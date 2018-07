Felülni az aranyhullámra

Bíró Attila szerint a ma esti rangadó részben kijelölheti hölgypólósaink útját

Ma este, lehetetlen időpontban – 22.15 órai kezdettel – a házigazda Spanyolország ellen kezdi meg szereplését a magyar női vízilabda-válogatott a barcelonai Európa-bajnokságon. A Bernat Picornell-uszoda kedves helyszín a magyar pólósoknak, öt éve itt nyert vb-t az akkor Benedek Tibor irányította férfiválogatott. Minden szem a Montjuicra szegeződik.

Ha rámegyünk a Spanyol Királyi Úszószövetség honlapjára (ott még közös szövetség tömöríti az úszókat és a vízilabdázókat), a nyitóképen a spanyol női válogatott látható, a hátsó sorban megannyi híresség, köztük Paolo Barelli, az Európai Úszóliga (LEN) olasz elnöke, Ada Colau barcelonai polgármester, s Bíró Attila, a magyar hölgyválogatott szövetségi kapitánya, mögöttük pedig a mediterrán nagyváros lélegzetelállító panorámája.

– Valóban, péntek délben nagyszabású nyitó sajtóértekezletet tartottak, s erre engem is meghívtak rutinos játékosunk, Illés Anna társaságában. Nusi jelenléte azért is volt fontos, mert a sajtóesemény hivatalos nyelve az angol, s a két évvel ezelőtti Európa-bajnok csapatunkból ma is szereplő játékosunk Kaliforniában, a Berkeley egyetemen végzett – mondta Bíró, akinek ez az ötödik világversenye a magyar válogatott élén, de az új-zélandi együttest is dirigálta két vb-n, s a 2009-es római világbajnokságon ő volt Kemény Dénes segítője a férfiak mellett.

– Esélylatolgatásra is felkértek természetesen, de csak ugyanazt mondhattam, amit a magyar újságíróknak: ott vagyunk az aranyéremre esélyes hat válogatott között.

Ennél persze kissé bonyolultabb a helyzet. Bíró vallja, hogy ha ma este legyőznénk a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat, majd jövő csütörtökön az oroszokat is, akkor csoportelsőként minden bizonnyal a franciákat kapnánk, s kikövezett utunk lenne a négy közé. A további három csoportbeli ellenfél, Törökország, Szerbia és Németország nem üti meg a mieink klasszisát. Ha viszont nem leszünk csoportgyőztesek, akkor mindegy, hogy a második vagy a harmadik helyen végzünk, nem oszt, nem szoroz.

Fotó: MTI/ Illyés Tibor

– Teljesen jó a csapat hangulata, már két edzésen túlvagyunk. Kissé nyers az együttes, ami azt jelenti, néhány meccsnek még tudtam volna örülni, például nagyon hiányzik a világliga döntője, amelyről lemaradtunk. De ezen most már nem tudunk változtatni. Fiatal a csapatunk, átalakultunk a 2016 elején Eb-t nyerő társasághoz képest. Jó szellemű lányok alkotják a válogatottat, az a fontos, hogy elkapjunk egy olyan hullámot, amely az aranyéremig röpíthet bennünket. Persze én már régi motoros vagyok, tudom, még sohasem sikerült egy kéthetes tornát hullámvölgy nélkül végigjátszani. Csak azért szurkolok, hogy ne egy ki-ki meccsen kerüljön gödörbe a társaság.

A csoportban egyébként a ma esti, Spanyolország elleni meccs után így következnek az ellenfelek: vasárnap Törökország (14.00), kedd Szerbia (15.30), csütörtök Oroszország (20.30), szombat Németország (15.30). A negyeddöntőt július 23-án, hétfőn, az elődöntőt július 25-én, szerdán, a helyosztókat július 27-én pénteken játsszák, az M4 Sport minden mérkőzést sugároz. Ha az aranyért játszunk, akkor annak ismét csak 22.15 óra az időpontja, ami a lapzárta halálos ellensége.

De kit érdekel? Még azt sem bánnánk, ha a címvédésünkről szóló tudósítás csak a hétfői újságban lenne olvasható!