Elöl tűz, hátul víz

Magyarok viszontagságai a romániai sportvezetésben

Néhány üde kivételtől eltekintve a lehetetlennel próbálkoznak azok a magyar sportvezetők, akik valamelyik romániai sportszövetségben vállalkoznak vezető szerepre. Sportdiplomáciai küldetések közös pályánkon, a Kárpát-medencében – Reményikkel szólva: Ahogy lehet…

Bár Jenei Imre vagy Balázs Jolán révén már néhány évtizeddel ezelőtt is találkozhattunk magyarokkal a romániai sporthierarchia legmagasabb polcain, kiemelkedő sportolói pályafutásuk során a bukaresti „háttérbe” beleolvadva ők sokkal inkább a hivatalos kurzus képviselőiként tevékenykedtek.

Az első, tényleges áttörés Tánczos Barna nevéhez fűződik. Az RMDSZ-es politikus – a sportos „rendszerváltás” pillanatában mezőgazdasági államtitkár, ma szenátor – a jégkorongszövetség elnöki tisztségére pályázó Kurkó János György leendő alelnökeként készült a 2008 nyarán rendezett választásra. Kurkó azonban az utolsó pillanatban visszalépett, hátat fordított a hokinak, Tánczos pedig úgy döntött, nem hagyja veszni a kampányidőszak eredményeit. Meg is nyerte a választást, és bár mindjárt a kezdetektől kénytelen volt magán hordani a ráragasztott bélyegeket – mint például: korábban csak koktélban látott jeget –, nagy lendülettel látott munkához.

Korábban valóban csak gyermekcsapatok támogatójaként volt jelen a sportágban, de a túlnyomórészt csíkszeredai szakembergárdájával ígéretes dolgokat indított el a romániai hokiban. – Hamar rá kellett azonban jönnöm, hogy amolyan elöl tűz, hátul víz helyzetben vagyok, a vagy-vagy szituációkból pedig nem nagyon van kiút. Bár a romániai hokit mindig is a csíki és gyergyói utánpótlás-nevelés táplálta, igazából esély sem kínálkozott az egyensúlyteremtésre.

Amikor a kanadai szövetségi kapitányunk a tényleges erőviszonyok alapján állította össze a keretet, a bukarestiek hatalmas felháborodással reagáltak arra, hogy alig akadt benne román játékos. Ha viszont művi etnikai egyensúlyt próbáltunk volna felállítani, az a székelyföldiek ellenállásába ütközött volna, a döntés szakmaiatlanságáról nem is beszélve – meséli Tánczos.

A szűk keresztmetszetű, de népszerű sportágban nem is sikerült békét teremteni, és amikor az újraválasztását követően az új ciklus elején a politikum is jelezte, hogy amíg ő az elnök, ne is számítsanak központi támogatásra, a magyar vezető úgy döntött, a sportág érdekében félreáll. Az első látásra ezen a szinten bagatellnek mondható, százezer eurós éves költségvetés fölötti marakodás ma is lehetetlen helyzetben tartja a sportágat, amelynek elsősorban a közös közép-európai bajnokságok biztosítanak versenylehetőséget.

Tánczos ma az anyaországi finanszírozású Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány elnökeként szolgálja a hoki ügyét. Változatlanul azt állítja: minden eszközt ki kell használni az érdekérvényesítésért. Döntésközelben kell lenni, mert sokkal könnyebb befolyásolni a folyamatokat, mint utólag megváltoztatni a már megszületett döntéseket.

A kerékpáros-szövetség elnöke, Novák Károly Eduárd is megjárta a Tánczos által felvázolt poklokat, ő viszont, úgy tűnik, nyerésre áll. Elfogadtatásához minden bizonnyal hozzájárult paralimpiai bajnoki címe is, és a legutóbbi „performansz”, a vasárnap véget ért román körverseny is nagyon kedvező visszhangot váltott ki.

– Arról a szintről kellett újra életre kelteni a sportágat 2013-tól, hogy korábban négy éven át a szövetség bankszámláját is zárolták. Soha nem fizettek adót, a pénzt rengeteg hamis számlával lapátolták ki, így aztán bűnügyi vizsgálatot kezdeményeztem. A sportminiszter is belebukott a szövetség körüli piszkos ügyekbe. Most már visszatért a normalitás állapotába a szövetségi élet, a megtisztulási szándék és elszántság mégiscsak hatásosabb volt, mint néhány ember holdudvara – mondja a sportolóként is még mindig aktív csíkszeredai sportvezető.

A versenyzői létszám látványos növekedése, a szövetségi büdzsé növelése, no meg Novák sportdiplomá­ciai sikerei – a kerékpáros Balkán-szövetség alelnöke, a nemzetközi szövetség paralimpiai bizottságának tagja – egyelőre erősítik a legutóbb 2017-ben megújított pozícióját.

A triatlonsport élén is erdélyi magyar ember áll. A marosvásárhelyi Klosz Péter felnőttként találkozott először a sportággal, súlyos szívműtétje után is visszatért, Ironman-táv teljesítése és egy főtitkári ciklus után állt a szövetség élére. Ő vezényelte le a sportág önállósodását, kilépését a kerékpáros-szövetségből, a 2016-os választáson a lehetséges 32-ből 19 szavazattal szerzett bizalmat.

Tevékenységét siker és elismerés övezi, megduplázta a szövetség költségvetését, a bukaresti legfelsőbb sportszervek részéről is töretlennek tűnik a feléje sugárzó bizalom. Akinek lehetősége adódik, annak nem szabad félreállni, vallja, azt állítva, még soha nem tapasztalta hátrányát annak, hogy magyar emberként jelent meg a legfelső sportkörökben.

Az egykori tizennégyszeres szabadfogású birkózóbajnok, friss veterán világbajnok, a marosvásárhelyi Ballai Sándor ma alelnökként a szövetség szabadfogású szakágvezetője, és büszkén újságolja, hogy októbertől szülővárosában kezd működni a szabadfogásúak olimpiai felkészítő központja. Azt állítja, hogy sportágában csak a kilencvenes évek elején volt érezhető némi magyarellenesség, amúgy teljes a bizalom, amelyet ő 2016 óta sportvezetőként is élvez. És kész folytatni, ha két év múlva is maga mellett akarja tartani Razvan Parcalab elnök.

Sportvezetők, akik sokszor ellenszélben igyekeznek érvényesíteni tudásukat és szolgálni a romániai magyar sportolók ügyét. Sportdiplomáciából bizonyára már doktori vizsgára is készen állnának.