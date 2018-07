Előbb vízen, aztán szárazon

Lewis Hamilton nyerte a 33. Formula–1-es Magyar Nagydíjat

Eddig is Lewis Hamilton volt a Hungaroring királya, hiszen korábban ő nyerte meg a legtöbbször – ötször – a Magyar Nagydíjat, de a Mercedes brit pilótája még nagyobb király lett nálunk, mert vasárnap is ő bizonyult a leggyorsabbnak. S a múlt hét végén az is mindegy volt neki, hogy szárazon vagy vízen kell-e vezetni. A pódiumra még Sebastian Vettelt és Kimi Räikkönent szólították, a Ferrari azonban ennél azért többre számított.

Szombaton a bokszutca mögött kiakadt a cukiságfaktor fokmérője, amikor Kimi Räikkönen hároméves kisfia, Robin – édesanyja óvó tekintetétől kísérve – kerülgette a járókelőket a rollerén. Hiába, akinek a sebesség a vérében van, az nem kezdheti elég korán a száguldozást!

A Magyar Nagydíjat azért is szeretik a pilóták, mert nálunk mégiscsak egy pezsgő európai fővárosban szállhatnak meg és tölthetik a szabadidejüket, így nincs abban semmi meglepő, hogy a Ferrari finn versenyzője a családjával érkezett hozzánk.

A vb-címvédő Lewis Hamiltonnak saját idegenvezetője van nálunk, Palvin Barbara szupermodell, együtt hakniztak a Mercedes Benz, a tizedik születésnapját ünneplő Fashion Street és a Tommy Hilfiger exkluzív budapesti partiján, és a páros – hangsúlyozzák, hogy csak barátok – stílszerűen egy Mercedes sportautóval hajtott a színpadra. Majd levezényelt egy jótékonysági árverést, amelyen hárommillió forint gyűlt össze és került a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat számlájára.

A négyszeres világbajnok amúgy megemlítette, hogy ő is belevágott a divatüzletbe, már elkészült két saját kollekciója, és az első ősszel meg is jelenik.

No persze a brit pilótának egyelőre az aszfaltcsíkokkal van dolga, és a harmadik szabadedzés után nem lehetett jó hangulata. Sebastian Vettel a Ferrarival pályacsúcsot repesztett, mögötte Valtteri Bottas (Mercedes), Räikkönen, Hamilton, Daniel Ricciardo (Red Bull), Max Verstappen (Red Bull) volt a sorrend.

Mindez ráerősített arra, hogy a Hungaroringen a Ferrarinak áll a zászló, a maranel­lóiak a motorfejlesztés területén nemcsak utolérték a Mercedest, hanem le is hagyták, és a nagy meleg, a forró aszfalt nekik kedvez. Márpedig a Hungaroringen az aszfalt hőmérséklete 58 Celsius-fok volt! Igen ám, de fél órával az időmérő edzés előtt csepegni kezdett az eső, majd amikor már ment a kvalifikáció, szakadni is, hogy időnként csendesedjen. Sajátos mikroklíma alakult ki, a célegyenes elején állt a víz, míg a vége teljesen száraz volt.

Az aszfalt hőmérséklete közben 31 fokra esett vissza, a stratégáknak azonban főhetett a fejük, hogy milyen gumikat kellene feltenni az autókra. Ricciardo meg is járta, az ausztrál a kvalifikáció második szakaszából nem jutott be a harmadikba, csak a 12-es rajtkockát szerezte meg, és a harmadik etapban is borult az erősorrend. Tudniillik az időmérőt Hamilton nyerte meg Bottas előtt, Räikkönen lett a harmadik, Vettelnek csak a negyedik hely jutott, Verstappennek az ötödik.

„Áldás volt számunkra, hogy leszakadt az ég, de azért nagy kihívást jelentett ilyen időben vezetni. Úgy éreztem magam, mintha balettoznom kellene” – jegyezte meg Hamilton. A Ferrarinál pedig lógó orral mi mást tehettek volna, bizakodtak, hogy másnap a futamon nem lesz égi áldás.

