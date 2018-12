Fontos magyar győzelem a spanyolok ellen a női kézilabda Eb-n

A magyar női kézilabda-válogatott szerdán 32-26-ra legyőzte a spanyol csapatot a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, így két pontot visz magával a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjébe.

A Montbéliard-ban rendezett mérkőzésen a mezőny legeredményesebb játékosa Planéta Szimonetta volt nyolc góllal.

A magyar együttes múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, majd hétfőn 24-18-ra legyőzte Horvátországot, így a C csoport második helyén végzett. A középdöntő II. csoportjában, Nancyban a németekkel, a románokkal, valamint a címvédő norvégokkal találkozik majd a válogatott, onnan az első kettő jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, C csoport

Magyarország-Spanyolország 32-26 (19-14)

Montbéliard, 2500 néző, v.: Mosorinski, Pandzic (szerbek)

lövések/gólok: 47/32, illetve 44/26

gólok hétméteresből: 7/6, illetve 8/4

kiállítások: 8, illetve 4 perc

Magyarország:

Kiss É. – Lukács 4, Kovács A. 3, Planéta 8, Mészáros 1, Kovacsics 3, Schatzl 5, cserék: Háfra 5, Tóvizi, Tóth G. 2, Pálos-Bognár 1, Kazai, Orbán, Bíró, Szabó L., Szalai, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen

A spanyolok az öt-egyes védekezési felállással eleinte nehéz feladat elé állították a magyarokat, akik ennek ellenére 4-2-re vezettek, ám ezt követően hátrányba kerültek (4-5). A Ferencváros játékosa, Nerea Pena, illetve a Siófok jobbátlövője, Mireya González Álvarez már ebben az időszakban is betalált a spanyol együttesben.

A folytatásban Kiss Éva egy hétméterest, majd a kipattanó után az ismétlést is hárította, csapata pedig visszavette a vezetést, sőt egy 6-1-es sorozat után az ellenfélnél Carlos Viver szövetségi kapitány a huszadik percben időt kért (12-8).

Kiss Éva újabb bravúrokat mutatott be, de a spanyolok átálltak a hatos védőfalra, ezért a magyaroknak távoli átlövésekre vagy betörésekre volt szükségük, a beállót szinte lehetetlen volt megjátszani. Háfra Noémi úgy gondolta, hogy ezzel elérkezett az ő ideje, és négy góljával nem engedte felzárkózni a riválist. Mivel csapattársai is remekül teljesítettek – elsősorban támadásban -, a szünetben már öt találattal vezettek.

A második félidő elején Silvia Navarro, a spanyolok tapasztalt kapusa kiválóan védett, és néhány játékvezetői ítélet is nehezítette a magyarok dolgát. Amikor azonban túlléptek ezeken a nehézségeken, tovább növelték előnyüket, így Viver megint időt kért (23-15).

A 39. percben, amikor Planéta Szimonetta a hatodik büntetőjét is értékesítette, a magyarok már tízzel vezettek, majd egy emberhátrány és az ellenfél háromgólos sorozata után megint lendületbe jöttek. A vége előtt 16 perccel elfogyott a spanyolok időkérési lehetősége, és tetemes hátrányuk tudatában számos alkalommal levitték kapusukat támadásban, ezzel létszámfölényes helyzetet teremtettek, de labdaszerzés után a magyarok többször is az üres kapuba lőttek.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány minden cserejátékosának lehetőséget adott, így a különbség csökkent, de a meglepően magabiztos magyar sikerhez nem férhetett kétség.

A kapusok közül Kiss Éva 31, Bíró Blanka pedig 25 százalékkal védett.

A spanyolok legeredményesebb játékosa Carman Martín volt hat találattal, Nerea Pena kettő, Mireya González három góllal zárt.

A két csapat 22. alkalommal találkozott egymással, hat döntetlen és öt spanyol győzelem mellett ez volt a 11. magyar siker.

Brestben, a D csoportban a címvédő norvég válogatott nagy meglepetésre simán, nyolc góllal kikapott Romániától, így pont nélkül jutott a középdöntőbe.

korábban:

Hollandia-Horvátország 34-23 (17-10)

A csoport végeredménye: 1. Hollandia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Spanyolország 2, 4. Csehország 0

D csoport (Brest):

Románia-Norvégia 31-23 (18-12)

korábban:

Németország-Csehország 30-28 (16-16)

A végeredmény: 1. Románia 6 pont, 2. Németország 4, 3. Norvégia 2, 4. Csehország 0

Állás a középdöntőben:

I. csoport (Nantes):

1. Oroszország 4 pont, 2. Szerbia 2 (51-47), 3. Franciaország 2 (48-46), 4. Svédország 2 (51-51), 5. Dánia 2 (55-59), 6. Montenegró 0

II. csoport (Nancy):

1. Románia 4 pont (60-47), 2. Hollandia 4 (56-52), 3. Magyarország 2 (57-54), 4. Németország 2 (57-61), 5. Spanyolország 0 (53-60), 6. Norvégia 0 (55-64)

Még Rasmussent is meglepte a magyarok remek játéka

Még Kim Rasmussen szövetségi kapitányt is meglepte, hogy a magyar női kézilabda-válogatott remek játékkal magabiztosan, hat góllal legyőzte Spanyolország csapatát a franciaországi Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában szerda este.

