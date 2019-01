Egy szettre jó volt Djokovics ellen

Fucsovics Márton ellopta az első játszmát a világelsőtől, de aztán elfogyott

Mivel Fucsovics Márton már a 35. helyen vitézkedik a férfi teniszezők világranglistáján, tőle nem számít eget rengető bravúrnak, ha játszmát vesz el a földkerekség ez idő szerinti legjobbjától, Novak Djokovicstól. Ezt a 26 éves nyíregyházi teniszező is pontosan tudja, ezért az 1,3 millió dolláros dohai torna második fordulójában le akarta győzni a szerb zsenit. Másfél szetten át állt is neki a zászló, de aztán a 31 éves belgrádi erősített, és kereken két óra alatt kiejtette honfitársunkat. Valahogy úgy, ahogy négy hónapja a US Open első fordulójában.

Bár Fucso hivatalosan csak a 36. az ATP-rangsorban, ám a dohai torna első fordulójában megverte a román Marius Copilt, és ezzel elérte, hogy a következő hétfőn már a 35. helyen álljon.Akár legyőzi Djokovicsot, akár nem.

Nos, nem győzte le most sem a dohai torna korábbi kétszeres bajnokát – mint ahogy eddigi egyetlen összecsapásukon, tavaly augusztus 28-án Flushing Meadowsban, az Egyesült Államok nyílt bajnokságán sem sikerült –, de szettet rabolt, és rettenetesen kínos pillanatokat okozott „Nolénak”. Főleg az első játszmában, amelyben talán élete legjobbját nyújtotta a ránézésre nehézatlétára, semmint teniszezőre hajazó Fucsovics. (Ugyanúgy 188 centi, mint a karcsú szerb, csak éppen öt kilóval nehezebb, és az mind tiszta izom.)

Négy-négyig fej fej mellett haladtak, mindenki hozta a saját adogatását – Marci 2:2-nél a sajátját love-ra! –, akkor Fucsovics brékelt, majd megcsinálta saját szervagémjét, és 40 perc alatt megvolt a nyitójátszma!

A másodikban 4-4-ig állta a sarat a magyar fiú, olykor bravúrokat bemutatva, de akkor elfogyott az erő vagy a koncentráció – talán mindkettő? –, 5:4 után a szerb elvette Fucso szervagémjét. A labdája pontosan az alapvonalon landolt, honfitársunk ekkor challenge-et kért, de elbukta, és ezzel kiegyenlítette a játszmaállást. Ekkor 96 perce tartott a meccs.

A rutinos teniszrajongók félelme beigazolódott, a folytatásban Marcinak már az erejével együtt a hite is elfogyott. Djokovics 4:0-ra elhúzott a döntő szettben, akkor még bevert egy bréket a magyar, de 4:1 után a szerb gyorsan elintézte a meccset, és kereken két óra leforgása alatt pontot tett a találkozó végére. Ebből a harmadik játszma alig 28 perces volt.

A Magyar Teniszszövetség honlapja szerint Fucsovics nagyon közel volt ahhoz, hogy ő legyen a második magyar, aki regnáló világelsőt tud verni. Ez eddig csak Taróczy Balázsnak sikerült 1983-ban, amikor a hamburgi torna második fordulójában 6:2, 4:6, 6:1-re megverte a csehszlovák Ivan Lendlt.

Fájdalomdíjként feltétlenül le kell írnunk, hogy a rangos Tennisworldusa.org honlap agyba-főbe dicséri a magyar teniszezőt, aki „roppant magas szinten teniszezett, merész és tiszta ütésekkel hozta az első szettet, s a másodikban is 4:4-ig utolsó erőtartalékai bevetésére kényszerítette a világelsőt”.

Qatar ExxonMobil Open, 2. forduló: Novak Djokovics–Fucsovics Márton 4:6, 6:4, 6:1.