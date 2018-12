Izgalmas lesz a tavasz

A Vidi 2-1-re verte az FTC-t, s öt pontra faragta le a hátrányát

Nem dőlt el ebben az évben a bajnoki cím a labdarúgó NB I-ben. A 18. forduló, egyben az év utolsó hazai mérkőzésén a Mol Vidi kemény, de élvezetes mérkőzésen 2-1-re legyőzte a Ferencvárost, s öt pontra csökkentette a hátrányát.

Rangadó. Az első és a második helyezett összecsapása. A szezon utolsó mérkőzése. Árulkodó, sokatmondó jellemzői a tegnapi találkozónak. Ám egyetlen sorszám talán ezeknél is többet elmond róla. Harmincötödik – július óta a Vidi tegnap a harmincötödik tétmeccsét játszotta az évben. S a válogatott játékosok esetében ehhez még hozzátehetünk hatot. A futballistákat – pláne ha magyarok – nem szokás sajnálni, de ez már extrém terhelés, még a nemzetközi elitben sincs ennél nagyobb, hiszen a sztárcsapatoknak nem kell selejtezniük – de legalábbis nem négy körön át – a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában.

A Vidi ráadásul lényegében tizenöt-tizenhat labdarúgóval játszotta végig a szezont. Marko Nikolics nem híve az úgynevezett rotálásnak, ám éppen a frissítés szándékával három poszton változtatott a múlt csütörtöki, a Chelsea elleni meccshez képest. Kimaradt Fiola, Huszti és Scsepovics, bekerült Pátkai, Kovács és Hodzic, a Vidi tehát így állt fel: Kovácsik – Nego, Juhász, Vinícius, Stopira – Nikolov, Hadzic, Pátkai – Kovács, Milanov – Hodzic.

A Ferencvárosnál egy kényszerű változás akadt, Böde fegyelmi okokból került ki – még a múlt hét elején – a keretből. Szergej Rebrov az alábbi tizenegyet küldte pályára: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Otigba, Heister – Sigér, Leandro, Gorriarán – Varga, Lanzafame, Petrjak.

Miután megáldotta és felszentelte a stadiont, Spányi Antal megyés püspök végezte el a kezdőrúgást. A vendégdrukkerek nem tanúsítottak különösebb tiszteletet a váratlan ceremónia alatt, de aztán a püspök taps kíséretében kocogott le a gyepről.

Mínusz ötfokos hidegben, de annál forróbb hangulatban kezdődött a mérkőzés. Különösen a hazaiak voltak rámenősek, a hetedik percben Pátkai, biztos, ami biztos, háromszor is érzékeny tájékon rúgta meg estében Gorriaránt, aki kemény belépővel bár, de szabályosan szerelte őt. A szándékossághoz aligha férhetett kétség, Pátkai azonban sárga lapot sem kapott. Majd Kovács tartott rá – nem szándékosan, de annál fájdalmasabban – Lovrencsicsre, a zöld-fehér jobbhátvédnek cipónagyságúra dagadt a bokája, nem is tudta folytatni, Csernik állt be a helyére.

A Vidi nyomás alatt tartotta a Fradit, Hadzic nagy löketénél csak a kapufa segítette ki Dibuszt. Aztán a vendégeknek volt helyzetük, de Leandro lövése lepattant, majd Lanzafame ismétlését Kovácsik védte. A 27. percben vezetést szerzett a Vidi, Pátkai beadásánál Hodzic mindenkit megelőzött. A 34. percben jött a válasz, Lanzafame remek labdájával Petrjak lépett ki, egy csel után átemelte a labdát Kovácsik felett, a labda a felső lécről befelé pattant. Az akció sajnos ezzel nem ért véget.

Varga rontott rá a labdára – mert nem tudhatta, hogy az emelésből gól lesz-e –, Vinícius próbált menteni, s fejmagasságban megrúgta a fradista jobbszélsőt, aki ijesztően elterült. Majd folytatta, de még szünet előtt le kellett cserélni; láthatólag azt sem tudta, hol van, valószínűleg agyrázkódást szenvedett, és a szünetben kórházba szállították.

A második félidőben folytatódott a keménykedés, de a meccs ezzel együtt is élvezetes, kimondottan nagy iramú volt. A 66. percben a csereként beállt Scsepovics kihasználta Otigba nehézkességét, s szépen tekert Dibusz kapujába, újra vezetést szerzett a Vidi (2-1). Petrjak ismét válaszolhatott volna, de hét méterről érthetetlenül nem lőtte el időben a labdát.

A Vidi így 2-1-re megnyerte a rangadót, s öt pontra faragta le a hátrányát. Izgalmas lesz a tavasz.