„Minden elismerésem a spanyoloknak, nagyon gyors, erős, fiatal csapatuk van, edzőkollégám remek munkát végez. Nagyon boldog és meglepett vagyok. A védekezésünk ezúttal is jól működött, támadásban pedig egyre jobbak vagyunk. Némi szerencsénk is volt, de megdolgoztunk érte” – nyilatkozta a dán edző a 32-26-os siker után. Hozzátette, hogy együttese nagyon jól összpontosított, és ez is hozzájárult a győzelemhez.

A magyar csapat múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, hétfőn 24-18-ra legyőzte Horvátországot, így a C csoport második helyén végzett. A középdöntő II. csoportjában, Nancyban pénteken a címvédő norvégokkal, vasárnap a németekkel, majd jövő szerdán a románokkal találkozik a válogatott, onnan az első kettő jut az elődöntőbe, a harmadik helyezett pedig az ötödik helyért játszhat.

Rasmussen elárulta, még nem sokat gondolkozott a középdöntőn, hiszen nagyon fontos volt a mai találkozó, és egyébként is mérkőzésről mérkőzésre tervez. Hozzátette, az újabb három mérkőzés nagyszerű lehetőség a fiatal játékosok és az új kerettagok számára.

Carlos Viver spanyol szövetségi kapitány elismerte, nem játszottak jól, védekezésben és támadásban sem tudták megoldani a feladatukat. „Sokkal jobbak voltak a magyarok, komoly erőbedobásra lesz szükségünk a középdöntőben” – fogalmazott.

A mezőny legjobbjának megválasztott kapus, Kiss Éva úgy nyilatkozott, nagyon jó mérkőzést játszottak, amely után büszke a csapatra, mert mindenki mindent beleadott.

„Jól működött a védekezésünk és a támadásunk is, nagyon örülök, hogy két pontot viszünk a középdöntőbe” – nyilatkozta Kiss, aki 29 lövésből kilencet védett.

Saját teljesítményéről elmondta, egy kicsit nehezen indult számára a meccs, de aztán jókor jöttek a védések. Mivel már kedden megtudta, hogy ezúttal ő lesz a kezdő, volt ideje alaposan felkészülni a mérkőzésre.

A magyar együttesnek ezúttal nem voltak hosszabb hullámvölgyei, akkor is gyorsan új lendületet vett, amikor sorozatban két-három gólt szerzett az ellenfél. A Győri Audi ETO KC kapusa erről úgy vélekedett, nagyszerűen segítették egymást a játékosok, egységes csapatot alkottak, így örömjátékot hozott számukra a meccs.

A Ferencváros beállója, Mészáros Rea úgy fogalmazott, a teljesítményükön látszott, hogy a játékosok egyre jobban ismerik egymást, egyre jobban összeszoknak.

„Azt beszéltük meg, hogy mindent kiadunk magunkból, amit tudunk, mert szükségünk van a két pontra. Az eredményen is látszik, hogy jól küzdöttünk, a megbeszélt taktikát végre tudtuk hajtani, ez is pozitívum, amiből építkezni tudunk” – nyilatkozta Mészáros, aki egy gólt dobott.

A Debrecen jobbátlövője, Kovács Anna kilenc kísérletből háromszor volt eredményes. Meglátása szerint rendkívül összeszedett és fegyelmezett volt a válogatott, így megakadályozta, hogy a spanyolok fordítani tudjanak. A magyarok a szünetben öt, a 46. percben pedig már 11 góllal vezettek, és egyetlen alkalommal sem voltak hátrányban a találkozón.

Egy évvel ezelőtt, a németországi világbajnokságon szinte minden meccsen gyengén kezdett a csapat, idén ilyen problémával egyszer sem kellett megküzdenie. Kovács elmondta, kifejezetten figyeltek rá, hogy a spanyolok se tudjanak ellépni tőlük az elején, nehogy futniuk kelljen az eredmény után.

A magyarok már a csoportból való továbbjutással elérték, hogy az első kalapba kerüljenek a jövő decemberi, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének sorsolásakor.