Helyreállították a magyar póló renoméját

Pásztor Mátyás 31 évesen nemcsak debütált a válogatottban, hanem mindjárt húzóember lett

Pásztor Mátyás először klubedzőjétől, Szűcs Leventétől értesült, hogy Märcz Tamás behívná a berlini vízilabda-világkupára készülő válogatottba, és örökkévalóságnak tűnt a BVSC pólósa számára az a negyvennyolc óra, mire valóban befutott a szövetségi kapitány telefonhívása. Aztán a tornán – amelyet remek játékkal megnyert Magyarország – Pásztor a csapat egyik legjobbjának bizonyult. 31 évesen megérkezett a világ élvonalába.

Vasárnap, a berlini vízilabda-világkupa döntője után beszélgettem Kemény Dénessel, az MVSZ távozó elnökével: – Pásztor Matyi? Az lehet, hogy csak most mutatkozott be a válogatottban, de én már 2009-ben, szolnoki játékosként behívtam a keretbe, akkor 22 éves volt. Érdekes, hogy mostanáig késett a debütálása.

Érdekes bizony, mert Pásztor remek pólós. De vajon hol „rejtőzködött” mostanáig?

– Nem rejtőzködtem én, csak valamiért nem jött a behívó. Egyébként amikor Kemény Dénesnél néhány hétig kerettag voltam, még centert játszottam a Szolnokban. Utána rakott ki Cseh Sanyi, az edzőnk a kapásoldalra, a bal szélre, ahol most is játszom a BVSC-ben. Ceglédi vagyok, aztán Szolnokon kezdtem pólózni, de ifistaként három évet már egyszer lehúztam a Szőnyi úton, onnan kerültem vissza a Vízügy Dózsához. Míg végül négy éve újból leigazolt a BVSC – idézi fel pályaívét Pásztor, aki egyáltalán nem ismeretlen a honi medencék világában, olyannyira nem, hogy 2015-ben az ob I gólkirálya volt!

Egy hónapja érdekes körülmények között érkezett meg az a várva várt behívó.

– Klubedzőm, Szűcs Levente szólt, hogy Märcz Tomi számol velem a világkupára készülő válogatottban. Egyből felugrott a pulzusom kétszázra, bevallom, nem hittem már, hogy vén fejjel gondolnak rám a válogatottban. Utána két napig, amíg a szövetségi kapitány is fel nem hívott személyesen, a zabszem sem fért be a hátsómba. Mert bár bíztam Märcz szavában, azért az a biztos, ami már megtörtént. Három és fél hét roppant kemény, mégis jó hangulatú felkészülés következett, ekkor alapoztuk meg a berlini sikert.

Csakhogy a nyitány vereséget hozott a németektől. Pásztor nem ilyen bemutatkozást képzelt el.

– Temetői hangulat uralkodott az öltözőben a vereség után, és bár én nem voltam ott a barcelonai Eb-n, de a veteránok arcán láttam, az jár a fejükben, hogy folytatódik a vesszőfutásunk, el vagyunk átkozva. Märcz Tomi azonban hangsúlyozta, nem kell elkeseredni, semmi sem veszett el, és tényleg, az ausztrálok ellen összeszedtük magunkat, a japánokat öt góllal levertük, és az Egyesült Államok magabiztos legyőzésével máris a négy között voltunk. Ahol a megfiatalított, de olimpiai bajnokokkal és az Eger legjobbjával, Sztrahinja Rasoviccsal felálló szerbek vártak ránk. Tudtuk, hogy ők az esélyesek, de a védekezésünkkel felőröltük őket. Manhercz Krisztián, aki nem a védőmunkájáról híres, legalább hat lövésüket blokkolta, Mandicsot, a világ egyik legjobbját őrületbe kergette.

A döntő könnyű, 10-4-es győzelmet hozott Ausztrália ellen, aztán jöhetett az örömmámor. Látszott, a mieinknek kimondhatatlanul fontos volt ez a siker.

– Naná, hiszen úgy érezzük, ezzel helyreállítottuk a magyar póló megtépázott renoméját. Én pedig legalább öt évet fiatalodtam a huszonéves társaim között, ha nem tízet. Mondtam is a barátnőmnek meg az édesapámnak; 31 évesen most kezdődik igazán a karrierem. Hamarosan indul a klubidény, a BVSC-vel máris utazunk Barcelonába Európa-kupa selejtezőre, majd a válogatottal lassan kezdődik a világliga, remélem, velem… Jövőre pedig szeretnék bekerülni a koreai világbajnokságra utazó válogatottba. A tokiói olimpia olyan távol van, hogy nem is merek rágondolni.

Pedig megtehetné. Két hónapja talán hitte volna, hogy hamarosan világkupát nyer?!