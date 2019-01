Fájó búcsú Koppenhágától

Szoros vereség a svédek ellen, folytatás holnap a vb-középdöntőben

Hősiesen küzdött a magyar válogatott utolsó csoportmérkőzésén a dániai kézilabda-világbajnokságon. A megsérült Bodó Richárd nélkül is volt esély a sokkal frissebb svédek ellen, de válogatottunk 33-30-ra kikapott. Szombaton Dánia, vasárnap Tunézia következik a középdöntőben, jövő szerdán pedig Norvégia.

Hét nap alatt öt meccs. Előre tudtuk, hogy ez vár a magyar válogatottra a férfikézilabda-vb csoportkörében. Nyilván nem szakmaiatlan nyökögés volt Vladan Matics részéről, amikor az elutazás előtti budapesti sajtótájékoztatón a regeneráció fontosságát hangsúlyozta. Ugyanezen logika mentén fakadt ki Lékai Máté szerdán este az Egyiptom elleni döntetlen után.

„Nem várhatjuk el a 203 centis és 100 kilós Bodó Ricsitől, hogy folyamatosan föl-le rohangáljon hatvan percen keresztül” – minőségi csere nélkül viszont a szegedi balátlövőnek kellett szinte végig robotolnia a csoportkör meccseit. Nagy Lászlót is eléggé kifacsarta a vb, s miután kidőlt két poszttársa, Balogh Zsolt és Ancsin Gábor, várható volt, hogy nem az ő helyükre becserélt 19 éves vb-újonc, Máthé Dominikra és az őskövület védekezőspecialista Schuch Timuzsinra bízza a szakmai stáb a svéd fal átlövését.

A fiatal balatonfüredi átlövő és társai a leendő ellenfelek ismeretében kezdhették az utolsó csoportmeccset. A két biztos továbbjutó, Dánia és Norvégia mellett Tunézia és Ausztria játszott ki-ki meccset, kiderült, a két skandináv mellett egy arab válogatott vár a mieinkre a herningi középdöntőben. A magyar csoportban Egyiptom 33-28-ra legyőzte Angolát, így a kora esti Katar–Argentína (26-25) találkozónak nem volt jelentősége a továbbjutás szempontjából.

A magyar–svédnek igen. Magyar győzelem esetén nem egy, hanem három ponttal érkezhetett volna a középdöntőbe Csoknyai és Matics csapata. Elég korán kiderült, hogy a sárga-kékbe borult koppenhágai arénában ez nem lesz olyan könnyű mutatvány. De erre nem is számítottunk. Hatalmas lendülettel kezdett a válogatott, Nagy Lászlónak nem ment, jött is a helyére Máthé Dominik, és elkezdte lövöldözni a gólokat. Mikael Appelgren, a sokat látott svéd kapus nem tudta követni, de nem csak őt, a többiek is elkapták a fonalat. Négygólos magyar előnynél a spanyol játékvezető passzívat jelzett egy svéd támadásnál, már csak két passz volt hátra, ekkor küldték ki Bánhidi Bencét két percre, majd Sipos Adrián is gyors egymásutánban összeszedett két büntetést.

A svédek tudatosan a védelemből kieső ember helyén keresték, és találták meg ott a réseket. Át is vették a vezetést. Ám még ennél nagyobb baj történt: újabb átlövő, ezúttal Bodó Richárd sérült meg, felugrás után a földre érkezésnél kifordult a bokája, azonnal letámogatták a pályáról. Egygólos svéd előnnyel zárult az első félidő. A második egy óriási rohanás volt: a svédek a gyors lefolyású támadásokat erőltették, így hiába sikerült csökkenteni a hátrányt, mindig jött egy-egy újabb gól. Sziszifuszi munka volt. Bánhidi zsinórban három góllal közelebb hozta a reményeket, egyre apadt a különbség. Lékai Máté a félpályáról talált be, Székely Márton hetest védett, nyolc perccel a vége előtt Nagy László kiegyenlített. A hajrá a svédeké volt, nem is sikerült a bravúr. Svédország 33-30-ra győzött.

A lefújás után Bánhidi Bence csalódottan nyilatkozott az M4 kamerája előtt: „A szívünk vitt előre minket, nagyon fáradtak vagyunk mentálisan és fizikálisan is. Az a baj, hogy nagyon kevesen vagyunk, három átlövő elvesztése után elveszítettünk még egyet, de remélem, Bodó Richárd sérülése nem súlyos. Vannak még céljaink a vb-n.”

A magyar válogatott a második helyen végzett csoportjában, szombaton Dánia ellen kezdi meg szereplését a középdöntőben, immár Herningben. Vasárnap Tunézia, szerdán Norvégia ellen játszik a folytatásban. A háromból kellene legyőzni egyet, hogy legyen esély játszani a hetedik helyért.

A D csoport végeredménye: 1. Svédország 10 pont, 2. Magyarország 6, 3. Egyiptom 5, 4. Katar 4, 5. Argentína 3, 6. Angola 2.