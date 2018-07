Érmekért utaznak Barcelonába a vízilabda-válogatott tagjai

A címvédő női, valamint a férfi válogatott is éremért utazik a szombaton kezdődő barcelonai vízilabda Európa-bajnokságra – hangzott el az indulás előtti utolsó sajtótájékoztatón, kedden.

Bíró Attila, a női csapat szövetségi kapitánya hangsúlyozta, tervei szerint együttese mérkőzésről mérkőzésre fejlődik majd, s a második héten már a legjobb teljesítményét tudja nyújtani.

„Próbálunk átállni a mediterrán életstílusra annak érdekében, hogy ne legyen meglepetés egy késői ebéd vagy egy korai vacsora” – mondta Bíró Attila, akinek tanítványai először szombaton 22.15 órától ugranak vízbe a házigazdák ellen. A hatos csoportban a magyarok sorrendben még Törökországgal, Szerbiával, Oroszországgal és Németországgal találkoznak, az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe.

„Hét Európa-bajnoki, a világversenyeket tekintve pedig öt totálisan újonc játékos van a keretünkben, de ezzel együtt is a győzelemre esélyes hat csapat között vagyunk. Azt gondolom, ez a hat csapat egygólos különbségű meccseket játszik majd. Különösképpen várom majd az újoncok teljesítményét ezeken az összecsapásokon” – jegyezte meg a szakembert.

Gurisatti Gréta kiemelte, a felkészülés megmutatta, hogy mérkőzésről mérkőzésre – de még egy adott összecsapáson belül is – képesek javulni, erre pedig nagy szükség lesz a kontinensviadalon.

„Minden magyar vízilabdázónak a győzelem a célja, legyen szó bármilyen világversenyről. Ugyanakkor törékeny csapat vagyunk, jól is elsülhet a dolog, de a másik véglet sincs kizárva” – fűzte hozzá.

A két évvel ezelőtti belgrádi Eb-n „berobbant” Illés Anna hangsúlyozta, mindig csak a következő mérkőzésre szabad összpontosítaniuk, szeretnék magukból a legjobbat kihozni, s majd meglátják, ez „meddig repíti őket”.

Nagy Viktor, a Märcz Tamás által irányított férfi vízilabda-válogatott kapitánya kiemelte az olaszok elleni második csoportmérkőzést, amely szerinte előrehozott negyeddöntőnek tekinthető, mivel a négyes első helyezettjének nem kell vízbe ugrania a nyolc közé jutásért.

„Az lesz az első lépcsőfok” – mondta a kapus, aki hozzátette: az egyik legrutinosabb játékosként az ő feladata a csapategység fenntartása.

A férfiak a csoportszakaszt Grúzia ellen kezdik, majd az olaszokat követően a németek ellen folytatják. Märcz Tamás hangsúlyozta: a játékosok fizikai állapotával nincs probléma, a felkészülési időszak alatt azt kellett „menedzselni”, hogy a rengeteg mérkőzéstől ne égjenek ki a kerettagok.

„Szerencsére az úszóedzéseket is ki tudtuk váltani, egy-két mérkőzéssel” – mondta a tréner, aki hozzátette, az Eb egy újabb állomás a tokiói olimpia felé, s már most meg is húztak néhány olyan változtatást, mely az ötkarikás játékok miatt volt fontos.

Első felnőtt világversenyére készülve Jansik Dávid elmondta, nagyon várja már az Európa-bajnokságot, s bízik benne, hogy a csapat „odaér majd a végére”, azaz az éremért zajló küzdelmekbe.