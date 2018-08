Elérkezett a kalandozások kora két keréken

A siófoki prológgal elrajtolt a 39. Tour de Hongrie-körverseny

Az esőáztatta siófoki prológgal – amely a svájci Patrick Schelling győzelmét hozta – tegnap megkezdődött a 39. Tour de Hongrie országúti kerékpáros-körverseny. A viadal – találkozva a Magyar Kerékpáros-szövetség törekvéseivel – idén új korszakába lépett, amit a számos neves induló mellett az is mutat, hogy az M4 Sport mellett az Eurosport is mindennap a műsorára tűzi, ekképpen nemcsak az eseményt és a sportágat, hanem Magyarországot is reklámozva.

Több ezren gondolták úgy tegnap, hogy Tour de Hongrie kedvéért érdemes megszakítani a strandolást. Igaz, ezért nem kellett különösebb áldozatot hozni, csupán Siófokon az Aranyparttól elsétálni a kikötőig, a verseny rajtjáig. A 4 km-es – szinte – körpálya útvonala oda-vissza keresztezte a Siót, a víztoronynál volt a fordító, s a Petőfi-sétánynál a cél. Természetesen a vízpart környékén sűrűsödött a legtöbb néző, de a pálya mentén végig sokan buzdították a versenyzőket.

A siófoki prológ nyilván kínálta magát, úgy dukálna, hogy vasárnap Budapesten legyen a befutó, de a nehézkes egyeztetés után végül sem a főváros vezetői, sem a verseny szervezői nem erőltették a dolgot, így a mai, tókerülő első szakasz után, a mezőny keleti országjárása végén Kazincbarcikán ér majd célba.

A verseny időpontjának a megválasztása telitalálat, hiszen vasárnap véget ért a multisport Európa-bajnokság, s csak a jövő héten kezdődik meg a magyar érdeklődés szempontjából kiemelt fontosságú kajak-kenu világbajnokság (a portugáliai Montemor-o-Velhóban).

Az elmúlt évekhez képest ennél is fontosabb változás, hogy a viadalt nem csupán az M4 közvetíti mindennap két órában élőben, hanem a Eurosport 2-n is lesz naponta egyórás összefoglaló, amelyet a világ 195 országában sugároznak. A verseny szervezői – a kerékpáros-szövetség támogatásával – 195 millió forintot fizetnek ezért, de a jövő heti visszatekintéssel együtt a hétszer egyórás műsor remek országimázsreklámként is felfogható; miként például a Tour de France esetében ez mindenkinek evidens.

A verseny idén először 2.1-es minősítéssel szerepel a nemzetközi szövetség versenynaptárában, ennek megfelelően nemzetközileg ismert bringások is rajthoz állnak. Az Androni csapat az idei, a CCC pedig a tavalyi Giro d’Italián vett részt. Előbbi egyik embere, Manuel Belletti már szakaszt is nyert a Girón, utóbbiból Szymon Sajnok pedig világbajnok, az idei pályakerékpáros-vb omnium versenyszámában dia­dalmaskodott.

A két legnagyobb klasszis azonban tulajdonosként, csapatvezetőként érkezik hazánkba. Alberto Contadort valószínűleg a kerékpározás iránt kevésbé érdeklődő sportrajongóknak sem kell bemutatni, a háromhetes körversenyeken összesen hétszer győztes spanyol a Giro kétszeres nyertesével, Ivan Bassóval közösen a Polartec-Kometa csapat tulajdonosa. Basso részt vett a Tour de Hongie hétfői felvezető sajtótájékoztatóján, Contador pedig a reményeink szerint csütörtökön érkezik Magyarországra.

A Kométa a tavaly megalakult magyar élcsapatot, a Pannon Cycling Teamet is támogatja. Ennek tulajdonosa, Bátorfi Béla bátor célokat fogalmazott meg: „A magyar kerékpársportnak a világ élvonalába emeléséről álmodozom. Egy-két éven belül kontinentális szintre szeretnénk lépni, a távoli cél pedig a World Tour-kategória elérése és egy háromhetes versenyen való részvétel.” Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kijelentette, a magyar állam támogatja ezt a törekvést.

Kalandozások kora két keréken.