu Shaoang.

A Jász­apáti Petra, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka, Knoch Marta összetételű női váltónk az összesítésben az ötödik helyen zárt a B döntő megnyerésével – hogy ők is győztesen zárják a világkupát.