Gera a kapocs Marco Rossi olasz stábjában

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a munkába állása napján, szombaton megnevezte a segítőit. Ahogy arra számítani lehetett, a vele évek óta együtt dolgozó olasz kollégákat hozta magával a válogatotthoz, és a stábban némi meglepetésre, de végső soron teljesen logikusan helyet kapott Gera Zoltán is.

Cosimo Inguscio, Giovanni Costantino, Enrico Limone és Luigi Febbrari neve az elvakult Honvéd-drukkereken kívül vajmi keveset mond a magyar, sőt – megkockáztatjuk – az olasz futballban is. A másodedző Inguscio, a kapusedző Limone és a videóelemző Costantino Rossi kipróbált emberei, előbbi kettő már az új kapitány első kispesti korszakában is vele dolgozott, és Dunaszerdahelyre is vitte őket magával.

Nem meglepő tehát, hogy a válogatott stábjában is helyet kaptak. Az erőnléti edző Febbrari szakmai életrajza veretesebb olasz kollégáiénál, hiszen ugyanebben a beosztásban a Hajduk Splitnél, az AS Románál és a Sampdoriánál is ténykedett. A közös szakmai múlt Marco Rossi számára valószínűleg elegendő ajánlólevél, a stábot a szövetség honlapján, az Mlsz.hu-n bemutató cikkben legalábbis nem tartotta szükségesnek, hogy a döntéseit részletesen indokolja, az előttük álló feladatokra összpontosított.

– Nagyon büszke vagyok erre a lehetőségre, izgatottan várom a felkészülést az első két meccsre, amely előttünk áll a Nemzetek Ligájában. Azon dolgozunk, hogy minél hamarabb arcot, identitást adjunk a csapatnak. Szeretném ugyanazt az önbizalmat látni a játékosokon, amit a 2016-os Eb-n és utána láttam rajtuk – beszélt Rossi a feladatokról.

Gera Zoltán jelenti a folytonosságot, mert bár a sérülése miatt már nem játszhatott, Szélesi Zoltán és Georges Leekens is meghívta a keretbe, hogy tapasztalatával segítse a munkát.

– Számomra ez megszokott közeg, mégis teljesen más lesz edzőként visszajönni, mint játékosként. Bár a Fradinál már elkezdtem a munkát, de ez mégis a magyar válogatott. Nagyon várom már a munkát – jegyezte meg a nyáron visszavonult, 97-szeres válogatott klasszis.