Győztes bemutatkozások

Ismét nyert az edzőt váltott Veszprém, a Szeged és a Győr is hengerelt

Hibátlan hétvégét zártak csapataink a kézilabda Bajnokok Ligájában. A fehéroroszországi Bresztben az utolsó pillanatban megfogott hétméteresnek köszönheti győzelmét a Telekom Veszprém. Másik férfiegyüttesünk, a Mol-Pick Szeged könnyedén elbánt a Celjével, a női címvédő Győri Audi ETO kiszolgálta a közönséget a Ljubljana ellen.

Ljubomir Vranjes menesztése óta csak szűk egy hét állt Gulyás István rendelkezésére, hogy valahogy életet leheljen a Telekom Veszprém férficsapatába. A korábbi remek irányítónak nem jutott ideje „újrainstallálni” a társaságot, de arra igen, hogy leporoljon néhány rég nem alkalmazott figurát, például a hét a hat elleni játékot. Ez aztán döntőnek bizonyult Bresztben. Ráadásul Gulyás „újra felfedezte” Andreas Nilssont, a viking kinézetű svéd beálló pedig parádés játékkal hálálta meg a bizalmat. Végül mégsem ő, hanem Mikler Roland kapus lett a hős.

A hazaiak kezdtek jobban, szűk, egygólos előnnyel mehettek a szünetre. A folytatásban felpörögtek az események, főleg a már említett hét a hat elleni támadásokkal tudott zavart kelteni a fehéroroszok védekezésé­ben a magyar csapat. Erre nem volt képes felkészülni a breszti alakulat, videón képtelen volt elemezni a veszprémi támadásvariációkat, hiszen ilyet a Vranjes-érában még nem mutatott a Veszprém. S a beugró (?) edző, Gulyás István mindenképpen meglepte a kollégáját, de volt még más is a tarsolyban: a nyáron René Toft Hansen érkezésével háttérbe szorult Andreas Nilsson öt kísérletéből öt gólt szerzett. Elöl és hátul is hasznos volt. Ám volt egy másik csapat is a pályán…

A hajrában már három góllal is vezetett a Breszt, de innen is volt visszaút. Az utolsó másfél-két perc maga volt a tömény izgalom. Egygólos veszprémi vezetésnél sikertelenül támadott a házigazda az egyenlítésért, majd a magyaroknak volt lehetőségük lezárni a meccset. Petar Nenadics a saját lövése után ment a kipattanóért, meg is kaparintotta a labdát, de a játékvezetők már a hazaiaknak ítélték azt, így a szerb irányítót a szabaddobás megakadályozásáért kiküldték két percre.

Ennek ugyan semmi jelentősége sem volt, annak már annál inkább, hogy Nenadics butasága miatt a szabályok értelmében a Breszt hétméterest kapott, Darko Djukics lövését azonban Mikler Roland a kapufára tolta. Ezután egy kupacban ünnepeltek a veszprémiek, mintha legalábbis megnyerték volna a BL-t, pedig ez csak egy 29-28-ra hozott csoportmeccs volt, bár Mik­ler védésének jelentősége túlmutat önmagán. Talán ez a pillanat lehet a nyolcfős csoport hatodik helyén szerénykedő Veszprém idei szezonjának fordulópontja.

Hasonló heroikus tettre nem volt szükség Szegeden, a bajnokcsapat főleg az első félidőben játszott meg­győzően a szlovén Celje ellen, a vége nagyon sima, 33-24 lett, a Szeged továbbra is hibátlan, csak rosszabb gólkülönbségével szorul a csoport második helyére a PSG mögé.

A nőknél is beindult az élet, a Győr a sérült Nora Mörk és Tomori Zsuzsanna távollétében is erődemonstrációt tartott (39-23) a gyengécske Krim Ljubljana ellen. A benevezett 13 mezőnyjátékos közül 11 gólt tudott dobni, szépen eloszlott a terhelés, a másod­edzőből főnökké előlépett Danyi Gábor ügyesen forgatta a csapatot. Danyi – ahogy a veszprémi Gulyás István – győzelemmel debütált a Bajnokok Ligájában.