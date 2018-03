Hetesölő Tibor a dánoknál

Dániában teheti meg az első lépést a legjobb nyolc közé jutásért a Veszprém a férfikézilabda Bajnokok Ligájában. A vasárnapi ellenfél, a Skjern legjobbja a kapus, akit már ismerhetünk a magyar NB I-ből, valamint a beálló, aki korábban egy szezont lehúzott Veszprémben. A magyar bajnok dolgát több sérülés is nehezíti, de a papírforma még így is veszprémi továbbjutást ígér.

A Mol-Pick Szeged váratlan kieli összeomlása után a Veszprém köszörülheti ki a csorbát a kézilabda Bajnokok Ligájában. Ljubomir Vranjes csapata a második helyen végzett a középdöntős csoportban, így a szerényebb képességű dán Skjern ellen játszhat a legjobb nyolc közé jutásért vasárnap (tévé: 16.50, Sport1).

Az előző idényben BL-bronzérmes Veszprém keretéből Győri Mátyás és a francia William Accambray biztosan hiányzik majd sérülés miatt, de náluk is érzékenyebben érinti a bakonyiakat Nagy László távolléte. A csapatkapitány a Szeged elleni rangadón törte el a kezét, így a visszavágón sem állhat csapata rendelkezésére. „Ilyen fontos szerepet, mint Myrhol, talán egyetlen beállós sem tölt be egyik csapatnál sem. Rengeteg labdát kap” – nyilatkozta klubja honlapján Lékai Máté. A válogatott irányító Bjarte Myrholra gondolt, aki a 2005–2006-os szezonban még a Veszprémet erősítette. A magyarok edzője, Vranjes kiemelte, hogy a Skjern szép és gyors kézilabdát játszik, résen kell tehát lenni, nehogy kellemetlen meglepetés érje a csapatát.

Myrhol mellett érdemes figyelni Tibor Ivanisevicsre is. A dánok szerb kapusa 2013-tól tavaly januárig a magyar NB I-ben, előbb az Orosháza, majd a Gyöngyös színeiben védett, ezért jól ismeri a Veszprémet. Remek formájára jellemző, hogy a BL alsó ágának rájátszásában az ukrán Motor Zapo­rizzsja ellen hét büntetőt védett egy félidő alatt a visszavágón.

„Nincs különösebb stratégiám vagy receptem a hétméteresek hárítására. Ez mentális párbaj, ami a csarnokban lévő légkörről is szól. Ilyenkor a megérzéseimre is szükség van – nyilatkozta az európai szövetség honlapján.

– Különlegesek lesznek számomra ezek a meccsek, hiszen amikor Magyarországon szerepeltem, többször is játszottam a Veszprém ellen” – magyarázta Ivanisevics. Hozzátette: a magyar szurkolók rendszerint fantasztikus légkört teremtenek a mérkőzéseken. A kapus úgy fogalmazott: természetesen nem ők a párharc esélyesei, de éppen ezért nincs veszítenivalójuk, nincs rajtuk nyomás, és képesek lehetnek a meglepetésre. Ehhez a Veszprémnek is lesz egy-két szava.

A visszavágót jövő szombaton rendezik.