Hosszú Katinkáék kihagyják a XV. rövidpályás úszó OB-t

Milák Kristóf a Honvédban folytathatja pályafutását

Mexikói és vietnámi vendégsportolók színesítik a szerdán kezdődő XV. rövidpályás úszó országos bajnokság mezőnyét, amelyből viszont „igazoltan” hiányzik négy Világkupa-szereplő. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, a hatszoros Európa-bajnok Kapás Boglárka és a kétszeres VB-ezüstérmes Verrasztó Dávid ezen a héten a VK sorozat utolsóelőtti, Tokióban megrendezésre kerülő versenyén áll rajthoz, a kétszeres nyíltvízi EB-győztes és a múlt héten a a Swimming World szavazásán az év legjobb férfi úszójának megválasztott Rasovszky Kristófnak pedig Abu Dhabiban van jelenése.

A négynapos eseménynek sorozatban tizedszer és a hírek szerint utoljára ad otthont Százhalombatta, amelyet az elmúlt években „kinőtt” a rövidpályás rangadó. Idén is népes sportági seregszemlére van kilátás, ezt bizonyítja, hogy 51 klub képviseletében 373 úszó sorakozik fel a „búcsúversenyen”.

Az SzPress Hírszolgálat értesülése szerint rajthoz áll a Buenos Aires-i ifjúsági olimpiai játékokon szerepelt teljes magyar csapat, élén az egyaránt három aranyérmet nyert Késely Ajnával és Milák Kristóffal, hasonlóképpen azok a fiatal válogatott úszók, akik a Helsinkiben megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságon vettek részt. Aligha mellékes, hogy Milák ott is a válogatott legjobbja volt a maga négy aranyérmével.

Az említetteken kívül szinte teljes létszámban vonul fel Battán a felnőtt válogatott, így többek Cseh László, aki ezúttal hat számra nevezett be, illetve a kilenc rajtot tervező Jakabos Zsuzsanna. Mellettük Kenderesi Tamás, Bernek Péter, Biczó Bence, Kozma Dominik, Bohus Richárd, Gyurta Gergely, Németh Nándor, illetve Olasz Anna és Verrasztó Evelyn neve is olvasható a nevezési listán. Ennek a dokumentumnak a furcsasága az, hogy abban a világbajnoki ezüstérmes és idén felnőtt Európa-bajnokságon először az első helyen végző Milák Kristófnak a neve nem található, noha a szövetség tájékoztatása szerint hét számban is vállalja a megméretést. Valószínűsíthető, hogy az uszodai berkekben hetek óta rebesgetett közelgő – vagy éppen nagyon hamarosan bekövetkező – klubváltása miatt, hiszen érdi nevelő egyesületéből edzőjével, Selmeci Attilával együtt a Budapesti Honvédba tart.…

A százhalombattai OB – a már szintet teljesített versenyzők mellett – az utolsó lehetőség azoknak, akik ott szeretnének lenni a decemberi rövidpályás VB-n. Az utazó csapat összetételére dr. Sós Csaba szövetségi kapitány a MUSZ november 14-i elnökségi ülésén tesz javaslatot.

A négynapos OB programja:

November 7, szerda: előfutamok 9.00, döntők: 17.00

November 8, csütörtök: előfutamok 9.00, döntők: 17.00

November 9, péntek: előfutamok 9.00, döntők: 17.00

November 10, szombat: előfutamok 9.00, döntők: 16.00