Húsvétvasárnapi magyar éremeső a súlyemelő Eb-n

Magát Krisztina szakításban aranyat, lökésben és összetettben pedig ezüstérmet szerzett a nők vasárnapi plusz 90 kilogrammos versenyében a bukaresti súlyemelő Európa-bajnokságon. Ugyanitt a a férfiak plusz 105 kilogrammos küzdelmei során Nagy Péter szakításban és összetettben is bronzérmes lett, így a mieink öt érmet nyertek a kontinensviadalon egyetlen nap leforgása alatt. Dobos Imre, a magyar sportági szövetség elnöke úgy fogalmazott: óriási dolog, amit Magát Krisztina és Nagy Péter véghezvitt, még ha számítottak is rá, hogy mindketten dobogón végezhetnek Bukarestben.

Magát Krisztina, a Testvériség SE 29 éves sportolója a kontinensviadal zárónapján az első fogásnemben három jó gyakorlattal 104 kilóig jutott, ez Európa-bajnoki-címet ért.

A folytatásban is hibátlan maradt: lökésben újabb három remek gyakorlatot mutatott be, s legjobbjával, a 132 kilóval másodikként zárt, akárcsak összetettben, 236 kilogrammos egyéni csúccsal.

Magát Krisztina a tavalyi Európa-bajnokságon három bronzérmet érdemelt ki ólomsúlyban, akkor 234 kilogrammal zárta szereplését.

A súlycsoport idei Európa-bajnoka a lengyel Aleksandra Mierzejewska lett 237 kilós összteljesítménnyel, ő nyerte a lökést is 134 kilóval.

A plusz 90 kg másik magyar résztvevője, a 19 esztendős Gyürüs Barbara – két riválist megelőzve – a hetedik lett mindkét fogásnemben 86, illetve 104 kg-mal, s 190 kilós eredményével összetettben is.

A férfi plusz 105 kg-osok között Nagy Péter szerzett két bronzérmet

A 32 esztendős szegedi sportoló a szakításban a 182 és a 187 után a 191 kilóval is elbánt, s nála többre csak a két grúz rivális, a 192 kilogrammot teljesítő Irakli Turmandize és a világcsúcstartó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Lasa Talahadze volt képes, aki 210 kilóig jutott.

Az ólomsúlyúak kategóriájában 220-szal csúcstartó Talahadze a harmadik fogásra megpróbálkozott a 221 kilogrammal, de világrekord-kísérlete ezúttal nem sikerült.

A második fogásnem, a lökés során Nagy Péter 225 kg-os teljesítményével negyedik lett, így összetettben 416 kg-os teljesítményével harmadikként végzett, amivel a szakítás után második bronzérmét, egyben a nap ötödik magyar érmét szerezte meg.

A hat sikeres gyakorlatnak köszönhetően Nagy élete legjobb helyezését érte el Európa-bajnokságon.

Dobos Imre: óriási dolog az, amit Magát Krisztina és Nagy Péter véghezvitt

„Ha jól emlékszem, tizenhét éve fordult elő legutóbb, hogy a magyar súlyemelés mind a nőknél, mind a férfiaknál összetett érmessel szolgált egy Európa-bajnokságon.” – összegzett az MTI-nek Dobos Imre, a magyar sportági szövetség elnöke.

Úgy fogalmazott: óriási dolog, amit Magát Krisztina és Nagy Péter véghezvitt, még ha számítottak is rá, hogy mindketten dobogón végezhetnek Bukarestben.

„Peti amúgy 2012-ben egyszer már nyert szakításbronzot Eb-n, máig akkor szerepeltünk a legjobban, miután a nőknél Nagy Nikoletta gyűjtött három ezüstöt is. Mindezt most megfejeltük a romániai Európa-bajnokságon, ahonnan öt éremmel, egy arannyal, két ezüsttel és két bronzzal gazdagabban térhet haza válogatottunk, amelyben amúgy a további három női versenyzőnk, Bazsó Bianka, Szuromi Tímea és Gyürüs Barbara is helytállt, értékes helyezéseket szerezve.”

A vasárnapi volt a zárónap a bukaresti súlyemelő Eb-n.