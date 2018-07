El kell ismerni, jobb volt a Maccabi

Az egykori Fradi-kedvenc, Nyilas Elek a megye I-ből az NB II-be vezette a Tiszakécskét

Apró adalék ahhoz, mennyire globalizált a labdarúgás, hogy az Euró­pa-liga selejtezőjében a Ferencvárost búcsúztató Maccabi Tel Avivnak korábban volt fradista játékosa. Kettő is: Nyilas Elek és Hor­váth Ferenc. Előbbi a Fradi több mint húsz évvel ezelőtti Bajnokok Ligája-menetelésének egyik főszereplője volt, edzőként azonban önként, saját döntése alapján kimaradt a magyar futball fősodrából. Igaz, az NB II-be feljutott Tiszakécske szakmai igazgatójaként a nyártól profi klubot irányít.

– Melyik csapatnak szurkolt: a Ferencvárosnak vagy a Maccabinak?

– A Maccabiban is szép időszakot töltöttem el, ahogy mondani szokás, az egyik szemem sír, a másik nevet. Azért a Ferencváros természetesen közelebb áll a szívemhez. Reálisan nézve viszont el kell ismerni, az izraeli csapat a visszavágón meggyőzőbb volt, megérdemelten jutott tovább. A Fradiban ­érezhetően még nem értek össze az új játékosok.

– A Maccabinál számontartják még, hogy egykoron ön is ott játszott?

– Igen. Az izraeli sajtó keresett a mérkőzés apropóján, s a Maccabi vezetői invitáltak a VIP-páholyukba a budapesti meccsen. Nem tudtam ennek eleget tenni, mert a Tiszakécskével éppen akkor Szlovéniában edzőtáboroztunk, így csak tévében láttam az összecsapást.

– Pályafutása legnagyobb ­sikereit a Ferencvárossal érte el. Tartja a kapcsolatot a zöld-fehérekkel?

– Az öregfiúkkal rendszeresen fellépünk az ország különböző pontjain, sőt a határainkon túl is, Erdélyben és a Felvidéken. Igyekszem minél több helyre elutazni, egyrészt öröm együtt játszani a régi társakkal, másrészt jó érzés megtapasztalni, hogy a Ferencváros mennyire népszerű a mai napig.

– Budapestről, akár a Ferencvárosból nézve úgy tűnik, mintha önkéntes száműzetésbe vonult volna. A magyar futballban közkedvelt ember létére edzőként, szakemberként Vácon, Szegeden és Tiszakécskén dolgozott. Nem csábítja az első osztály, azon belül is a Fradi?

– Kicsit nagyobb türelem nem ártana a magyar futballnak. Én viszont szeretem a nyugodt építkezést. Ezért is jöttem el önszántamból Szegedről, ami akkor talán visszalépésnek tűnt, hogy a megye egyes Tiszakécskéhez mentem el dolgozni. Ám remek közegbe csöppentem, olyan helyre, ahol öröm dolgozni. Sikerült is eredményt elérni, három év alatt két osztályt felfelé lépve az új idényt már az NB II-ben kezdjük meg.

– Kicsit tágítva a kört, hogyan értékeli a magyar csapatok szereplését a nemzetközi porondon, a selejtezők első fordulója után?

– Tetszik, nem tetszik, be kell látni, ma már egy luxemburgi ellenfelet is komolyan kell venni, nem lehet kiütéses győzelemmel kalkulálni.

– Dehogynem. Ahogy Eppel Márton és Elek Ákos, illetve Holman Dávid klubja, a Kajrat Almati és a Slovan Bratislava tette andorrai, valamint moldáv együttes ellen.

– Rendben, kivételek pesze akadnak, de nem ez a jellemző. El kell fogadni, hogy egyre sűrűbb a nemzetközi mezőny, minden egyes sikert meg kell becsülni. Az a lényeg, hogy a Videoton továbbjutott, a Honvéd és az Újpest pedig ki is tett magáért a visszavágón.

– E négy csapat eddigi teljesítményéből lehet a hazai erőviszonyokra következtetni?

– Szerintem hiba lenne arra jutni, hogy a Vidi és a Ferencváros visszaesett volna. Előbbi érezhetően idény eleji formát nyújtott, utóbbiban pedig, miként már utaltam rá, a sok új játékos még nem került közös hullámhosszra. Én arra számítok, hogy e két csapat idén is kiemelkedik majd a mezőnyből, amely amúgy sokkal sűrűbb, amióta csak tizenkét csapat alkotja az első osztályt.

– Szintén aktuális téma, hogy Marco Rossi ma áll munkába a magyar válogatott szövetségi kapitányaként. Jó döntésnek tartja újabb külföldi szakember kinevezését?

– Nem vagyok a külföldiek ellen, de ha valaki más országból érkezik, attól elvárható, hogy tudjon többet a magyar kollégáknál. Marco Rossi klubedzőként vitathatatlanul eredményes volt, sugárzik belőle a szenvedélyesség, az elszántság, amit az elődjéből, Georges Leekensből hiányolhattunk.