Elitprogram: megtérülő befektetés a jövőbe

Előzetes kiválasztás után harminc fiatal kézilabdázó útját egyengetik a felnőttválogatottságig

Vannak sikeres klubcsapataink, mi több, a magyar női bajnokság általános vélemény szerint a legerősebb a világon, utánpótlás-együtteseink a nyáron kitettek magukért, a sportág megítélése azonban elsősorban a felnőttválogatottak eredményességén múlik. Márpedig e téren van adóssága a magyar kézilabdának, hogy mást ne is említsünk, a férfiak és a nők is lemaradtak a riói olimpiáról.

A szövetség vezetői nem sopánkodnak ezen; s ha a jelen helyzeten nehéz is változtatni, a jövőről sohasem késő gondoskodni. Ennek egyik eleme a tegnap bemutatott úgynevezett elitprogram, ami különleges tehetséggondozásnak tekinthető. A szövetség szakemberei tizenöt-tizenöt tizennégy és tizennyolc év közötti olyan fiút és lányt karoltak fel, akikben benne rejlik a potenciális lehetőség, hogy felnőttválogatottságig vigyék.

„Az általunk kiemelkedőnek vélt tehetségeket egyénileg is menedzseljük, hiszen eltérő koncepcióval készítik fel őket a klubokban, ezért eltérő képzettségi szinten vannak, amikor a korosztályos válogatottakban találkoznak” – emelte ki a tegnapi tájékoztatón Zsiga Gyula, a szövetség szakmai igazgatója.

Juhász István, a program vezetője elmondta, a kiválasztott harminc fiatalt először is tudományosan felmérték: terhelés-élettani diagnosztikával, ortopédiai, valamint sportpszichológiai szakemberek segítségével. Ez alapján állapították meg, kinek-kinek milyen speciális edzésmunkára, mennyi játékidőre van szüksége az optimális fejlődés érdekében. „Többet nem tudnak edzeni, és többször nem tudjuk őket elhozni a klubjukból, ezért az edzésminőséget kell támogatnunk” – jelentette ki. Tehát a fiataloknak klubcsapatuknál plusz-, esetenként eltérő munkát kell végezniük, mint társaiknak.

Ám mivel éppen a klubokban bukhat meg a nemes szándék, a szövetség a klubokat is érdekeltté tette a programban való részvételre, játékosonként évente 3,2 millió forintot kapnak. Ez az összeg persze nem a közös kalapba vándorol, hanem ebből kell az egyesületeknek megteremteniük a minőségi munka feltételeit. Természetesen a kiválasztott fiatalok is kapnak ösztöndíjat, de azt minden jelenlévő – a programba beválasztott három fia-tal is – megerősítette, ebben a korban még nem az anyagi ösztönzés a legfontosabb.

S hogy hová futhat ki a program, mire vihetik a kiválasztott fiatalok?

„Úgy tervezzük, nyolcvan-kilencven százalékuk felnőtt válogatott lesz. Közülük háromnak már a tokiói, további háromnak pedig a párizsi olimpián ott kell lennie” – jelentette ki Hajdu János női utánpótlás-szakágvezető, korábbi szövetségi kapitány.

Ez bizony bátor vállalás. Ám ha abból indulunk ki, hogy az egyaránt 2000-es születésű Kuczora Csenge és Kácsor Gréta vezérletével győzte le a Vác a Siófokot, hogy Tóth Nikolett Háfra Noémi útját járva idén még kölcsönben az MTK-t erősíti, de jövőre talán már a Ferencvárosnak lehet alapembere, akkor nem is légből kapott e jóslat.

A férfiaknál nyilván sokkal rögösebb az út, nehezebb a feladat, de valahol el kell kezdeni, ha valaki egyszer a végére akar jutni.