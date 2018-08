Halász Bencének maradt energiája a döntőre

A szombathelyi kalapácsvető a második legjobb eredménnyel jutott be az Eb-fináléba

Berlinben tegnap megkezdődött az atlétikai Európa-bajnokság, és jobban nem is indulhatott volna a számunkra. Az Olimpiai stadionban délután a programot a férfi-kalapácsvetés selejtezője nyitotta, és az A csoportból elsőként, rögtön az első kísérletére Halász Bence hajította a szert a biztos döntőbe jutáshoz szükséges, 76 métert jelző szalag fölé.

A szombathelyi Dobó SE mind­össze 21 éves versenyzőjének dobása után 76,81 méternél landolt a kalapács. Akkor még nem tudhattuk, hogy a tavalyi U23-as Eb győztese, aki nem mellékesen ­junior világ- és Európa-bajnok, ezzel meg is nyeri a selejtezőcsoportját, amelyből rajta kívül csak a lengyel Nowicki teljesítette a szintet, ő ugyancsak elsőre 76,03-at dobott. A harmadik helyen végző görög ­Anasztaszakisz (75,61), a negyedik moldáv Margijev (75,10) és az ötödik fehérorosz Tyihon (74,67) hiába gyürkőzött neki háromszor is, hogy túljusson a 76 méteren, nekik ez már nem jött össze.

S Tyihon bizony kezdhetett izgulni, hogy ezután a B csoportban milyen eredmények születnek, befér-e a mai döntő tizenkettes mezőnyébe. A már 42 esztendős, a riói ötkarikás játékokon ezüstérmes fehérorosz dobó régi ismerősünk, de a doppingügyeivel most ne élcelődjünk, amikor londoni olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián éppen az eltiltását tölti…

Kanyarodjunk vissza Halász Bencéhez, aki a B csoport szólítása előtt már kisimult arcvonásokkal nyilatkozhatott az M4 Sport kamerája előtt. „Igen, az volt a terv, hogy már elsőre dobjam meg a szintet, és az idei eredményeim alapján gondolhattam, hogy ez menni is fog. S azért is jó, hogy sikerült, mert így már pihenhetek, és több energiám marad a döntőre.

Kedden is szeretnék ugyanígy kezdeni, ez jó alapot jelentene, amiből aztán lehet majd építkezni. A dobókörrel elégedett vagyok, minden adott a nagy dobáshoz” – fogalmazott Halász, aki az idén elért 79,57 méteres egyéni csúcsával negyedik a világranglistán. Ezt a riói bronzérmes Nowicki vezeti 81,85-tel, utána honfitársa, a háromszoros világbajnok Fajdek következik 81,14-gyel, a harmadik a brit Miller 80,26-tal, és utánuk már Halász jön a rangsorban.

A B csoportban Fajdek álmosan kezdett 74,61-gyel, de gyorsan felébredt, mert másodikra 77,86-at dobott, és ezzel ő lett a nap legjobbja. Más viszont nem ért el jobb eredményt Halásznál. A szintet még a fehérorosz Barejsa teljesítette (76,47), és a döntőhöz 73,19 méter is elég volt, Tyihon is fellélegezhetett. Miller 73,79-cel a 11. helyen jutott be a fináléba. A 30 fős mezőnyben másik indulónknak, Pásztor Bencének a papírformának megfelelően véget ért az Eb, 69,66-tal csak a 26. lett.

Férfi 100 méteren Szabó Dániel nem jutott tovább előfutamából, miként női 100-on Nguyen Anasztázia sem, férfi 400 méter gáton azonban Koroknai Tibor a futamában a második helyen végezve automatikusan, öccse, Máté pedig negyedik helyen célba érve időeredményének köszönhetően lépett a következő körbe. Hat indulónk közül három elégedetten nyugtázhatta a napot, ám sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy félig tele van a pohár, mint azt, hogy félig üres.