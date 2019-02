Hemingway: Beépítjük a fiatalokat!

Immár az új bázison, a Magyar Futball Akadémia néhány hete átadott campusán tartott idénynyitó sajtóbeszélgetést George F. Hemingway, az NB I negyedik helyén álló Budapest Honvéd tulajdonosa, vezetőedzője, Supka Attila, a csapatkapitány Djordje Kamber, valamint a két új szerzemény, a grúz gólvágó Zakaria Beglarisvili és az algériai–belga jobbhátvéd Mohamed Mezghrani. Az utóbbi két futballista nevével hadilábon állt az elnök, ezért csak „Vilinek” és „Mohamednek” szólította őket.

– Maga meghízott – indított a stand­up és a sajtótájékoztató műfaját ötvözve Hemingway, egyik kollégánkra mutatva, majd így folytatta: – A téli szünetben nem történt különösebb változás a keretben, Gróf Dávidért és Holender Filipért sem kaptunk értékelhető ajánlatot. Vili és Mohamed érkezett, Baráth Botond pedig Kansas Citybe igazolt, oda, ahol az utcán is aranyat lehet találni. A keret már csak akkor változik, ha rendkívüli képességű belső védő bukkanna fel, de ennek csekély a valószínűsége.

Az elnök beszélt a minap befejeződött antalyai edzőtáborozásról is: – Elvittük a legtehetségesebb akadémistáinkat is, mi nem csak szajkózzuk, hogy beépítjük a fiatalokat. Supka mester azzal kecsegtet, hogy szombaton a Fradi ellen, a Groupama Arénában egyet-kettőt be is vet közülük. Antalyában megtudtam, hogy a szálloda harmadik emeletén is lehet edzést tartani – rossz volt az idő –, meglehet, legközelebb Budaörsre utazunk téli táborozásra, az sokkal olcsóbb lesz.

A tavaszi célok között az elnök, a vezetőedző és a játékosok is a nemzetközi kupaszereplés kivívását említették, mindegy, hogy a Magyar Kupán vagy a bajnokságban elért helyezésen keresztül.