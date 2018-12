Három futballkupa, burkolt megszorítás

Noha neve továbbra sincs, egyre több konkrétum válik ismertté a 2021-től beinduló új európai labdarúgókupa-sorozatról. Az átszervezés a Bajnokok Ligáját, az Európa-ligát és persze a magyar klubok lehetőségeit is befolyásolja.

A 2021-től életbe lépő új rendszerben a Bajnokok Ligája csoportköre továbbra is 32 csapat részvételével zajlik majd, de idáig még rögösebb lesz a kicsiknek az út. Az Európa-ligát a reform már sokkal jobban érinti. A csoportkört a jelenlegi 48 helyett szintén 32 csapat részvételével bonyolítják majd le.

További fontos változás, hogy miként jelenleg a BL-ből a csoportkör után a harmadik helyezettek az El-ben folytathatják – a 24 El-továbbjutó mellé érkezik 8 a BL-ből, így kezdődik 32 együttes részvételével az egyenes kieséses szakasz –, hasonlóképpen az El-ből is át lehet sorolni majd a harmadik számú sorozatba. Hogy hány csapat és milyen szempontok alapján, azt még nem dolgozták ki.

(Nem is egyszerű a feladat, hiszen ha a BL-ből továbbra is „alászáll” 8 klub az El-be, akkor azokkal vagy 16-ra, vagy 32-re kell kiegészíteni a létszámot. Előbbi esetben csak a csoportelsők jutnának tovább, utóbbiban csoportonként hárman is.)

Ennél természetesen lényegesebb kérdés, mindez hogyan érinti a magyar klubokat. Egy szóval: kedvezőtlenül. Az NB I bajnoka továbbra is elindulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de ha ott kiesik az első fordulóban, akkor a még „anonymus” ligába süllyed. Legalább a második fordulót el kellene érni ahhoz, hogy az El-selejtezőbe kerüljön.

Ennél is nehezebb helyzetből startol a másik három kupacsapatunk: már most borítékolható, hogy csak a harmadik sorozatban. Az Európa-liga selejtezőjében alanyi jogon ugyanis csak a legjobb 15 bajnokság képviselői indulhatnak (illetve a Bajnokok Ligája selejtezőjéből kiesők csatlakoznak a sorozathoz). Magyarország jelen állás szerint a 2019-es rangsor 33. helyén áll, a 16. hely nemhogy három év, hanem három évtized alatt is elérhetetlen. Ahhoz is a 28. helyre előre kellene ugrani a rangsorban, hogy az új sorozatban ne kelljen már a selejtező első körében pályára lépni.

Összegezve, a jövőben még inkább csak a bajnoki címnek lesz a nemzetközi porondon gyakorlati esélyre váltható értéke. Persze ez a hivatalos megfogalmazásban nem így szerepel. Az UEFA a kisebb nemzetek számára igyekszik lehetőséget biztosítani az európai kupaporondon való részvételre, ezzel próbálja elősegíteni felzárkózásukat a sportág meghatározó nemzeteihez és klubjaihoz. Szépen becsomagolt megszorítás.