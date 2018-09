Éjszakai bokszversenyt tartottak a kaposvári városközpontban

Kilencedik alkalommal tartották meg csütörtökön Kaposvárott az id. Süllős Gyula nemzetközi ökölvívó emlékversenyt. Idén is éjszakába nyúlt a viadal, amelyen a magyarok mellett ukrán és szlovák versenyzők is kötelek közé léptek. A torna idősebb Süllős Gyulának állított emléket, aki hosszú éveken át támogatta a sportágat, négy somogyi klubot segített anyagilag, ahogy a Vasas ökölvívó szakosztályát is.

Három órán át négy korosztályban és tizenkét súlycsoportban versengtek egymással az ökölvívók a kaposvári Fő utcáról nyíló Vigasságok terén felállított ringben a nézők, köztük Erdei Zsolt bokszelnök legnagyobb megelégedésére.