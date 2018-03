Felmelegített súlyos siker

Márton Anita fejében nem az járt, hogy atlétikában ő lehet az első magyar világbajnok

Vasárnap reggel 9 órakor birmin­ghami szállodai szobájában Márton Anita kissé álmosan szól bele a telefonjába, és szabadkozik, hogy éppen most menne reggelizni. S az a legkevesebb, hogy a beszélgetést egy órával csúsztatjuk az atlétika első magyar világbajnokával, aki a fedett pályás vb-n még pénteken késő este 19,62 méteres országos csúccsal nyerte meg a súlylökést.

– Végre kialudhatta magát?

– Igen, ez már nagyon hiányzott, mert péntek éjjel nem sikerült. A verseny után mennem kellett doppingvizsgálatra, és szerintem már éjfél is elmúlt, amikor az edzőkkel le tudtunk ülni egy pohár borra, egy kis ünneplésre. Szombaton pedig folyamatosan csörgött a telefonom.

– Birminghambe nem volt ­egyszerű eljutni, a havazás miatt rengeteg repülőjáratot töröltek, a csarnokban pedig hideg van. Hogyan viselte a megpróbáltatásokat?

– Én már szerdán megérkeztem, mert szerettem volna a helyszínen is edzeni, a gondok pedig csütörtökön kezdődtek. Állítólag legutóbb huszonhét éve volt errefelé ilyen időjárás, pedig csak mínusz öt fok van és leesett öt-tíz centi hó, ám ezt sem tudták letakarítani az utakról, megállt az élet. Ha a csarnokban telt ház van és a szurkolók belehelik, elviselhető a hőmérséklet, de a súlygolyókat egy külső raktárból hozták be, így azok nagyon hidegek voltak. A rendezők azonban mindet belerakták egy láda forró vízbe, mit mondjak, ilyesmivel még nem találkoztam. Azt hittem, az én rutinommal már nem kerülök szokatlan helyzetbe, de ez ilyen év, a vb előtt a sassnitzi versenyen a bírónk szívrohamot kapott, mentő vitte el.

Fotós: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

– Kalapácsvető olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián sokszor futott neki úgy az aktuális vb-nek, hogy ő szeretné megszerezni a sportág első magyar vb-aranyát. Gondolt valaha arra, hogy ezt a dicsőséget elhappolhatja előle?

– Igazából nem. Most persze az éremszerzés volt a célom, és úgy jöttem ide, hogy jó lenne a legfényesebbet hazavinni, de olyasmi nem járt a fejemben, hogy hú, akkor én lennék az első magyar világbajnok atléta. Egyébként is inkább eredményekben gondolkozom. Most is azt mondtam, ha magamhoz képest jól teljesítek, és ez csak bronzérmet ér, akkor is boldog leszek, mert mindent megtettem. Három éve sokan kérdezték, nem vagyok-e szomorú, mert a pekingi vb-n lecsúsztam a dobogóról. Akkor sem bánkódtam, mert nagy országos csúccsal lettem negyedik.

– Mi járt a fejében az utolsó sorozat előtt, amikor 19,48 méterrel vezetett?

– Izgultam, mert a kínai Kungnak jóval húsz méter felett van az egyéni csúcsa, tavaly ő nyerte a szabadtéri ­vb-t, és a jamaicai lány is nagyon kiegyensúlyozottan versenyzett. Benne volt a pakliban, hogy a végén valamelyikük beletalál. De közben bíztam magamban, mert éreztem, hogy még én is képes vagyok javítani.

– Bejött, hiszen 19,62-tel lett világbajnok. Ez mit ígér a szabadtéri szezonra?

– Az biztos, hogy a nyári szezon hosszabb, sokkal több időm és versenyem lesz kibontakozni. Fedett pályán csak négy versenyem volt. Fizikálisan jó állapotban vagyok, a téli felméréseken már hoztam azokat az eredményeket, amelyeket tavaly a nyári formaidőzítés időszakában. Ez mindenképpen biztató, mert ha erről a szintről sikerül továbblépnem, akkor még nagyobb az esélye, hogy egy igazán nagy lökés kijöjjön a nyáron is.