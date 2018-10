Győzött és az elitkörbe jutott az U19-es csapat

Egy döntetlen is elég lett volna az üdvösséghez – győzelem lett belőle. Igaz, csak kicsi híján, mert a győztes gólt a magyar U19-es labdarúgó-válogatott a 94. percben szerezte, de teljesen mindegy volt, a csapat a döntetlennel is csoportelsőként zárta volna az Európa-bajnokság selejtezőinek az első körét. A szlovénok legyőzése és a Koszovó elleni meglepő döntetlen után is kedvező helyzetben lépett pályára a magyar együttes, amelyre aztán az osztrákok hamar ráijesztettek: Anselm révén a 13. percben vezetést szereztek. Szerencsére nem sokáig futballoztak előnyben, amiről elsősorban a kapusuk gondoskodott: Jenciragic hét perccel később a hazaadott labdát ügyetlenül Torvund elé passzolta, a norvég születésű magyar csatárnak pedig nem okozott gondot az üres kapuba helyezni.

Ezt követően érthetően a vendégek kezdeményeztek többet, ám Németh Antal szövetségi edző csapata jól, szervezetten védekezett, és nem adott esélyt az ellenfélnek az újabb gólra. Sőt az osztrákok a hosszabbításban már fejetlenül támadtak, fellazult a védekezésük, és egy kontra végén Timári megszerezte a győzelmet is, a végeredmény 2-1 lett. A másik mérkőzésen Szlovénia 4-1-re nyert Koszovó ellen, és ezzel másodikként lépett tovább az Eb-selejtezők úgynevezett elitkörébe. Az U19-es korosztályban a kontinenstornán csak nyolc csapat vesz részt. A most továbbjutott válogatottakat, így természetesen a magyart is decemberben hét négyes csoportba sorsolják, és a márciusban sorra kerülő minitornák csoportgyőztesei játszanak majd júliusban az Európa-bajnokságon, kiegészülve a rendező Örményországgal.

Pályára lépett tegnap az U21-es válogatott is, de a törökök elleni Eb-selejtezőnek már nem volt komoly tétje. Belgium korábban megszerezte a csoport első helyét, mögötte Svédország végez a másodikon, és csupán az maradt meg nyitott kérdésnek, hogy a magyar vagy a török együttes zárja a selejtezőket harmadikként. Ezt a kizárólag az önbecsülés szempontjából fontos sikert végül az ellenfél érte el. Bár Vida Máté már a 9. percben vezetést szerzett, a törökök a szünet után egy potyagóllal egyenlítettek, majd a győztes gólt is berúgták. A magyar U21-es válogatott Málta után tehát Törökországtól is kikapott, és negyedik lett a csoportban.