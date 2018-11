Hű maradt a hírnevéhez a halálcsoport

Csak a zárófordulóban dől el a PSG, a Liverpool és a Napoli versenyfutása a labdarúgó BL-ben

Ahogy Jürgen Klopp, a Bajnokok Ligájában legutóbb finalista Liverpool vezetőedzője is mondja, december 11-jén is megint csak döntőnek beillő meccs vár rájuk, ezúttal a Napoli ellen. Nem elhanyagolható különbség, hogy az olaszok legyőzése most csak a nyolcaddöntőbe jutást jelentheti, de ha otthon a Vörösök nem 1-0-ra vagy két góllal nyernek, akkor ki is eshetnek. A C jelű „halálcsoport” hű a hírnevéhez, még a PSG sem jutott tovább.

Az utolsó forduló előtt a tizenhat hely közül már csak négy kiadó a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A már korábban révbe ért Barcelona után kedden a Bayern München, az Ajax, a Manchester City, a Real Madrid, a Roma, a Juventus és a Manchester United, szerdán pedig az Atlético Madrid, a Dortmund, a Porto és a Schalke is továbblépett. Izgalom azért még így is van bőven.

A B csoportban a Barcelona mögött a Tottenham és az Internazionale, az F-ben a Manchester City mögött a Lyon és a Sahtar Doneck huzakodik a második helyért. A C jelű négyesben pedig még semmi sem dőlt el azután, hogy szerdán a Paris Saint-Germain 2-1-re verte a Liverpoolt, a Napoli pedig 3-1-re a Crvena zvezdát.

„Büszke vagyok arra, hogy a szurkolóink láthatták, mennyire egységes a csapatunk. Nehéz védekezni Sadio Mané, Roberto Firmino és Mohamed Szalah ellen, de mindenki képes volt szenvedni a csapatért, csak ilyen hozzáállással lehet megverni a Liverpoolt. Nagyot léptünk előre” – értékelt Párizsban a hazaiak szakvezetője, Thomas Tuchel. Nos, a PSG-nek emberi számítás szerint a zárófordulóban Belgrádban már a döntetlen is elegendő a továbbjutáshoz, mert azzal azért ne kalkuláljunk, hogy a Liverpool 6-5-re veri majd meg a Napolit. (Csak a játék kedvéért: ekkor a hármas holtverseny a franciák vesztét okozná.)

Nápolyban az olaszok 1-0-ra nyertek, s ha Liverpoolban is 1-0-s hazai győzelem születik, akkor pontegyenlőség mellett azonos gólkülönbséggel, de több lőtt góljukkal az angolok mennek tovább. A 2-1 vagy a 3-2 viszont már nem jó nekik, hiszen ebben az esetben az egymás elleni eredményeket nézve az idegenben szerzett gól(ok) az olaszoknak kedveznek. Vagyis ha a Napoli egyszer is betalál, akkor a Liverpoolnak két góllal kell nyernie.

„Kikaptunk, de ezt otthon helyrehozhatjuk. Kemény meccs vár ránk a Napoli ellen, mintha egy döntőt játszanánk. A feladat adott számunkra, ha megérdemeljük, akkor továbbjutunk, ha nem érdemeljük meg, akkor pedig kiesünk” – nyilatkozta szerda éjszaka a Parc de Princes-ben rezignáltan Jürgen Klopp, a Liverpool trénere, miközben a PSG tábora ünnepelt. A meccs előtt a franciáknak még azzal is számolniuk kellett, hogy ha kikapnak, akkor kiesnek, de ha Belgrádban elvéreznek – miként korábban a Liverpool –, ez még mindig megtörténhet. Hát igen, ez tényleg a halálcsoport.

BL-csoportkör, 5. forduló. Szerdai eredmények, A csoport: Atlético Madrid–Monaco 2-0, Dortmund–FC Bruges 0-0, az állás: 1. Atlético Madrid (már továbbjutott) 12, 2. Dortmund (tj.) 10, 3. FC Bruges 5, 4. Monaco 1. B csoport: PSV Eindhoven–Barcelona 1-2, Tottenham–Internazionale 1-0, az állás: 1. Barcelona (tj.) 13, 2. Tottenham 7, 3. Internazionale 7, 4. PSV 1. C csoport: Napoli–Crvena zvezda 3-1, Paris Saint-Germain–Liverpool 2-1, az állás: 1. Napoli 9, 2. PSG 8, 1. Liverpool 6, 4. Crvena zvezda 4. D csoport: Lokomotiv Moszkva–Galatasaray 2-0, Porto–Schalke 3-1, az állás: 1. Porto (tj.) 13, 2. Schalke (tj.) 8, 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv Moszkva 3.