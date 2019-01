Első számú második

Fazekas Nándor a válogatottban tudott kiteljesedni

A magyar férfikézilabda ikonikus alakja negyvenkét évesen is beáll a sorba – és Balatonfüreden a kapuba is. Fazekas Nándor szerint a folyamatos eredménykényszer miatt elodázták a fiatalítást a válogatottnál, ezért tért vissza ő is négy év szünet után, és ezért kellett reaktiválni Ilyés Ferencet és Nagy Lászlót. Fazekas kicsit fájlalja, hogy elfelejtették volt klubjában, a Veszprémben.

– Meddig még?

– Jó kérdés, ezt én sem tudom, az biztos, hogy június 30-án lejár a szerződésem. Élvezem a védést, ég bennem a tűz, még az Éles József kézisuliban is felfüggesztettem a kapusedző tevékenységemet, egyértelműen a Balatonfüredre koncentrálok.

– Mindig is maximalista volt. Honnan jött ez a mindent elsöprő lendület?

– Fogalmam sincs, valahogy belülről. Ez vagy benne van valakiben, vagy nincs. Bennem megvolt, de nem akarom fényezni magam.

– Tizenhét évesen került Veszprémbe, a Perger, Svajlen kettős mögött próbálta ellesni a fortélyokat. Manapság van idehaza ilyen lehetőség a fiatal kapusok előtt?

– Ha van bennük ambíció, és ha szeretnének tanulni, akkor mindig van mit tanulni.

– Korábban kijelentette, hogy Sterbik Árpád a valaha volt legjobb kapus. Ezt tartja?

– Árpi nagyon jó barátom, de nem csak az elfogultság mondatja ezt velem. Eb-t, vb-t, BL-t nyert, mindenképpen ott van az első háromban.

– Talán éppen Sterbik miatt nem tudott első számú kapus lenni Veszprémben, s meg sem állt Németországig. Majd Mocsai Lajos hazacsalogatta, ahol Dejan Perics mögé szorult a rangsorban. Igaz, hogy a korábbi szerb kollégája nem repesett az örömtől, hogy meg kell osztania a játékperceket?

– Nem könnyű erről beszélni. Senkit sem akarok megsérteni, főleg utólag. Nem volt meg közöttünk az egészséges kapcsolat.

– Igaz, hogy a 2010-es Magyar Kupa-döntőn megbeszélték a hétméteresek előtt, ha valamelyikük gólt kap, akkor cserélnek? Perics beszedett egyet, erre ön bejött, és megfogott három hetest. Így győzték le a Szegedet.

– Ez így volt. De nem akarom kisajátítani a sikert.

– 2014-ben jelent meg a pályafutásáról szóló könyv Első számú második címmel. Nagyon találó.

– Amíg Veszprémben védtem, soha nem tudtam első számú kapus lenni. A könyv címe frappáns, de nem sértő, visszaadja a lényeget. A válogatott kivételével általában én voltam a második számú kapus.

– A válogatottban tudott igazán kiteljesedni. Eszébe jut még az Izland elleni meccs a londoni olimpiáról?

– Néha előjön, de nem ez a legkedvesebb emlékem. Nálam a szerbek elleni győztes meccsünk az első a 2003-as portugáliai vb-ről, annak köszönhetően jutottunk ki a 2004-es athéni olimpiára. Soha nem szoktam visszanézni mérkőzést, legfeljebb egy-két jelenetet, például az Izland elleni hétméterest, de a szerbek elleni meccset kétszer-háromszor is megnéztem.

– Idén is célkeresztben van az olimpia. Mit gondol, összejön a hét közé jutás a vb-n?

– De boldog lennék, ha tudhatnám előre! A viccet félretéve: meglehet, de nagyon kemény lesz.

– 2012-ben elköszönt, de Xavi Sabaté 2016-ban visszahívta a válogatotthoz. Már akkor is döcögött a fiatalítás?

– Nem jöttek a fiatalok. Amikor Sabaté hívott, éreztem magamban annyi erőt, hogy segítsek a válogatottnak. Ma már nem vetődik fel ez a kérdés. Mikler Roli biztos pont a válogatottban, nagyon örülök, hogy Székely Marci személyében van egy fiatalabb kapus, aki remekül véd. Ez kiderült a szlovénok elleni vb-selejtezőn.

– Más poszton még mindig szükség van az öregekre? A 37 éves Ilyés Ferencet és Nagy Lászlót visszahívták a szlovénok elleni vb-pótselejtező előtt. Nélkülük nem megy?

– Mindig is benne volt a sportágban az eredménykényszer. Sokszor elodáztuk a fiatalítást, gyakran visszahívták az idősebb játékosokat. Nehéz kérdés… Ha ők még mindig tudnak segíteni, akkor jöjjenek. Ez az ő felelősségük is.

– Eszem ágában sincs visszavonultatni, de el tudja képzelni, hogy egyszer a magyar válogatott kapusedzőjeként dolgozzon?

– Minden elképzelhető, de nem tervezek ennyire előre. A kézilabdánál szeretnék maradni, akár a gyerekek mellett.

– Ha már szóba hozta: a három fia közül melyikből lesz kézilabdázó?

– Gergő 15, Máté 12 éves, ők a mezőnyben elvannak, de a kis Áron önként állt be a kapuba, és ott ügyeskedik. De most még lehetetlen megmondani, kiből mi lesz.

– Hamarosan átépítik, kibővítik a veszprémi csarnokot. Szeretne valamikor visszatérni egy gálameccs erejéig? Jelent ez még bármit érzelmileg?

– Kicsit eltávolodtam a Veszprémtől, a vezetőség összetétele is megváltozott, talán egy kicsit el is lettem felejtve. De soha nem fogom elfelejteni a veszprémi szurkolókat és azokat a fantasztikus éveket, amelyeket a klubnál töltöttem. Jól megvagyok Füreden. Ha éppen nem viszem edzésre a gyerekeket vagy nincs meccsem, akkor odahaza, Almádiban főzök nekik. Ezt imádom! Én a magyaros ízeket szeretem, de a gyerekek igényeire koncentrálok, a süteményeket, akár a kelt kalácsot is elkészítem.