Fogadtak Mou kirúgására

Újabb pikáns részletek a Manchester United menedzserváltása kapcsán

Bár José Mourinho már messze jár, a brit bulvársajtó nem győz újabb és újabb szaftos sztorikat előbányászni a portugál szakember keddi kirúgása környékéről. A The Sun például kiderítette, Alexis Sánchez húszezer fontban fogadott Marcos Rojóval, hogy záros határidőn belül menesztik az öltözőben közutálatnak örvendő menedzsert, s amikor mindez bekövetkezett, ki is tette a Facebook-oldalára: „Ugye megmondtam! Jössz nekem húsz lepedővel!” Szombat este Cardiffban bizonyíthatják a játékosok, hogy nem ők voltak a vesszőfutás okai, hanem Mourinho.

Ha egy óriás bukik el, a média még napokig csámcsog a tragédia körülményein. (Nyilván a kutyát sem érdekelné, ha – mondjuk – a Crystal Palace menedzserét zavarnák el eredménytelenség okán.) José Mourinho sem kivétel.

A Mirror máris megszellőztetett egy pikáns részletet: ezek szerint Ed Woodward, a klub ügyvezető alelnöke kényszerhelyzetben volt, ugyanis a csapat négy nagy tekintélyű játékosa bejelentette, ha januárig nem küldik el a portugált, akkor mind a négyen távoznak az Old Traffordról.

A bulvárlap ugyan nem nevezi meg az ultimátum benyújtóit, de megjegyzi: Mourinhónak nyilvános összezördülései voltak manchesteri uralma két és fél éve alatt Luke Shaw-val, Anthony Martiallal, Eric Baillyvel és mindenekelőtt Paul Pogbával, a nyáron 52 millió fontért igazolt brazil Fredet pedig egyszerűen elfelejtette a szakvezető, nem is volt tagja a keretnek az utóbbi hónapokban.

Ugyanakkor akadt négy labdarúgó, aki a végsőkig kitartott Mourinho mellett: Ashley Young, Nemanja Matics, Marouane Fellaini és Romelu Lukaku. Young többször is felhúzhatta a kapitányi karszalagot, Matics a Chelsea-től követte Manchesterbe mesterét, Fellainit nemegyszer nyilvánosan megdicsérte Mourinho, Lukaku pedig nem is olyan régen azt találta nyilatkozni, hogy akár a téglafalon is keresztülmenne edzőjéért.

Mindenesetre az idény végéig kinevezett menedzser, Ole Gunnar Solsk­jaer előtt itt a lehetőség, egyben feladat, hogy ma 18.30 órakor Cardiffban bebizonyítsa a soros bajnoki mérkőzésen: nem a csapatban volt a hiba, hanem Mourinho jelenléte bénította meg Pogbáékat.

A francia világbajnok ott van a keretben, és a norvég szakember szerint játszani is fog, mivel nála „mindenki tiszta lappal indul”. Ugyanakkor különböző okokból Lukaku és Sánchez nem utazott el a walesi városba.

Arra persze ne vegyünk mérget, hogy minden baj okozója a portugál volt. Roy Keane, a MU legendája, aki ez idő szerint az ír válogatott másodedzője, például kiállt Mourinho mellett. „Nem vagyok egy Mou-fan, de azt én is látom, hogy nem egy játékos túlsúllyal küzd, motivációs problémái vannak. Én annak idején megtanultam, hogy történjék bármi is a pályán kívül, a gyepen meg kell halni a csapatért. Amíg én voltam a kapitány, olyasmi nem történhetett meg, hogy valaki ne tegye ki a szívét a pályára.

Ha ugyanis ezt tapasztaltam volna, egyszerűen megfojtom az illetőt.”

A hétvége Spanyolországban is rangadók nélkül telik, az éllovas Barcelona ma 18.30 órakor a kilencedik helyezett Celtát fogadja, az Atlético Madrid 16.15-kor az Espanyolt, a Sevilla pedig vasárnap a Leganés otthonába látogat. A Real Madrid és a Villarreal értelemszerűen nem játszik, mert a fővárosiak ma 17.30-kor Abu-Dzabiban a házigazda Al-Ainnal a klubcsapatok világbajnokságának döntőjét vívják.

A Bundesligában tegnap lapzárta után az első helyen álló Dortmund a második Mönchengladbachot fogadta, a harmadik helyen szerénykedő címvédő Bayern ma este Frankfurtban próbálja meg folytatni a felzárkózást.

A magyar érdekeltségű csapatok közül Dárdai Pál Herthája Leverkusenbe, a sérült Sallai Roland Freiburgja pedig Nürnbergbe látogat, az RB ­Leipzig (Gulácsi, Orbán) a Werder Brement fogadja; mindegyik meccs ma fél négykor kezdődik.

Olaszországban ma este fél kilenckor a Juventus–Roma rangadó áll az érdeklődés középpontjában. A Bologna Parmába látogat, reményeink szerint Nagy Ádámmal a kezdő tizenegyben.