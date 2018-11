Federer talán jövőre

Fucsovics és Nadal sérülés miatt visszalépett Párizsban

Kiújuló combsérülése miatt Fucsovics Márton visszalépett a párizsi kemény pályás tornától, s idén már nem versenyez. A nyíregyházi teniszező egy hónapon belül harmadszor játszhatott volna az olasz Fabio Fognini ellen, s győzelme esetén összekerülhetett volna Roger Federerrel. De erre nem került sor. Sajátos sérüléshullám söpört végig a párizsi verseny résztvevőin.

„Vége a 2018-as szezonomnak. Nem így szerettem volna befejezni az évet, de az élet közbeszólt” – fogalmazott saját Facebook-oldalán Fucsovics Márton. A magyar játékos kifejtette, hogy a keddi, Benoit Paire elleni mérkőzés hajrájában elkezdte érezni ugyanazt a fájdalmat, amelyet még a nyáron a hallei viadalon szenvedett el a Kohlschrei­ber elleni találkozón.

„Az utolsó pár játékban még az adrenalin és a játék lendülete vitt előre, de amint lejöttem a pályáról, éreztem, hogy baj van. Csináltak ultrahangos és MRI-vizsgálatot is, mindent megtettem, megtettünk azért, hogy pályára tudjak lépni. Másnap folyamatosan kezeltek a fizioterapeuták, fájdalomcsillapítóval, sőt még akupunktúrával is próbálkoztunk. Megpróbáltuk a beütést is, de meg kellett hoznunk Attilával azt a fájdalmas, ám ebben az esetben egyetlen felelősségteljes döntést, hogy nem lépek pályára” – írta a 26 éves magyar versenyző a közösségi oldalán. Fucsovics fantasztikus évet zárt: beverekedte magát a világranglistán az első negyven közé, pályafutása során először ATP-tornát nyert, és a US Openen szettet nyert Novak Djokovics ellen (3:6, 6:3, 4:6, 2:6).

Elmaradt tehát Fucsovics idei harmadik mérkőzése az olasz Fabio ­Fognini ellen. Korábban Pekingben az olasz győzött, legutóbb Bécsben vett revansot a magyar teniszező, a harmadik találkozóra a sajnálatos sérülés miatt nem került sor. Pedig ha Fucsovics sikerrel vette volna a Fognini elleni párharcot, akkor Roger Federerrel kerülhetett volna szembe a következő fordulóban. Federerrel már megmérkőzött Fucsovics az idei Australian Openen (4:6, 6:7, 2:6), a következő ütközet leghamarabb jövőre jöhet létre. Federer egyébként játék nélkül jutott a következő körbe, ellenfele, a kanadai Milos Raonic sérülés miatt visszalépett.

Csakúgy, mint a világranglistát még vezető Rafael Nadal. A 17-szeres Grand Slam-győztes spanyol játékos hasizomfájdalmak miatt nem vállalta a további szereplést a párizsi tornán. Mindez azt jelenti, hogy hétfőtől újra a szerb Novak Djokovics kerül a férfi-világranglista élére. A régi-új edzője, a szlovák Marian Vajda mellett újjászülető 31 éves szerb klasszis két éve, épp a párizsi verseny után került le a trónról, ahova most – 122 hét után – visszatér.