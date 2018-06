Janics: irány Kína

A K-2 1000-es számot leszámítva Hüttner Csaba elégedett az Eb-szerepléssel

A magyar válogatott remek Európa-bajnoki szereplése, a tizenöt érem, közte a hat arany, Kozák Danuta elsöprő teljesítménye önmagában is elegendő témát jelent a magyar kajak-kenuban. Janics Natasa gondoskodik arról, hogy még nagyobb legyen a pezsgés: noha májusban ő is visszatért, újabb fordulatot hozott a pályafutása; a férjével együtt a kínai válogatott mellett dolgozik, igaz, a versenyzésről sem tett le.

A háromszoros olimpiai bajnoknő áprilisban beszélt arról, hogy végre ismét egészséges, nem fáj a gerince, újra nekidurálja magát, s megpróbál kijutni a tokiói olimpiára. Az első két hazai versenyen rajthoz is állt győri színekben. Az úgynevezett rangsorolón K–1 200 méteren negyedik, K–2 500-on (Bordács Biankával) harmadik lett; a válogatón már csak a sprintszámba nevezett be szólóban, s – versenyen kívüli indulóként – ötödikként ért célba. Tehát kiugróan jól és reménytelenül rosszul sem szerepelt.

A férje, Andro Dusev az elmúlt hetekben hirtelen jött lehetőségként arra kapott felkérést, hogy a kínai válogatottnál dolgozzon. A házaspár 2017-ben már edzősködött Kínában, előtte pedig Mexikóban. Az ázsiaiak az augusztusi világbajnokságig Európában, most éppen Fehéroroszországban edzőtáboroznak.

A hölgyek Dusev irányításával készülnek, s a munkába Janics Natasa is besegít – edzőpartnerként, mentorként, példaképként. Úgy tudjuk, a második hazai válogatón is rajthoz akar állni július közepén. A 36. évét e hó végén betöltő kiválóságnak nincs könnyű dolga: nemcsak a feltörekvő fiatalokkal, hanem Kozák Danutával is meg kell küzdenie, aki a belgrádi Európa-bajnokságon kétszázon is bizonyított az ezüstéremmel.

Az ötszörös olimpiai bajnoknő teljesítményét Hüttner Csaba is kiemelte az MTI tudósítójának nyilatkozva: „Az benne volt, hogy az ötszáz egyest megnyeri, de amit kétszázon produkált, fáradtan, az első nemzetközi versenyén, az szerintem emberfeletti.”

A szövetségi kapitány összességében elégedetten értékelt a vasárnap befejeződött Európa-bajnokság után, csupán két dolog miatt van hiányérzete. Egyrészt, mert a férfikenusok érem nélkül maradtak, másrészt amiért és ahogy Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert K–2 1000-en nem jutott tovább az előfutamából. A honvédos duó csak a nyolcadik helyen ért be, mert azt hitte, hogy ez is elég lesz a középfutamhoz, de nem így lett, s már az első pályájuk után búcsúzni kényszerültek.

„Ezt a fajta hozzáállás és versenyzés elfogadhatatlan, egy magyar kajak-kenusnak semmilyen körülmények között nem szabad így versenyezni. Arról nem is beszélve, hogy ezen két kvótát elveszítettünk az Európai Játékokra” – jegyezte meg Hüttner Csaba.

Ez még csak a következő év feladata. Idén, július közepén a második, szolnoki válogatóversennyel folytatódik az évad, amit a világbajnokság követ majd augusztus 23–26. között a portugáliai Montemor-o-Velhóban.