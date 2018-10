Gödörben a Bayern és a Real Madrid

Egészen elképesztő mutatókat produkál a Real Madrid – szurkolói legnagyobb elkeseredésére. Úgy utazott el Vitoriába, a Deportívo Alavés elleni bajnoki mérkőzésre, hogy előző három mérkőzését elveszítette, kikapott Sevillában, az Atlético Madridtól és Moszkvában a CSZKA-tól, azaz nagy nyomás nehezedett a csapatra. Isco, Marcelo és Dani Carvajal továbbra is sérült, felépült viszont Gareth Bale, ám ő sem hozott megváltást. Egészen a 95. percig úgy tűnt, a nyeretlenségi sorozat nem szakad meg, de legalább egy pontot szerez a királyi gárda, ám akkor az Alavés megszerezte a győzelmet, a Real Madrid így 409 perc óta gólt sem szerzett tétmérkőzésen. Sergio Ramos, a csapat kapitánya arra a kérdésre, hogy mennie kellene-e Julen Lopetegui vezetőedzőnek, ezt felelte a spanyol Marca című lapnak: „Korai még erről beszélni, a döntés ráadásul nem a mi kezünkben van. Az eredmények valóban nem jönnek, de most az Alavés ellen is mi irányítottuk a játékot, sok helyzetet dolgoztunk ki. Nekünk benne van a DNS-ünkben a győzelmi vágy, és ne feledje senki sem, minden sorozatban a legnagyobb címért vagyunk versenyben.”

Ez utóbbi nagyon is igaz a spanyol bajnokságban, amelyben az Atlético Madrid 1-0-ra legyőzve a Betist csak egy ponttal előzi meg a Realt, a Sevilla, amely otthon verte a Celta Vigót 2-1-re, kettővel lépett el tőle, és előtte áll még a Barcelona – a katalánok mérkőzése lapzártánk után ért véget Valenciában –, tehát Julen Lopetegui együttese a rossz sorozat ellenére sem szakadt le.

La Liga, az élcsoport a 8. forduló után: 1. Sevilla 16, 2. Atlético 15, 3. Barcelona 14.

Németországban egy másik óriás, a Bayern München szenved rendkívül látványosan. A bajorok vesszőfutása is négy meccs óta tart, de ők ebből kettőt legalább döntetlenre hoztak, sovány vigasszal szolgálva híveiknek. Ezúttal a Mönchen­gladbachtól szenvedtek kínos, 3-0-s vereséget hazai pályán. Nico Kovac vezetőedző így kommentálta a kudarcot: „Az utóbbi időben túl sok egyéni hibát követünk el, ami nem adja meg a biztonságot a csapatnak. Én vagyok a felelős, a lehető leghamarabb ki kell ebből lábalnunk.”

A Bayern München így csak a hatodik helyen szerénykedik a tabellán, és két magyar érdekeltségű csapat is megelőzi: a Mainzban 0-0-ra végzett Hertha, Dárdai Pál csapata a negyedik, a Nürnberget Gulácsi Péterrel a kapuban 6-0-ra lelépő Leipzig pedig az ötödik. A Hoffenheim otthon kapott ki 2-1-re a Frankfurttól, Szalai Ádám végig a pályán volt, ahogyan Sallai Roland is a Freiburgban, amely otthon 0-0-t játszott a Leverkusennel.

Bundesliga, az élcsoport állása a 7. forduló után: 1. Dortmund 17, 2. Mönchengladbach 14, 3. Bremen 14.

Angliában ott volt a kés a Manchester United nyakán is: a Newcastle a 10. percben már 2-0-ra vezetett az Old Traffordon! José Mourinhót amúgy is sokan a pokolba kívánják a Vörös Ördögöknél, ám most megmenekült, mert csapata az utolsó húsz percben megfordítva az eredményt 3-2-re győzött, ugyanakkor arra panaszkodott, hogy szabályos embervadászat zajlik ellene.

A Chelsea magabiztosan nyert 3-0-ra Southamptonban, a forduló rangadóján, a Liverpool–Manchester City találkozón nem született gól, a vendégeknél Mahrez a 85. percben tizenegyest rontott.

Premier League, az élcsoport állása a 8. forduló után: 1. Manchester City 20, 2. Chelsea 20, 3. Liverpool 20.

Az olasz bajnokságban szereplő Bolognában ezúttal is alapember volt Nagy Ádám, ám a csapat 2-0-ra kikapott Cagliariban. A Juventus Udinében nyert 2-0-ra, ezzel továbbra is százszázalékos, Cristiano Ronaldo megszerezte a negyedik gólját.

Serie A, az élcsoport állása a 8. forduló után: 1. Juventus 24, 2. Napoli 18, 3. Lazio 15.