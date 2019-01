Gulácsiék sem bírtak az éllovas Dortmunddal

Az Arsenal 2-0-ra verte a Chelsea-t, a Real Madrid is 2-0-ra a Sevillát, és a királyi gárda már dobogós

Huszonkét forduló alatt csupán tíz gólt kapott a Liverpool labdarúgócsapata, így nem sokan gondolták, hogy az angol bajnokság éllovasának a 23. körben hazai pályán háromszor is beveszi a kapuját a tabella 14. helyezettje. Márpedig a Crystal Palace a 34. percben megszerezte a vezetést, s a hazai fordítás után még egyenlített is, a 95. percben viszont már csak a különbséget kozmetikázta, Jürgen Klopp együttese 4-3-ra győzött. Mohamed Szalah kétszer is eredményes volt, és tizenhat találattal vezeti a Premier League góllövőlistáját.

A forduló rangadóján az Arsenal 2-0-ra verte a Chelsea-t Alexandre ­Lacazette és Lau­rent Koscielny találataival. A Manchester United az első félidőben kétgólos vezetéshez jutott a Brighton ellen, de a vendégek a 72. percben szépítettek, és a hajrában közel jártak az egy pont megszerzéséhez is. A meglepetés azonban elmaradt, így az egy hónappal ezelőtt kinevezett Ole–Gunnar Solks­jaer irányításával a hetedik tétmérkőzését is megnyerte az MU.

Premier League, 23. forduló: Arsenal–Chelsea 2-0, Liverpool–Crystal Palace 4-3, Manchester United–Brighton 2-1, Bournemouth–West Ham 2-0, Newcastle–Cardiff City 3-0, Southampton–Everton 2-1, Watford–Burnley 0-0, Wolverhampton–Leicester 4-3, Huddersfield–Manchester City 0-3, Fulham–Tottenham 1-2. Az élcsoport: 1. Liverpool 60, 2. Manchester City 56, 3. Tottenham 51.

A német élvonalban a Bayern München még péntek este, a 18. forduló nyitómérkőzésén 3-1-re győzött a Hoffenheim vendégeként, a Bayernnek ez volt sorozatban hatodik győzelme a Bundesligában. A Hoffenheimben Szalai Ádám a 79. percben lépett pályára, de nem tudott segíteni csapatán.

Szombaton az éllovas Dortmund 1-0-ra nyert az RB Leipzig otthonában, a 19. percben Axel Witsel Gulácsi Péter kapujának jobb felső sarkába bombázott. „A Dortmundnak a támadófutball az ereje, ezt az első húsz percben meg is mutatta. Miután hátrányba kerültünk, bátrabban játszottunk, feljebb toltuk a védekezésünket. Fordulás után a helyze­teink is megvoltak, de sajnos egyiket sem használtuk ki” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Gulácsi, aki a ziccerben kilépő Maximilian Philipp lapos lövését hatalmas bravúrral, lábbal hárította.

A hazaiaknál Willi Orbán a kispadon foglalt helyet. A lipcsei gárda pályaválasztóként hét győzelem és két döntetlen után először kapott ki a mostani bajnoki idényben, a tabellán a negyedik helyen áll, öt pontra a dobogótól. A Freiburg a sérült Sallai Roland nélkül kapott ki 3-1-re Frankfurtban. Tegnap a Dárdai Pál által irányított Hertha 3-1-re győzött Nürnbergben.

Bundesliga, 18. forduló: Hoffenheim–Bayern München 1-3, RB Leipzig–Dortmund 0-1, Leverkusen–Mönchengladbach 0-1, Eintracht Frankfurt–Freiburg 3-1, Augsburg–Düsseldorf 1-2, Stuttgart–Mainz 2-3, Hannover–Werder Bremen 0-1, Nürnberg–Hertha 1-3, Schalke–Wolfsburg 2-1. Az élcsoport: 1. Dortmund 45, 2. Bayern München 39, 3. Mönchengladbach 36.

A spanyol bajnokság 20. fordulójában a Real Madrid 2-0-ra nyert a Sevilla ellen. A fővárosi gárda odahaza, a Santia­go Bernabéu stadionban 68 ezer néző előtt Casemiro jóvoltából a 78. percben szerzett előnyt, amelyet nemcsak megtartott a mérkőzés végéig, hanem a 92. percben még növelt is Luka Modric révén. A Real sikere azt eredményezte, hogy a két együttes helyet cserélt a tabellán, most a madridi alakulat a harmadik, a Sevilla pedig lecsúszott a dobogóról. A második helyen álló Atlético Madrid háromgólos győzelmet aratott a sereghajtó Huesca vendégeként, és immár tizenhét találkozó óta veretlen a bajnokságban.

La Liga, 20. forduló: Getafe–Alavés 4-0, Celta Vigo–Valencia 1-2, Huesca–Atlético Madrid 0-3, Real Madrid–Sevilla 2-0, Betis–Girona 3-2, Villar­real–Bilbao 1-1, Levante–Valladolid 2-0, Rayo Vallecano–Real Sociedad 2-2, Barcelona–Leganés 3-1. Az Eibar–Espanyol találkozót ma játsszák. Az élcsoport: 1. Barcelona 43/19 mérkőzés, 2. Atlético Madrid 41, 3. Real Madrid 36.

Az olasz élvonalban a tabellán harmadik Internazionale meglepetésre csak gól nélküli döntetlent játszott a vendég Sassuolóval. A Bologna, Nagy Ádám együttese tegnap honfitársunk nélkül 1-1-et játszott a SPAL otthonában.

Serie A, 20. forduló: Internazionale–Sassuolo 0-0, Udinese–Parma 1-2, Roma–Torino 3-2, Frosinone–Atalanta 0-5, Fiorentina–Sampdoria 3-3, SPAL–Bologna 1-1, Cagliari–Empoli 2-2, Napoli–Lazio 2-1, a Genoa–Milan és a Juventus–Chievo találkozót ma játsszák. Az élcsoport: 1. Juventus 53/19, 2. Napoli 44/19, 3. Internazionale 40.