Az előrejelzések alapján ezt nem lehetett biztosra venni, a még nagyobb hőséget viszont igen, így vasárnapra nemcsak a Ferrarinál adtak ki „vörös kód” riasztást, hanem az ország egész területére. Korán reggel tízezrek indultak el a Hungaroringre, ahova Mogyoródról autóval csak araszolva lehetett bejutni, és délelőtt a betétfutamokra megtelt a szurkolói zóna.

Igen népszerű volt a kerékcsereverseny, ottjártunkkor egy holland kompánia vitte el a prímet, 3.96 másodperc alatt tett fel egy közepes keveréket. Amikor átjöttünk a paddockon, a McLaren motorhome-ja előtt a 37. születésnapját ünneplő Fernando Alonso állt össze közös képre valakivel, de sietett, még volt dolga bőven.

Néhány méterrel odébb Robert Kubica ráérősebben nyilatkozott egy lengyel televíziós csatornának, a szörnyű, 2011-es ralibalesete után csak tesztpilótaként tudott visszatérni a Formula–1-be a Williamshez, ahol elkél a segítség, mert a veretes múltú istálló manapság az utolsó helyen kullog a mezőnyben.

A Mercedes úgy kezdte a futamot, hogy megmutassa, továbbra is ő az első, a Hamilton, Bottas duó szépen el is jött az első két helyen, miközben Vettel megelőzte Räikkönent. A következő fontos esemény a hatodik körben történt, Verstappen alatt leállt az autó, és szinte hallottuk, hogy több ezer holland jajdult fel egyszerre. Rengetegen jöttek szurkolni a Red Bull ifjú titánjának, a célegyenesben egész lelátó öltözött narancssárgába.

Az élbolyból először Räikkönen, aztán Bottas, majd Hamilton cserélte le az ultralágy gumijait lágyakra, utóbbi a 25. körben, így Vettel került az első helyre, aki lágy keverékeken rajtolt. A 39. körben a német is megkapta az ultralágyakat, de a bal elsővel meggyűlt a baja a szerelőinek. A 4.2 másodperces időnél, ugye, délelőtt a söröző holland szurkolók is jobbat tudtak…

Az nyilvánvaló volt, hogy Vettel csak Hamilton mögé állhat vissza, de a baki ­miatt Bottas is elporzott előle. A Ferrarinál Räikkönennek is megvolt a maga nyomorúsága: az autójában még a futam elején elromlott az itatóberendezés; pedig most kellett volna a víz, nem úgy, mint szombaton!

A 65. körben aztán Vettel hosszú kínlódás után megelőzte Bottast. A Mercedes eleje találkozott a Ferrari hátuljával, és a finn pilóta húzta a rövidebbet, megsérült az autója, és Räikkönen is elment mellette. S a végére még maradt egy Bottas–Ricciardo csattanás is, megint repültek az alkatrészek, de úgy látszik, masszívak az idei kontsrukciók, mert mindketten versenyben maradtak.

S ezzel az intermezzóval véget is ért a Magyar Nagydíj érdemi része; Hamilton nyerte a futamot Vettel és Räikkönen előtt, pontokat a 4–10. helyen még Ricciardo, Bottas, Gasly (Toro Rosso), Magnussen (Haas), Alonso (McLaren), Sainz (Renault) és Grosjean (Haas) szerzett.

– Gyönyörű nap ez, nagyszerű közönség előtt. Úgy jöttünk ide, hogy tisztában volttunk azzal, a Ferrari nagyon gyors lesz, így számunkra bónusz, hogy ilyen sok ponttal távozunk – nyilatkozta a pályafutása 67. futamgyőzelmét jegyző, nálunk pedig immár hatodszor diadalmaskodó Hamilton, aki a vb-n 24 pontra növelte az előnyét Vettel előtt.

A vb állása, pilóták: 1. Hamilton 213, 2. Vettel 189, 3. Räikkönen 146; csapatok: 1. Mercedes 345, 2. Ferrari 335, 3. Red Bull 223.