Időhiány és önbizalom

Örvendetes, hogy a magyar légiósokkal komolyan számolnak a klubjaikban

A játékosok visszanyerték az önbizalmukat, zajlanak a bajnokságok, mindenki jó erőben van, s hát csatlakozott a kerethez Willi Orban is. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya ezt a három dolgot emelte ki mint legfontosabb változást az egy hónappal ezelőtti összetartáshoz képest. Azért arról se feledkezzünk meg, hogy a csapatnak még nehezebb dolga lesz, hiszen egy nappal rövidebb a felkészülés, továbbá négy napon belül kétszer is idegenben lép pályára; előbb pénteken Görögország vendégeként Athénban, majd hétfőn Észtország ellen Tallinnban.

Marco Rossi jó diplomatához illően először az Eb-selejtezőben sikeresen szerepelt U17-es válogatottnak gratulált, majd rátért a maga dolgára. Elmondta, hogy Nagy Gergőt leszámítva minden kerettag egészséges, annak viszont kevésbé örül, hogy érdemi munkát csak két napon át végezhetnek, hiszen tegnap inkább regeneráló edzést kellett tartani, csütörtök reggel pedig útnak indul a csapat.

„A kondíció javítása ennyi idő alatt nem is lehet cél, a taktikai felkészítésre kell helyezni a hangsúlyt” – jegyezte meg Rossi, majd örömét fejezte ki, hogy Willi Orban csatlakozott a válogatotthoz.

Vele együtt négyre emelkedett a Bundesligában szereplő kerettagok száma, ráadásul ha csak a hét végi fordulóból indulunk ki, akkor Gulácsi Péter, Szalai Ádám, Sallai Roland és persze Willi Orban is kezdett a klubjában. A magyar futballnak ehhez hasonló súlya másfél évtizede nem volt Németországban, akkoriban Király Gábor, Dárdai Pál, Lisztes Krisztián, Szabics Imre, Hajnal Tamás, Huszti Szabolcs és Bódog Tamás szerepelt többé-kevésbé egy időben a Bundesliga I-ben.

Szerencsére úgy általában jelenleg élvezik a megbecsülést a magyar légió­sok. Nagy Ádám szombaton, a Caglia­ri ellen ismét kezdett a Bolognában, Kádár Tamás a Dinamo Kijevben, továbbá Lang Ádám (CFR Cluj – Kolozsvár), Nagy Dominik (Legia Warszawa), Kleinheisler László (Asztana, Kazahsztán) és Gyurcsó Ádám (Hajduk Split) is szinte végigjátszotta a hét végi mérkőzést a klubjában, Kalmár Zsolt (DAC) pedig egyenesen hetek óta csúcsformában futballozik.

Marco Rossit persze nemcsak azokról kérdezték, akik itt vannak, hanem azokról is, akik nem. Így Megyeri Balázsról, aki kétségtelenül remek formában véd az Atrómitoszban, szinte kínálja magát, hogy a görögök ellen legalább kerettag legyen. A kapitány intelligens magyarázattal szolgált: „A jelenlegi kapusokat jól ismerem, Megyerit kevésbé, de természetesen az ő pályafutását is követem, csakúgy, mint például Bogdán Ádámét. Negyven embert azonban nem lehet meghívni a válogatottba, ezért, még ha olykor nehéz is, dönteni kell.”

Mi magunk arról faggattuk az olasz mestert, mennyire aggasztja, hogy a Vidi játékosai láthatólag kimerültek a nagy menetelésben – vasárnap a bajnokcsapat 3-0-ra kikapott az MTK-tól Felcsúton –, hiszen négy fehérvári labdarúgó (Fiola Attila, Vinícius Paulo, Pátkai Máté, Kovács István) is akad a keretben.

„A kettős terhelés mindig komoly próbatétel, pláne ha mindig ugyan az a tizenkét-tizenhárom ember játszik. Ennek megvan az ára. A Vidi vasárnapi kezdő tizenegyéből nyolcan a Chelsea ellen is pályára léptek. Az MTK jól szervezett játékkal ki is használta ezt az előnyt” – válaszolta Rossi.

Az athéni találkozóról egyelőre csak érintőlegesen beszélt: „A görögök nyilván támadóbban lépnek fel, mint Budapesten, el kell viselnünk a nyomást, bátran kell játszanunk, nem szabad megijedni.”

Ezt szeretnénk látni.