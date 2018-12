Halál, késelés és botrány a milánói rangadón

A szövetség gyorsan döntött, az Inter zárt kapuk mögött játssza a két következő hazai meccsét

Drámai csatát hoztak Olaszországban és Angliában is a december 26-i fordulók zárómérkőzései, ám sajnos a drámai jelző a szó legrosszabb értelmében is igaz lett az Internazionale–Napoli találkozóra.

Pedig maga a meccs is megérne egy misét. A Serie A második helyén álló Napoli a harmadik helyezett Internazionale vendége volt szerda este, és az utolsó tíz perc több izgalmat, érdekességet tartogatott, mint az előtte lejátszott nyolcvan. A 81. percben a nápolyi Kalidou Koulibalyt a játékvezető kiállította, mert miután szabálytalankodott, gúnyosan megtapsolta a játékvezetőt – ez így villámgyorsan két sárga lapot ért. Ennek ellenére a Napolinak lett két hatalmas gólhelyzete, ám a 91. percben az Inter szerzett gólt Lautaro Martínez révén. A hazai együttes 496 perc után talált be ellenfele hálójába, 2016 áprilisa óta képtelen volt erre. Négy perccel később kisebb dulakodás alakult ki a pályán, a játékvezető Lorenzo Insignét is kiállította, így a Napoli kettős emberhátrányban és vereséggel fejezte be a mérkőzést.

Mozgalmas volt a találkozó utóélete is. Carlo Ancelotti, a Napoli vezetőedzője feldúltan nyilatkozott, szerinte a játékvezetőnek tennie kellett volna valamit a milánói közönség rasszista megnyilvánulásai okán. „Koulibaly ideges lett, miután a szurkolók állandóan huhogtak neki, és majomhangokat utánoztak. Egyébként nyugodt és profi játékos. A találkozó folyamán háromszor is jeleztük a játékvezetőnek, mi történik, és kértük, tegyen valamit, de nem történt semmi, a meccs folytatódott tovább. Talán a következő alkalomnál nekünk kellene inkább cselekednünk… Lehet, hogy elveszítjük majd az összecsapást, de legalább tettünk valamit.”

Megszólalt Koulibaly is: „Sajnálom a vereséget, és mindenekelőtt azt, hogy idő előtt magukra hagytam a testvéreimet. A bőröm színére viszont büszke vagyok. Büszkén vagyok szenegáli, francia és nápolyi, vagyis ember.”

Sajnos a történtek fényében maga a meccs már senkit sem érdekel, és ha már dráma, mindezt felülírta az, ami a stadionon kívül történt: egy 35 éves Inter-szurkoló meghalt, miután elütötte egy nápolyiakat szállító busz, a kórházban nem tudták megmenteni az életét, és a hazai drukkerek rá­adásként megkéseltek négy Nápolyból érkezett nézőt. Marcelo Cardera, Milánó rendőrfőnöke szerint több mint száz ultra vett részt a zavargásokban, Vareséből és még Nizzából is érkeztek balhét provokáló huligánok, és komoly szankciókat követelt az olasz szövetségtől. A követelése nem talált süket fülekre, mert Gabriele Gravina, a szövetség elnöke ennél szigorúbb következményeket emlegetett: „Megfontoljuk a bajnokság szüneteltetését, mert olyan problémába ütköztünk, amely nehezen orvosolható.

Szürreális volt a szerda esti bajnoki, nem vagyok pszichológus, de a labdarúgók egy része szemlátomást félt a pályán” – mondta az Il Messaggerónak.

Végül egy nap alatt döntés született: a szövetség zárt kapukat rendelt el az Inter következő két hazai mérkőzésére, a Curva Nordot, a klub ultráinak a szektorát pedig az azt követő meccsen sem szabad kinyitni.

Angliában békésen ért véget a Premier League 19. fordulójának karácsonyra eső játéknapja, a Boxing Day – a Southampton–West Ham mérkőzés csütörtök este 2-1-es vendégsikerrel ért véget –, a késő esti találkozón a Chelsea 2-1-re legyőzte idegenben a Watfordot.

Az első félidőben a játékvezető négy percet hosszabbított, Eden Hazard ekkor szerzett vezetést a vendégeknek, majd Roberto Pereyra egyenlítő gólja is belefért ebbe az időbe. Eden Hazard egyébként Frank Lampard, Bobby Tambling, Kerry Dixon, Didier Drogba, Roy Bentley, Peter Osgood, Jimmy Greaves, George Mills és George Hilsdon után a tizedik játékos lett, aki elérte a 100 gólos határt a Chelsea mezében.

A belga a szünet után ráadásul büntetőből elérte a 101. találatát is, csapatának ez jelentette a három pontot, amellyel megerősítette a tabellán a negyedik helyét, négy ponttal lemaradva a Manchester Citytől, öttel a Tottenhamtől és tizeneggyel az élen álló Liverpooltól.