Ha hibázunk, végünk

Válogatottunknak sorsa már így is a vetélytársak kezében van

Nem csak egy mérkőzést veszített el a magyar labdarúgó-válogatott péntek este Athénban, hanem azt is, hogy a saját kezében tudja a sorsát. Most már csak akkor futhat be az első helyre a Nemzetek Ligájában, a C osztály 2. csoportjában, ha az ellenfelek is hibáznak.

A görögökkel már nem találkozunk, így legegyszerűbb azzal kalkulálni, hogy ha ők megnyerik a hátra lévő három mérkőzésüket, akkor bottal üthetjük a nyomukat. Ez a kérdés már hétfőn el is dől, hiszen a mi tallinni meccsünkkel párhuzamosan a görögök Helsinkiben vendégeskednek.

Ha a finnek megverik a görögöket, akkor érdekes helyzet állhat elő. Akkor a görögökkel azonos pontszámunk lehet ismét, s a továbbiakban a görögök sem hibázhatnak. Ha megnyerik az utolsó kettő, hazai összecsapásukat, s mi is hozzuk a meccseinket, akkor három csapat futhat be 12-12 ponttal. A körbeverésben a jobb gólkülönbség dönt, tehát az sem mindegy, mi mennyit rúgunk itthon a finneknek.

A legkedvezőbb eset természetesen az lenne, ha a görögök és a finnek egymással oda-vissza döntetlent játszanának, akkor nekünk elegendő megnyernünk a magunk három mérkőzését. De lássuk be, ez a forgatókönyv nem túl valószínű. De akárhonnan is fogunk neki a számolgatásnak, mindig oda lyukadunk ki, a magyar válogatottnak már csak akkor van esélye az első helyre a csoportban, ha a folytatásban nem hibázik.

S noha a Nemzetek Ligáját sokan lesajnálják, mint másodrendű, „fölösleges” sorozatot, nekünk innen reálisabb esély mutatkozik kikerülni a 2020-as Európa-bajnokságra, mint a klasszikus selejtezőből. Annak a sorsolását ugyanis a negyedik kalapból várjuk, s csak az első kettő jut majd tovább, a harmadik hely nem ér pótselejtezőt, mint négy éve – éppen a pótselejtező szerepét vette át kibővítve a Nemzetek Ligája, egész pontosan annak a rájátszása.

Ennyire előre végképp nincs értelem tekinteni. Az a lényeg, hogy mostantól több hiba nem fér bele. S még az is kevés lehet, ha a magunk dolgát elvégezzük.