Felvirradt a medvék nagy napja

Igazán nem kellene nagy hűhót csinálnunk abból, hogy manapság a Bükkben medvébe botolhatunk, Berlinben az ilyesmi a napi rutin része. Elég elindulnunk a Potsdamer Platztól, a várost egykor kettéosztó fal mementónak megmaradt kicsiny darabjától a Brandenburgi kapu felé, száz méteren belül kettővel is szembetalálkozunk. Az egyik egy gyorsétterembe, a másik ajándékboltba invitál, de az Alexanderplatz legnagyobb szupermarketjében a borsmentalikőrt is egy termetes műanyag mackó reklámozza.

Mondani sem kell, hogy az atlétikai Eb kabalafigurája is egy medve (el ne feledjük, a város címerében is ott feszít, minden píár eredőjeként!), mégpedig régi ismerősünk, mert Berlino már a 2009-es berlini vb-n is szolgált. Kilenc évvel ezelőtt ugyanitt, az Olimpiai stadionban futotta Usain Bolt a ma is élő, káprázatos világcsúcsait, 100 méteren 9,58 másodpercet, 200-on 19,19-et.

Kedden a brit Zharenel Hughes 9,95-tel nyerte a 100-at, tegnap pedig a világbajnok török Ramil Guliyev 19,76-tal a 200-at; szó se róla, ezekre is csettinteni kell. Európa mintha megemberelné magát a világ többi része ellen: amíg a riói olimpián a 47 aranyéremből csupán tizenegy jutott kontinensünknek, a tavalyi, londoni vb-n a 48 számból már tizennyolcat európaiak nyertek meg.

Hovatovább a gerelyhajítás német szám lett, hiszen az olimpián Thomas Röhler, a világbajnokságon Johannes Vetter győzött, de a harmadik számú versenyzőjük, Andreas Hofmann is az örök világranglista nyolcadik helyezettje! A német „mackók” diszkoszvetésben és súlylökésben már fejreálltak az Eb-n, és a házigazdának tegnapig csak egy aranya volt. Tegnap azonban nem veszíthettek, s végül a szinte cingár Röhler nyert 89,47 méterrel, megelőzve Hofmannt.

Ami a mi házunk táját illeti, női 100 m gáton Kozák Luca és Kerekes Gréta az elődöntőből nem jutott be a fináléba (előbbinek – képünkön – két századon múlt…), női hétpróbában négy szám után Krizsán Xénia a 9., Zsivoczky-Farkas Györgyi a 17., és ennél azért többre számítottunk. Berlinónak jobb napja volt, mint nekünk.

További eredmények. Férfiak: 400 m gát: 1. Warholm (norvég) 47,64 mp; 3000 m akadály: 1. Mekhissi-Benabbad (francia) 8:31,66 p. Nők: 100 m gát:

1. Herman (fehérorosz) 12,67 mp; rúdugrás: 1. Sztefanidi (görög) 485 cm.