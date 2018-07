Félárbócon, mégis magasan

A Formula–1-es Magyar Nagydíjon egyelőre Sebastian Vettel és a Ferrari a leggyorsabb

Frappáns indítás volt Daniel Ricciardótól, hogy a 33. Formula–1-es Magyar Nagydíjon tegnap a 3-as szám bűvöletében a 3-as rajtszámú Red Bullban megnyerte az első szabadedzést, de Sebastian Vettel felrúgta a számmisztikát, mert a nap végén azt rögzíthettük, hogy egyelőre az 5-ös Ferrari a leggyorsabb a Hungaroringen.

Már tavaly is tetten érhető volt a Magyar Nagydíjon, idén pedig még inkább, hogy új szelek fújnak a Formula–1-ben, miután a világbajnokság kereskedelmi jogainak új tulajdonosa, a Liberty Media lapátra tette a legendás ügyvezetőt, Bernie Ecclestone-t. Az új brand vezérlőelve, hogy menjen az üzlet, de a rajongók minél szélesebb körű kiszolgálásával, és ennek szellemében a Hungaroringen a standok mellett a szurkolói zónában immár egy légkondicionált áruházat is felhúztak, a merchandisingra még nagyobb hangsúlyt fektetve.

Ezen a pia­con már a Haas is nagy csapatnak képzeli magát, a hivatalos esőkabátja ugyanúgy 70 ezer forintot kóstál, mint a Mercedesé, és az amerikai istálló a logós hátizsákjáért éppen úgy 28 ezer forintot kér, mint a Ferrari. Ám nem kell feltétlenül ilyen mélyre nyúlni a pénztárcába, a baseballsapkákat már 11-15 ezer forintért vihetjük.

Mondhatnánk, hogy lám, a Mercedes nem tesz különbséget a két versenyzője között, hiszen Hamilton- és Bottas-pólót is kapunk 13 ezer forintért, ám a finn pilóta képét is rányomták egy ízléses darabra, míg a világbajnokságon vezető britnek csak a neve és a 44-es rajtszáma került fel, ugyanazért az árért ez jóval „gagyibb” kiadás a kollekcióban… Szóval van is egyenlőség, meg nincs is, ahogyan azt már múlt vasárnap a Német Nagydíjon is láthattuk.

Amikor Bottas a második helyről megpróbálta megelőzni a csapattársát, egyből a fülére dörrentettek, hogy eszébe se jusson ilyesmi, a futam végén pedig meghagyták abban a hité­ben, hogy ha ő állt volna az első helyen, ő is megtarthatta volna a pozícióját…

De még vissza a szurkolói zónába, ahová betört napjaink divathóbortja, az e-sport is. Már korán reggel kígyózott a sor, annyian szerették volna kipróbálni, milyen is a virtuális világban a 300 km/óra fölötti tempó. A kerékcsere kipróbálása már régi móka, a műfüves területen pedig lehet lazulni babzsákokon, és persze piknikezni, ami nem éppen olcsó mulatság, ha a méregdrága büfékínálatot nézzük. Csak néhány kiragadott ár a menüből: rántott hús buciban – akármit is jelentsen – 4000 forint, saslik 3500, sajtos-tejfölös lángos 2500, dinnyeszelet 2000, fél liter limonádé 1500 – ha valami, ez az árszínvonal nem változott az elmúlt évekhez képest.

A Pirelli újított a 2018-as szezonra, száraz pályára idén már hétféle gumikeverék van a raktáraiban, a kínálat a narancssárga szuperkeménnyel és a rózsaszínű hiperlággyal bővült. A színek kavalkádjában a paddockban, az istállók elegáns utcájában is gyönyörködhetünk, a gumigyártó óriás valamennyi portékáját kiállította. No persze, mint minden Grand Prix-n, a csapatok most is csak háromfajta abroncsból választhatnak.

Ezúttal a közepes, lágy és ultralágy típusokkal, vagyis a fehér, a sárga és a lila jelölésűekkel találkozhatunk. A csapatok egymás mellett sorakozó, csillogó-villogó motorhome-jai a pilóták pihenőhelyei, de itt tartják a sajtótájékoztatókat, és itt fogadják a VIP-vendégeket is. Az, hogy ki hol húzhatja fel a maga könnyűszerkezetes palotáját az utcában, az előzi évi konstruktőri világbajnokság függvénye, így már negyedik éve a mercedesesek feszítenek a sor elején. Mögöttük a Ferrari főhadiszállása tornyosul, amelyen mindkét lobogó félárbócon van a szerdán, 66 éves korában elhunyt Sergio Marchionnéra emlékezve, aki a FIAT-csoport és a Ferrari elnöke is volt.

Tegnap viszont a pályán látottak alapján a Ferrari-szurkolók magasan lengethették a zászlóikat. Mert ugyan a délelőtti szabadedzést Daniel Ricciardo nyerte, délután Vettel sokkal jobb időt repesztve lett leggyorsabb, míg mögötte Verstappen (Red Bull), Ricciardo, Räikkönen (Ferrari), Hamilton, Bottas volt a sorrend. Az pedig még édesebbé teszi a (rész)sikert a maranellóiaknak, hogy a Mercedes igencsak lemaradt tőlük.