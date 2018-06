Hátborzongató brazil ráadás

Musa két remekbe szabott góljával visszaadta a reményt Nigériának és az argentinoknak

Van az úgy, hogy az egész kilencven perc nem ér annyit, mint a hosszabbítás. Ahogy ez tegnap délután Szentpéterváron, a Kresztovszkij Stadionban történt, ahol másfél órányi, gól nélküli szenvedés után a hosszabbítás hét perce a futballtörténelem talán legparádésabb ráadását hozta, amelyben akár négy gólt is rúghattak volna a brazilok. „Csak” kettőt rúgtak, de ezzel is 2-0-ra legyőzték, és el is búcsúztatták Costa Ricát. Nigéria pedig Izland legyőzésével visszaadta a reményt önmagának – és Argentínának.

A csütörtöki Horvátország–Argentína mérkőzésnek az utórezgései még 8-as, 9-es erősségűek a Richter-skálán. És milyen igazságtalan az élet: a világ nem Modricék káprázatos futballját dicséri, hanem az argentin kataklizmán csámcsog messzire hallatszó élvezettel.

Mondjuk, van is min csámcsogni. Kezdjük azzal, hogy a meccs utáni vacsorára Bronnyiciben, az argentinok Moszkvától 30 kilométerre fekvő szállásán nem jött le Jorge Sampaoli szövetségi kapitány, és néhány „vezérürü” – köztük Messi és Agüero – is távol maradt.

Az említett két csatár, az albiceleste két legnagyobb sztárja elválaszthatatlan jó barát, most is egy lakosztályban, a 221-esben alszanak. Mármost, az ajtóra még a rajt előtt kiraktak egy posztert: „No molestar, héroes en reposo”. Magyarul: Ne zavarjanak, itt hősök pihennek! A történtek fényében minimum kacagtató a felirat.

Az argentin táborban egyébként elterjedt a hír, hogy a gyalázatos vereség hatására Jorge Sampaolit azon melegében ki is rúgta a szövetség. A közvélemény abszolút hihetőnek tartotta az információt, így aztán az AFA (az argentin szövetség) illetékesei szükségesnek látták, hogy közleményben cáfoljanak: „Teljességgel hamisak azok a hírek, amelyek szerint az utolsó csoportmérkőzésünkön már nem Sampaoli irányítja a csapatot, hanem Jorge Burruchaga. Nigéria ellen természetesen Sampaoli ül a kispadon.”

A csapatot és főleg a teljes apátiában lézengő Lionel Messit érő támadások gyilkos erejűek. Diego Simeone, az Atlético Madrid argentin edzője nevetségesnek tartja az összehasonlítást Messi és Cristiano Ronaldo között, úgy véli, hogy honfitársa csak akkor képes sziporkázni, ha nagyszerű játékosok veszik körül, szemben a portugállal, akinek szinte mindegy, hogy kik a társai.

Tegnap egy másik világsztár, Neymar keresztre feszítésére készültek sokan, és kilencven percen át – Costa Rica ellen – úgy is tűnt, hogy csődöt mond a minden meccsen más és más frizurával pompázó PSG-csatár.

Nagyon nem ment a braziloknak, sőt, amikor végre összejött nekik egy tizenegyes, Björn Kuipers, a holland bíró odasétált a pályaszéli monitorhoz, és az eset újranézése után teljes joggal jelezte, hogy Neymar rájátszott, éppen hogy csak ujjheggyel értek hozzá, nem volt indokolt a „nagyhalál”. Így hát maradt a 0-0, s le is telt a rendes játékidő, jött a hétperces hosszabbítás.

Amelyben egy más Brazíliát láttunk. Előbb Coutinho spiccelt be egy labdát a 91. percben Keylor Navas hálójába, majd a 97. percben Douglas Costa tálcán kínálta a labdát Neymarnak, aki az üres kapuba belsőzte a labdát. Közben még eshetett volna további három brazil találat, summa summarum, ilyen csodás hosszabbítás talán még sosem volt a futball történetében. És akkora zokogógörcs sem, amivel a sokat ócsárolt brazil csapatkapitány ünnepelte azt a kezdőkörben, hogy végre átszakadt egy gát…

Izland csapata elolvadt a volgográdi hőségben a D csoport második fordulójának zárómeccsén… Ezt az összecsapást talán Argentínában figyelték a leginkább árgus szemekkel, hiszen nigériai győzelem esetén már-már Messiék kezébe került volna a továbbjutásuk sorsa, hiszen ha a harmadik körben megverik Nigériát, akkor Argentínának négy pontja lesz a már továbbjutott Horvátország mögött, a Szuper Sasoknak csak három, és minden megbocsátva Jorge Sampaolinak és botladozó csapatának.

No de várjunk csak! Hohó! Mi van akkor, ha a horvátok a cseréikkel állnak ki a vikingek ellen, és kikapnak?! Akkor Izlandnak is négy pontja lesz, szóval, a képlet bonyolultabb, mint hinnénk.Mindenesetre Nigéria megtette a szívességet, Musa két góljával – különösen a második volt gyönyörű – 2-0-ra győzött a még büntetőt is hibázó Izland ellen.

Szerbia lehengerlően kezdett Svájc ellen az E csoport másik tegnapi mérkőzésén, és Alekszandar Mitrovics pompás fejesével már az 5. percben vezetést szerzett, s az egész első félidőt uralta déli szomszédunk. Úgy tűnt, meglesz a győzelem, ezzel a hat pont, és már a második kör után a továbbjutást ünnepelhetik Vladimir Petkovics szövetségi kapitány fiai.

A svájci azonban nem az a feladós fajta, és Granit Xhaka az 52. percben kiegyenlített, sőt nem sokkal később a vb legszebb, a Puskás-díjra is esélyes gólját lőhette volna Xherdan Shaqiri, csakhogy a fordulásból, a tizenhatos sarkától leadott bombája nyomán a labda a pipát alkotó két kapuvas találkozásától kifelé vágódott.

A hajrában beszorult Szerbia, a svájciak nagyon hajtottak a győztes gólért, és az utolsó pillanatban Shaqiri a saját térfeléről indulva okos gólt rúgott, ezzel már-már továbbjuttatta csapatát, hiszen az utolsó körben a már kiesett Costa Rica az ellenfél.

Tegnapi eredmények. E csoport, 2. forduló: Brazília–Costa Rica 2-0 (0-0), Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion, 64 468 néző, v.: Björn Kuipers (holland). Gólok: Coutinho (91.), Neymar (97.); Szerbia–Svájc 1-2 (1-0), Kalinyigrád, Kalinyingrád Stadion, 33 973 néző, v: Felix Brych (német). Gólok: Mitrovics (5.), ill. Xhaka (52.), Shaqiri (90.) D csoport: Nigéria–Izland 2-0, Volgográd, Volgográd Aréna, 43 713 néző, v.: Matthew Conger (új-zélandi). Gólok: Musa (49., 75.)