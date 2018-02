Hoztuk a kötelező bravúrt

Világbajnoki selejtezőn fogadta Szombathelyen a magyar férfi-kosárlabdaválogatott Lengyelországot, és küzdelmes, de sok hibával tarkított mérkőzésen sikerült győznie, és ezzel közel került a továbbjutáshoz.

A fanatizmus és az őrültség között nagyon keskeny lehet a mezsgye. Péntek este tucatnyi magyar szurkoló biztatta lelkesen a kosárlabda-válogatottat a litván tengerparton fekvő Klaipédában, akik egyébként nápolyi „nyaralásból” utaztak oda. Hétfőn pedig már Szombathelyen bukkantak fel nemzeti színekben, egyikük elmondta, hogy szombaton Vilniusba mentek, onnan Varsón keresztül érkeztek ide néhány órával a lengyelek elleni mérkőzés kezdete előtt, és nagyon siettek, mert nem szerettek volna lemaradni erről a fontos meccsről.

Valóban fontos meccset játszott a magyar válogatott. A világbajnoki selejtezők első csoportköréből komoly esélye van a továbbjutásra, és ez elsősorban nem is ezen a találkozón múlott. A litvánok és a lengyelek mellett Koszovó szerepel még az ellenfelek között, csapatát novemberben hazai pályán legyőztük, és ha június végén ezt idegenben is megtesszük, már tovább is lépünk, mert három csapat folytathatja a selejtezőket.

Az a három csatlakozik a horvátok, olaszok, hollandok, románok által alkotott csoport első három együtteséhez, velük is játszik oda-visszavágós mérkőzéseket, és a hat válogatott végső sorrendje dönt a világbajnoki részvételről. Ez talán kicsit bonyolultnak hangzik, ám egyelőre elégedjünk meg annyival, hogy cseppet sem közömbös, hány ponttal érkezünk abba hatos mezőnybe, ezért volt fontos a lengyelek elleni találkozó. Arról nem is beszélve, hogy az esetleges győzelem a koszovói visszavágó tétjét is csökkenthette…

A Litvániában a szoros vereséggel kiváló teljesítményt nyújtó csapaton több ponton is változtatott Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány: a szombathelyi Váradi Benedek bordasérülése rendbe jött, és bekerült a keretbe a hárompontos specialista körmendi Ferencz Csaba is – ő Tóth Norberttel együtt az utolsó válogatott mérkőzését játszotta –, előbbi rögtön helyet kapott a kezdő ötösben is. Az pedig magától értetődőnek számított, hogy a honosított játékosok közül a kapitány ismét Darrin Govensnek szavazott bizalmat, hiszen az amerikai otthon van Szombathelyen, ő a helyi szurkolók egyik legnagyobb kedvence.

Litvániában az esélytelen nyugalmával játszhatott a csapat, most nem, és ez meg is érződött a kezdésen. Rossz dobások, érthetetlen eladott labdák jelezték az idegességet, és csaknem öt percet kellett várni az első magyar kosárig! Szerencsére az ellenfél sem volt sokkal jobb, nem használta ki a lehetőségét, és bár 7-0-ra vezetett, az első negyedet elsősorban Govens remek megmozdulásainak köszönhetően sikerült két pontra felzárkózva, 12-14-gyel zárni. A folytatás kezdetben jobban sikerült, ekkor Perl Zoltán vette a hátára a csapatot, és hamar 20-14-es magyar vezetést mutatott az eredményjelző. Ezzel együtt igen nyögvenyelős volt a játék, mindkét együttes inkább csak kínlódott, szinte csak egymás hibáiból éltek – ezt jól is tükrözte a 32-32-es félidei eredmény.

Áttörést hozott a harmadik negyed. Ivkovics Sztoján olykor egyszerre négy szombathelyit is a pályán tartott, akik közül Perl és Govens igazi vezér volt, de Tóth Norbert és Váradi is szerzett fontos pontokat, és ezekkel sikerült elhúzni, végül 56-44-gyel kezdhettük meg az utolsó játékrészt. Ismét az volt a kérdés, ki hibázik kevesebbet, és mi nem tudtunk annyit hibázni, hogy a lengyelek fordíthassanak. A magyar válogatott nem játszott jól, de ismét nagyot küzdött, a 64-57-es győzelem pedig azt is jelenti, hogy csoda kellene a kieséséhez.