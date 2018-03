Hargitay igazságának olvasata

A bulvármédia értesülései szerint Hosszú Katinka és Shane Tusup párterá­pián próbálja rendezni zátonyra futott házasságát. Nos, ha valóban ez a helyzet, akkor a háromszoros olimpiai bajnok úszónő és edző férje számára tökéletes terápiás kezeléssel ér fel, ha mindketten elolvassák Hargitay András (képünkön) tegnap bemutatott Feszített – Víz – Tükör című könyvét, mert ez újra összehozhatja őket.

„Ez a könyv az úszósport, az úszószövetség közelmúltban lezajlott zaklatott, viharos időszakáról, a felszín alatti feszültségek általam megélt hátteréről szól. A teljes igazság egy olvasata” – írja a bevezetőben a szövetségi kapitányi posztot 2016 áprilisa és 2017 januárja között betöltő, versenyzőként háromszoros világbajnok és olimpiai bronzérmes Hargitay, aki hosszan foglalkozik a házaspárhoz fűződő viszonyával is.

„Én elolvastam Katinka könyvét, és ő azt írta, Rióban szólt nekem, hogy kétszáz pillangón nem indul. De nem tudom, miért emlékszik így, mert nem szólt. Illetve valóban felhívott, de csak azért, mert Shane-nel nem tudták, hogy hol lesz a technikai értekezlet” – jegyzi meg a könyvbemutatón a szerző egy konkrét esetet említve, amelynek rekonstruálásánál Hosszúnál más az igazság olvasata.

„Nézeteltérések adódhatnak emberek között, de ezeket meg lehet beszélni, és ehhez még csak nézetazonosságra sincs szükség. Ám az elengedhetetlen, hogy a felek beszéljenek egymással” – mondja Hargitay András, aki valójában azt sérelmezi, hogy Hosszúék egy idő után már szóba sem álltak vele.

A 70-es évek klasszisa nagyvonalúan még afölött is szemet huny, hogy a windsori rövid pályás világbajnokságon Tusup egy vita hevében senkinek nevezte az úszásban; de ha azt vesszük, hogy az Év sportolója gálán a lobbanékony tréner nyilvánosan vezekelt a kirohanásai miatt, felfoghatjuk, hogy emiatt is bocsánatot kért. „Ha megkeresnének, biztos, hogy még most is tudnék nekik segíteni” – szögezi le egy váratlan felütéssel Hargitay, és amikor megkapja a kérdést, hogyan dedikálná a könyvét Hosszúéknak, a válaszra mintha béke­galambok emelkednének a levegőbe, és még Teréz anya szelleme is megjelenne: „Való és igaz szeretettel, ezt írnám oda. Két rendkívüli emberről van szó, akiket csak szeretettel lehet megváltoztatni.”