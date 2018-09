Első derbi és tizennyolcadik

Minden jegy elkelt a szombati Ferencváros–Újpest NB I-es rangadóra

A labdarúgó NB I 9. fordulójának a Ferencváros–Újpest derbi a csemegéje, amelyre mind a 21 ezer jegy elkelt a Groupama Arénában. Ilyesmire emberemlékezet óta nem volt példa bajnoki meccsen.

Nem tegnap kezdték, volt már belőle kétszázhuszonhárom, de a kétszázhuszonnegyedik Ferencváros–Újpest mérkőzés – egy időben Fradi–Dózsa, újabban „derbi” – is tartogat érdekességet. Szergej Rebrov irányításával a zöld-fehérek először fogadják a lilákat, akiknél Nebojsa Vignjevics tizennyolcadik fellépésével rekordot állít be.

Nagyon sokan gondolták úgy, hogy erről a meccsről vétek lenne lemaradni: már szerdán elkelt minden jegy, azaz telt ház előtt játsszák a labdarúgó NB I 9. fordulójának rangadóját.

Játszott már a Ferencváros sok néző, szinte telt ház előtt a Groupama Arénában. Először természetesen mindjárt a Chelsea ellen, a stadionavatón, aztán három éve az Újpest, majd tavasszal a Debrecen ellen (azon a más szempontból rossz emlékű meccsen, amelyen visszatértek az ultrák), de úgy még egyszer sem, hogy tényleg az utolsó darabig minden jegyet eladtak. Hivatalosan e hét szerdán fogytak el a belépők, de ha nem függesztik fel egy hétre az értékesítést, akkor már múlt héten előállt volna ez a helyzet.

Érdekes kérdés, a Fradi-szurkolók miért éppen most érzik úgy tömegével, hogy ott kell lenniük a derbin. Azonfelül, hogy az Újpest a nehéz időkben is vonzotta a közönséget, az új vezetőedző, Szergej Rebrov új reményeket indukál, továbbá hogy a csapat vezeti a tabellát, kell lennie valami másnak is. Szerencsére jó a csillagok állása, most éppen úgy általában pozitív várakozás övezi a magyar futballt.

Ebben nyilván szerepe van annak, hogy Marco Rossi vezetésével a válogatott talán ismét egyenesbe került, a Vidi Európa-liga szereplésének, aminek egyébként a fradisták kimondottan örülnek – igaz, kicsit önző módon: hadd fáradjon a Vidi a nemzetközi porondon, kevesebb ereje marad az NB I-re… –, s nyilván a legnépszerűbb magyar csapat, az FTC jó hazai szereplése is hozzájárul mindehhez.

– A derbi az derbi, itt teljesen más nyerni, bár ugyanúgy három pontot ér a győzelem. Nagyon örülök annak, hogy telt ház lesz a mérkőzésen, hasonlóban Lengyelországban többször is volt részem – jegyezte meg Lovrencsics Gergő a zöld-fehérek tegnap sajtótájékoztatóján.

A nem részletezett családi elfoglaltság miatt hiányzó Szergej Rebrovot helyettesítő Máté Csaba másodedző ehhez a következőket fűzte hozzá: – Holnap (azaz ma, szombaton – a szerk.) már reggel találkozunk, az egész napot együtt töltjük, így hangolódunk a derbire. A hangulat nyilván feldobja a csapatot, arra kell ügyelnünk, hogy a nagy akarás, lelkesedés ne menjen át görcsösségbe.

Szergej Rebrov először vesz részt derbin, újpesti kollégája, Nebojsa Vignjevics viszont már tizennyolcadszor, s talán hihetetlen, ezzel beállítja Várhidi Pál rekordját. – Teljesen másképp készítem fel már magamat és a csapatot is, mint öt évvel ezelőtt az első derbimre. Akkor csak elképzeléseim voltak, hogy mire számíthatok.

Tudtam, hogy nagy meccs lesz, de akkor még nem éreztem, miről beszél mindenki. Most már tudom, mire számíthatunk: sok érzelemre, sok izgalomra és remek hangulatra. Az alapján, amit az elmúlt öt évben láttam, már tudom, ez nem csak egy meccs, ez annál sokkal több – nyilatkozta a DIGI Sport híradójának Vignjevics.

A zöld-fehéreknél mindenki harcra kész, a liláktól hiányzik a beteg Litauszki. Máté Csaba szerint az is a Fradinak kedvez, hogy jobb a kondija, ami a meccsek hajrájában szerzett több gólban mutatkozik meg. Ám azt is kiemelte, az Újpest mindig megnehezíti a dolgukat, s biztosan így lesz ez most is.

NB I, a 9. forduló programja. Szombat: Puskás Akadémia– Honvéd 17.00, Haladás–Paks 17.00 (tv: M4 Sport), MTK–Mezőkövesd 17.00, Debrecen–Kisvárda 17.00, Ferencváros–Újpest 19.30 (tv: M4 Sport); vasárnap: Diósgyőr–Vidi 18.00.