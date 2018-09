Egyből Messi-tripla

A hosszabbításban lőtt góllal verte a Liverpool a PSG-t

A Barcelona nem az argentin válogatott; mintha nem is lett volna a kínos oroszországi vb-közjáték, Lionel Messi a Bajnokok Ligájában ott folytatta, ahol abbahagyta: három gólt rúgott a PSV Eindhovennek. A nap rangadóján: Liverpool–Paris Saint-Germain 3-2.

Messi előbb szabadrúgásból gyönyörűen tekert a bal felsőbe, majd a hajrában két amolyan rutinfeladatot látott el (ezek előtt Dembelé is betalált). Az argentin zseni nyolcadik mesterhármasát jegyezte a Bajnokok Ligájában.

A nyitány másik mérkőzése izgalmasabb volt. A Tottenham a 85. percig vezetett Milánóban, de a végén az Inter fordított.

Este, a nap rangadóján a Liverpool elhúzott 2-0-ra, de a PSG egyenlített, végül Firmino gólja a hazaiak 3-2-es győzelmét jelentette.

Gareth Bale szerint azóta, hogy Ronaldo a Juventushoz távozott, jobb a hangulat a Real Madridnál, erősebb lett a csapategység azáltal, hogy immár nem az ötszörös aranylabdás körül forog a világ.

Nos, a BL-címvédő, amely ma az AS Romát fogadja, a spanyol élvonalban az első három meccsét megnyerte, szombaton pedig 1-1-et játszott Bilbaó­ban, és a hibátlan Barcelona mögött második a tabellán.

A csapat tizenegy góljából Benzema négyet, Bale hármat jegyez, négy forduló után ez nem rossz, a kapuban pedig immár a Chelsea-től érkezett Courtois áll, Navas a kispadra szorult. Julen Lopetegui ma dirigálja először a BL-ben a Real Madridot, de 2014–16 között a Porto trénereként már meccselt a legrangosabb sorozatban.

A topcsapatok közül a Bayern München és a Juventus is idegenben lép pályára, előbbi a Benfica, utóbbi a Valencia vendége lesz. A torinóiaknál a BL-ben is bemutatkozik Ronaldo, aki a Serie A-ban a negyedik tétmeccsén végre gólt szerzett, mindjárt kettőt is lőtt a Sassuolónak, a Juve így nyert 2-1-re. A BL-ben újonc Hoffenheim, Szalai Ádám együttese ma a Sahtar Donyeck vendégeként debütál.

A Bundesliga tavalyi bronzérmese idén egy meccset nyert, kettőt veszített, s csak a 11. helyen áll, de honfitársunk már három gólnál tart, és ezzel hármas holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

Szalai a 2013/14-es kiírásban a Schalke játékosaként hét meccsen 429 percet már játszott a BL-főtáblán, akkor nem lőtt gólt, de abban elévülhetetlen érdemei voltak, hogy a gelsenkircheniek bejutottak a csoportkörbe, mert a selejtező rájátszásában idegenben kétszer is betalált a görög PAOK ellen 3-2-re megnyert meccsen.