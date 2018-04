Hamilton Räikkönen nyakán

Bahreinben nagy kihívások elé néz a Formula–1-es mezőny

Sorozatban 27. versenyén szerezhet pontot a vasárnapi, bahreini Formula–1-es nagydíjon Lewis Hamilton. A vb-címvédő, négyszeres világbajnok brit pilóta legutóbb a 2016-os Malajziai Nagydíjon maradt le a pontszerző helyekről – akkor motorhiba miatt nem ért célba Szepangban –, és amennyiben vasárnap nem szakad meg a jó sorozata, utoléri az örökrangsor élén Kimi Räikkönent.

A Ferrari finn pilótája még a 2012-es és a 2013-as szezonban a Lotusszal zárt sorozatban huszonhétszer az első tíz között. Ebben a statisztikában egyébként Michael Schumacher a harmadik, 2001 és 2003 között egy huszonnégyes pontszerző szériával a Ferrarival. Hamilton esetleges rekordbeállításának értékét tovább növeli, hogy az elmúlt huszonhat pontszerzéséből tizenkilenc alkalommal dobogóra állhatott.

Másfél hete a melbourne-i szezon­nyitón a pole-pozícióból indulhatott, de a Mercedesnél egy virtuális biztonsági autós fázisban rosszul kalkuláltak, így a regnáló világbajnoknak a leintésnél be kellett érnie a második hellyel Sebas­tian Vettel (Ferrari) mögött. S bár a Mercedesnél idén is gyors és megbízhatónak tűnő autóval álltak elő, Toto Wolff, az istálló motorsport-igazgatója szerint a Ferrari Bahreinben is kemény ellenfelük lesz.

A sivatagi pályán – ahol tavaly éppen Vettel győzött – a speciális körülmények is kiszámíthatatlanná tehetik a futamot.

„Újabb nehéz hétvégére számítok, bár a kihívások most egészen más jellegűek lesznek, mint Ausztráliá­ban voltak. Az első és a harmadik szabadedzést a hőségben rendezik, az időmérőt és a versenyt viszont már napnyugta után, amikor jóval hűvösebb lesz, ezért nagyon nehéz lesz megtalálni az autók helyes beállítását. A bahreini pálya is motorerő-érzékeny, hosszú egyenesekkel, és Melbourne-ben láthattuk, hogy a Ferrarik különösen gyorsak voltak, így szoros versenyt várok” – szögezte le Wolff.