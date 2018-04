Fél óra alatt minden eldőlt?

A Liverpool és a Barcelona is nagy előnyt szerzett a BL-negyeddöntőben

A Real Madrid és a Bayern München után a Liverpool és a Barcelona is nagyot lépett a labdarúgó Bajnokok Ligájában az elődöntő felé. A nyolc között az első mérkőzéseken a Liverpool 3-0-ra verte a Manchester Cityt, a Barcelona 4-1-re nyert az AS Roma ellen.

A Premier League-ben a Manchester City tizenhat pont előnnyel áll a tabella élén (az MU előtt), a harmadik Liverpool tizennyolccal kevesebbet gyűjtött nála, de ez mit sem számított a két csapat tegnapi összecsapásán, a BL-negyeddöntő első felvonásán. A liverpooli meccset az vezette fel, hogy a hazai drukkerek egy csoportja megdobálta a City csapatbuszát – ablakok is törtek –, a vendégek ezzel a járművel nem is tudtak hazautazni.

A Liverpool közleményben kért elnézést, és Jürgen Klopp vezetőedző is bocsánatot kért kollégájától, Pep Guardiolától a klub nevében. A Man. City játékosait a meccsen is komoly trauma érte, mert bő fél óra után már 3-0-s hátrányban voltak, sorrendben Szalah, Oxlade-Chamberlain és Sadio Mané is bevette a kapujukat. „Apró” szépséghiba, hogy az első gól előtt a hazai kontra lesről indult… Több találat már nem született a mérkőzésen, de ezt a liverpooli drukkerek aligha bánják, csapatuk nagy előnnyel utazik majd a visszavágóra.

A másik tegnapi összecsapáson a Barcelona félidőben még csak 1-0-ra vezetett az AS Roma ellen, de végül 4-1-re győzte le az olaszokat. A négy hazai találatból azért kettő öngól volt…

Gyanítható, hogy a bolygó futballfanatikusainak nagyobbik hányada Lionel Messire esküszik a napjaink (a történelem?) legjobb futballistája című világméretű virtuális voksolásban. Kedd este óta azonban el kell töprengeni azon, hátha Cristiano Ronaldo is megüti a Barca Bolhájának nívóját. Amit a Real Madrid 7-ese művelt kedden a Juventus stadionjában, ahol 3-0-ra győzött a Real, arra nehéz szavakat találni.

Érvek sorakoztatása helyett, aki teheti, hallgassa meg a madridi As című sportlap website-ján a Ronaldo második, ollózásos gólját közvetítő rádióállomások felvételének összefoglalóját. A második, egy spanyol adó ódája, feledhetetlen. A „Gol, gol, gol, gol, gol…” három percig tartó trillázását most hagyjuk, s csak a mondandóra összpontosítsunk: „Gól a történelemnek minden idők legjobb középcsatárától; talpon a Juventus-stadion nézőserege, mindenki Ronaldót tapsolja; uraim, mindenki őrizze meg a belépőjegyét, mert történelmi esemény szemtanúi voltak; Cristiano, mintha csak a Copacabana homokján lett volna, felemelkedett a tizenegyesponton, és beollózta a bal sarokba!”

És nincs ezekben a mondatokban semmi túlzás, Ronaldo tényleg a történelem leghatékonyabb góllövője, aki kedd este a külalakra is adott, nem csak a tartalomra. Maga a duplázó hős, a 118. és 119. BL-gólját szerző Ronaldo meghatottan nyilatkozott a sajtóértekezleten:

„Hihetetlen gól volt a második, valószínűleg pályafutásom legszebb találata. Örökre megőrzöm az emlékezetemben. Már hosszú ideje vágytam egy ilyen ollózós gólra, és most sikerült. Elégedett és boldog vagyok a saját teljesítményem és a csapaté miatt is. De inkább beszéljünk a meccsről: három gólt rúgtunk egy nagy csapatnak. Csodás este volt. Amikor a Juve közönsége megtapsolt, no, az hihetetlen volt. Ilyesmi még sohasem esett meg velem, hogy az ellenfél szurkolói megtapsoltak volna. Gracias vagy inkább Grazie, olaszul. Nem igaz, milyen közönsége van a Juvénak!”

Ronaldónak talán Buffon dicsérete eshetett a legjobban. A Juventus 40 éves kapuslegendája mozdulni sem tudott az ollózásos csodára, utána felemelt hüvelykujjal jelezte a portugálnak, hogy leborul a nagysága előtt. „Ronaldo különleges bajnok. Messivel együtt ő az a labdarúgó, aki képes szinte egyedül győzelemre vinni csapatát. Csak Messihez, Maradonához és Peléhez tudnám hasonlítani” – mondta a világbajnok hálóőr, akinek gyűjteményéből vélhetően örökre hiányozni fog a BL-serleg.

Végül még egy rekord: Ronaldo az a játékos, aki a legtöbb gólt lőtte/fejelte Buffonnak a BL-ben, szám szerint kilencet. És tette mindezt hat mérkőzésen. A 119 BL-gól természetesen rekord, de a 117 is az volt, miként a tíz, egymást követő BL-meccsen szerzett találat is az.

Bajnokok Ligája-negyeddöntő, első mérkőzések: Liverpool–Manchester City 3-0, Barcelona–AS Roma 4-1. Kedden játszották: Juventus–Real Madrid 0-3, Sevilla–Bayern München 1-2.