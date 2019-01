Gyémántcsiszoló Csangcsunból

Lina Csang lehet a második külföldi szakember, aki kiérdemli hazánkban az Év edzője címet

Szinte fiainak tekinti az olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyaváltó testvérpárját, pedig tizenkét éve, amikor először találkoztak, nem ment túl könnyen az összecsiszolódás. Lina Csang egy olyan sportágban nevelt magyar olimpiai bajnokokat, amelyről idehaza húsz éve még nem is nagyon tudták, mi fán terem.

Nem lenne példa nélküli, ha február 14-én, az Év sportolója-gálán, a Nemzeti Színház világot jelentő deszkáin egy olyan szakember venné át az év edzőjének járó díjat, aki nem Magyarországon látta meg a napvilágot, és jelenleg sem magyar állampolgár. Hiszen az elmúlt öt esztendőből négyszer az amerikai Shane Tusup (Hosszú Katinka akkori edzője) érdemelte ki a trófeát, csakhogy ő most olyannyira nem jön szóba, hogy azt sem tudjuk, hol van, mit csinál.

Az esélyes hölgyről, Lináról – polgári nevén Csang Csingről, világszerte használt angolos átírással Zhang Jingról – pontosan tudjuk, hogy merre jár (a hollandiai Dordrechtben, a rövid pályás gyorskorcsolyázók pénteken kezdődő Európa-bajnokságán) és mit csinál (az utolsó simításokat végzi olimpiai bajnok tanítványai, Liu Shaoang és társai formába hozásán).

Magáról a 44 éves, csinos hölgyről nem tud túl sokat a közvélemény, mindenesetre jóval kevesebbet, mint az – adott esetben jóval kevésbé sikeres – többi honi sztáredzőről. Pedig ha Tusupról bátran elmondhattuk, hogy ő faragta a világ többször is hivatalosan megválasztott legjobb úszónőjét Hosszú Katinkából, akkor ez még inkább igaz Lina és két imádott tanítványa, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang esetében.

„Az én történetem – már legalábbis az a része, amely a magyar sportrajongókat érdekelheti – tizenkét éve kezdődött – vág bele Lina. – 2007 februárjában Budapesten rendezték a világkupát, amelyen a kínai csapat is részt vett, de nélkülem, mert én akkor a szülővárosomban, a Csilin tartománybeli Csangcsunban dolgoztam a helyi klubban. Pesten történt, hogy egy Magyarországon élő kínai üzletember megszólította a kínai csapat vezetőjét, és megkérdezte, volna-e lehetőség arra, hogy a három gyermekéből klasszis short trackest faragjanak. A három gyerek közül a legidősebb, Sanyi tizenegy éves volt akkor, Ádó – vagyis hát Liu Shao­ang – nyolc, a kishúguk pedig még csak másfél. A szövetségünkben fontolóra vették Liu Si-lin úr kérését, és azt mondták, ha meg akarja valósítani az álmát, akkor adja be a gyerekeit hozzám. És a papa ki is hozta Csangcsunba a két srácot…”

Aki azt hiszi, hogy Lina csiszolatlan gyémántokat kapott a kezei közé, az nagyobbat nem is tévedhetne.

„Épphogy elkezdték a gyorskorcsolyázást a fiúk, és semmi sem utalt arra, hogy tizenegy évvel később olimpiai bajnok lesz belőlük. Viccesek voltak, meg nem mondtam volna, hogy sportolnak, fura módon a kisebbik testvér, Ádó izomzata emlékeztetett még valamelyest sportolóéra, míg Sanyi kimondottan puha, plöttyedt kisfiú volt. Ha valaki azt mondja, hogy már másfél éve korcsolyázik, kinevetem az illetőt. Bár ránézésre hasonlítanak egymásra, mégis teljesen különböző a habitusuk. Mindegy, befogadtam őket, és elkezdtük a kőkemény kiképzést. Szokatlan volt nekik, persze hogy szokatlan, nem is vették fel könnyen a tempót, de nem volt más választásuk.”

Mivel a „bázis” roppant alacsonyan volt, látványos eredményt hozott az első, tizenöt hónapos kurzus. Lina keze alatt megtáltosodtak a fiúk.

„Sanyi 58 másodpercet tudott 500 méteren, amikor betoppantak hozzám, és amikor egy év és három hónap múlva hazament, 47 másodpercet mértem neki, ami országos csúcs volt. Ugyanennyi idő alatt Ádó 66-ról 51 másodpercre faragta le az egyéni rekordját. Egyébként még annyit hadd mondjak el, hogy alig tudtak kínaiul, hiszen akkor még együtt volt a család, és otthon magyarul beszéltek. Amikor újabb 15 hónap múlva visszatértek Csangcsunba, addigra a szülők különváltak.”

Akkor már hasítottak a jégen a srácok, és amikor 2010-ben harmadszor is kint jártak Linánál, Sanyi már 42 másodpercnél járt 500-on. Abban az évben, 2010-ben járt Lina először Magyarországon, 2012-ben pedig – egyelőre úgy tűnik – lányával és édesanyjával végleg letelepedett Budapesten, egy ugrásra a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség zuglói épületétől. Élete azóta a szövetség–gyakorló jégcsarnok–lakás Bermuda-háromszögben zajlik.

„Addigra roppant szoros kötelék alakult ki köztem és a fiúk között, pedig kezdetben két teljes hónapra volt szükségük Sanyiéknak, hogy felvegyék a kínai ritmust. Szerencsés keverék a két fiú; a munkamorált, a fanatikus munkabírást az apjuktól kapták, a bohém természetüket, a tréfás habitusukat pedig az édesanyjuktól. Azt hiszem, a két nemzetkarakterből a legjobb vonásokat sikerült megörökölniük. Ha más nem, hát a phjongcshangi olimpiai bajnoki cím – amit Burján Csabával és Knoch Viktorral közösen érdemeltek ki – erre a bizonyság.”

Ma dől el

Ahogy azt tegnapi számunkban megírtuk, Liu Shaolin Sándor részvétele kétséges a pénteken kezdődő dordrechti Európa-bajnokságon. Hétfő reggel, az elutazás előtti utolsó hazai edzésen Sanyi jobb bokája megsérült, így az olimpiai bajnok nem is tudott elutazni a csapattal Hollandiába. A tegnapi orvosi vizsgálat bokaszalag-húzódást állapított meg, ma lesz még egy teszt, és annak eredményétől függ, hogy Liu Shaolin holnap társai után utazhat-e az Eb-re.