Gulácsi állta a sarat, de Ribéry túljárt az eszén

A mértékadó Transfermarkt internetes portál szerint Gulácsi Péter 10 millió eurót ér az átigazolási piacon. Az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott 28 éves kapusa szerda este véget ért Bayern München elleni Bundesliga-mérkőzésen bizonyította, hogy rászolgált a vételárára: bravúrok sorozatát mutatta be, nem rajta múlt, hogy csapata 1-0-s vereséggel távozott a bajnoki otthonából.

Gulácsi remek mozdulattal védte Robert Lewandowski ziccerét, még ennél is komolyabb védést mutatott be Joshua Kimmich fejesénél: a Bayern univerzális, több poszton is bevethető játékosa három méterről bólintott a kapura, ám Gulácsi elképesztő mozdulattal hárított. A

Leipzig mégis vesztesen kullogott haza az Allianz Arenából, mert az U20-as vb-bronzérmes magyar kapus a hajrában ugyan kivédte a portugál Európa-bajnok, Renato Sanchez közeli lövését, de a kipattanó labdát nem takarították el a csapattársai, érkezett a Bayern nagy öregje, Franck Ribéry: egy okos lövőcsellel bolondot csinált a lipcsei védelemből, majd belőtte a találkozó egyetlen gólját.

„Nagyon csalódott voltam a mérkőzés után, mert hiába sikerült többször is megmenteni a csapatomat a góltól, talán Joshua Kimmich fejesénél volt szükség a legnagyobb bravúrra, végül mégsem tudtunk pontot szerezni a Ba-yern ellen. A Kicker szaklaptól 2-es osztályzatot kaptam (ez a magyar 8-asnak felel meg – a szerk.), amire büszke vagyok, de hangsúlyozom nem lehetek elégedett, mert vereséget szenvedtünk. Remélem, az utolsó őszi fordulóban javítunk, és sikerélménnyel várhatjuk a karácsonyi szünetet” – értékelt lapunknak Gulácsi Péter.

A Leipzig másik magyarja, a 2018 júliusában honosított Willi Orbán nem kapott lehetőséget a Bayern ellen. Hosszabb elemzés témája lehetne, hogy Orbán miért vesztette el biztos helyét a lipcsei kezdőcsapatban, amióta a magyar válogatottban szerepel. A Bundesliga egyik legjobb védőjeként ismert futballista az októberi két Nemzetek Ligája-mérkőzés óta lejátszott kilenc német bajnoki találkozóból csak négyszer szerepelt a csapatában.

Ez jelentős visszaesés annak tükrében, hogy összesen nyolc bajnokit mulasztott a tavalyi idényben, egyszer sárga, majd piros lapok miatt volt kénytelen kihagyni csapata mérkőzését. Orbán idei mellőzése már csak azért is érthetetlen, mert egyik találkozóról sem a korábbi meccsen összeszedett büntetése miatt hiányzott.

Szalai Ádámmal kapcsolatban nem tudunk fegyelmi problémákról beszámolni. A 31 éves csatár 2010 óta futballozik a Bundesligában, az aktuális szezonban 14 meccsen 4 gólt szerzett és 2 gólpasszt adott, a szerda este lapzártánk után véget ért mérkőzésen is szerepet kapott a Werder Bremen ellen. Szalait a 66. percben lecserélte edzője, a találkozó végül 1-1-gyel zárult. A Hoffenheim sorozatban az ötödik bajnoki meccsét zárta döntetlennel, s egymást követő kilencedik alkalommal maradt veretlen a bajnokságban.

A sérült Sallai Rolandot nélkülöző Freiburg 1-1-et játszott a Hannoverrel – a végeredmény már a 14. percben kialakult. Az elsősorban német labdarúgókat foglalkoztató klub 16 forduló után a 12. helyen áll a 18 csapatos mezőnyben. A Leipzig, a Hertha és a Hoffenheim merészebb célokért küzd, a nemzetközi kupaszereplést érő helyekre pályázik.

Bundesliga, 16. forduló: Bayern München–RB Leipzig 1-0, Freiburg–Hannover 96 1-1, Mainz–Eintracht Frankfurt 2-2, Werder Bremen–Hoffenheim 1-1, Schalke 04–Bayer Leverkusen 1-2. Kedden játszották: Borussia Mönchengladbach–Nürnberg 2-0, Fortuna Düsseldorf–Borussia Dortmund 2-1, Hertha BSC–Augsburg 2-2, VfL Wolfsburg–VfB Stuttgart 2-0.

Az élcsoport: 1. Dortmund 39 pont, 2. Mönchengladbach 33, 3. Bayern 33, 4. RB Leipzig 28 … 7. Hoffenheim 24, 8. Hertha 24 … 12. Freiburg 18.